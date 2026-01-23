2026年5月6日（水・祝）に日本武道館公演を控えるロックバンド・a flood of circleが、日本武道館前で撮影した新アーティストビジュアルを公開。昨年11月に開催が発表されたa flood of circle初の日本武道館単独公演。今回の写真撮影およびビジュアルデザインは、a flood of circleを長年撮影している写真家・新保勇樹が務めた。さらに、1月30日(金) 21:00には、最新アルバム「夜空に架かる虹」収録曲『SNAKE EYES BLUES』Music Videoが公開される。結成以来、ほぼ毎年に及ぶ新作アルバムリリースと、ライブを軸に活動を続け、確かな支持を積み重ねてきたa flood of circle。日本武道館という節目を目前にした彼らが、どんな音と景色を描こうとしているのか。その一端が、今回のビジュアルとMVから垣間見えるはずだ。■『SNAKE EYES BLUES』Music Videoa flood of circle Official Channel：https://www.youtube.com/@afoc_official （1月30日(金) 21:00公開予定）■ライブ情報（詳しくはオフィシャルHPをご覧ください。）“a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館”日程：2026年5月6日(水・祝)会場：日本武道館開場/開演： 15:00開場 / 16:00開演チケット料金：一般指定 7,700円（税込）／学割指定 5,500円（税込）ぴあ特別先行：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564183※日本武道館特設サイトhttp://afloodofcircle.com/budokan2026/“a flood of circle 20周年記念ツアー 日本武道館への道”（終了分割愛）2026年2月5日(木)水戸LIGHT HOUSE GUEST：cinema staff2月14日(土)盛岡CLUB CHANGE WAVE GUEST：Nothing's Carved In Stone2月15日(日)郡山HIPSHOT JAPAN GUEST：Nothing's Carved In Stone2月19日(木)宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2 GUEST：バックドロップシンデレラ2月26日(木)千葉LOOK GUEST：cinema staff2月28日(土)横浜ベイホール GUEST：GLIM SPANKY3月1日(日)京都磔磔 GUEST：ヒトリエ3月7日(土)長野CLUB JUNK BOX GUEST：GLIM SPANKY3月8日(日)新潟LOTS GUEST：BIGMAMA3月13日(金)心斎橋BIGCAT GUEST：ドレスコーズ3月14日(土)金沢エイトホール GUEST：山中さわお& ELPIS3月27日(金)岐阜ants GUEST：PK shampoo.4月3日(金)札幌cube garden GUEST：w.o.d.4月5日(日)仙台darwin GUEST：w.o.d.4月15日(水)名古屋DIAMOND HALL GUEST：SIX LOUNGE4月17日(金)福岡BEAT STATION GUEST：SIX LOUNGE4月24日(金)広島CLUB QUATTRO GUEST：My Hair is Bad4月28日(火)Zepp DiverCity TOKYO GUEST：[Alexandros]▼チケット一般発売・チケットぴあhttps://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563679・ローチケhttps://l-tike.com/concert/mevent/?mid=329723・e+（イープラス）https://eplus.jp/sf/word/0000020992 ■リリース情報▽2025年11月12日(水)発売 アルバム 「夜空に架かる虹」(TECI-1845)定価：\2,750（税抜価格 \2,500）■アーティスト情報a flood of circle Official HP：http://www.afloodofcircle.com/a flood of circle Official Instagram : https://www.instagram.com/a_flood_of_circle_officiala flood of circle Official X : https://x.com/afoc_officiala flood of circle Official Channel：https://youtube.com/@afoc_official