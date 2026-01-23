「資生堂パーラー」 支店レストランにて、冬の味覚とぬくもりをお届けする「あったかグルメフェア」を展開

株式会社 資生堂パーラー

「資生堂パーラー」のレストラン各支店では、本格的な寒さに冷えた体を癒す、味わい深くて温かなメニューを揃えた「あったかグルメフェア」を期間限定で展開いたします。心までほっとするような、温もりのひとときをお楽しみください。

【展開期間】

2026年2月1日（日）～28日（土）

◆支店共通メニュー

「ビーフシチュー」 4,070円

（パンまたはライス付）

資生堂パーラー伝統の味。柔らかな和牛と人参、じゃがいも、マッシュルームなどの野菜を牛肉と野菜の旨味が溶け込んだ濃厚ソースでお召し上がりください。

〈展開店舗〉

資生堂パーラー 日本橋店

資生堂パーラー 横浜高島屋店

資生堂パーラー 名古屋店

◆各店オリジナルメニュー

◆日本橋店オリジナルメニュー

資生堂パーラー 日本橋店：東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋SC本館8F

「魚介のブイヤベース仕立て」（パンまたはライス付） 3,080円

新鮮な魚介の旨味を丁寧に引き出したスープに、白身魚や貝類、甲殻類を贅沢に合わせたひと皿。サフランの香りがふわりと広がり、野菜の甘味と魚介のコクが織りなす南仏伝統の味わいを上品に仕上げました。コク深いスープと素材の豊かな風味を、ゆっくりとお楽しみください。

◆横浜高島屋店オリジナルメニュー

資生堂パーラー 横浜高島屋店：神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店6F

「北海道産牡蠣のフローレンス風グラタン」（パンまたはライス付） 2,970円

長い時間をかけてゆっくりと成長した北海道産の牡蠣はふっくらとした身と濃厚な旨味が特長です。ほうれん草、ベーコン、ベシャメルソースとともにグラタンに仕立てました。旨味の詰まったひと皿をお楽しみください。

◆名古屋店オリジナルメニュー

資生堂パーラー 名古屋店：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ12F

「三重県産真鯛の香草パン粉焼き クリームソース “今市かぶ”のグラタン添え」（パンまたはライス付） 2,970円

三重県産真鯛にホワイトソース、香草パン粉を乗せてグラタン風に仕上げました。ハーブ香るクリームソースと「今市かぶ」のグラタン、ポロねぎなどの冬野菜とともにお召し上がりください。

また、資生堂パーラーのレストラン各支店では、全国から選りすぐりの苺をふんだんに使ったパフェなど、旬を迎えたフルーツの味わいが楽しめるスイーツもご用意しています。

◆季節のデザート

「福岡県産苺“あまおうグランデ”のパフェ」 2,970円

福岡県産の苺「あまおう」。その中でも、大粒のグランデ規格のみを選りすぐり、パフェに仕立てました。

「和歌山県産苺“まりひめ”のパフェ」 2,750円

和歌山県産のオリジナル品種です。豊かな甘味と穏やかな酸味、果汁が多く食味のよい苺です。

「福岡県産苺“あまおう”のクレープショコラ」 2,200円

福岡県を代表する苺「あまおう」を、ミルクガナッシュ、カスタードクリームと一緒にクレープで包んだ温かいデザートです。流れ出すガナッシュに苺の酸味と香りがよく合います。

【取扱店】

資生堂パーラー 日本橋店 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋SC本館8F

資生堂パーラー 横浜高島屋店 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店6F

資生堂パーラー 名古屋店 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ12F

※店舗情報の詳細ついては、公式サイトをご覧ください。

https://parlour.shiseido.co.jp/shoplist/

*価格は税込表記です。

*食材の入荷状況により、メニュー内容および提供期間が変更になる場合がございます。

*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年1月23日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

公式サイト： https://parlour.shiseido.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/shiseido_parlour/

X： https://twitter.com/shiseidoparlour

Facebook： https://www.facebook.com/shiseidoparlour

note： https://note.com/shiseido_parlour