2/5¡Á2/11 ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¡ß¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°ÏÂÁêÌÏÂçÌîÅ¹ ³ØÉô¡¦³Ø²Ê²£ÃÇ¤Ç¿Æ»Ò¸þ¤±¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡¡ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°ÏÂ¡¦»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î»º³Ø¶âÏ¢·È»ö¶È ³ØÀ¸¤¬¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÅßÌîºÚ³èÍÑ¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ
ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶è¡¢³ØÄ¹¡§ÅÄÈª²í±Ñ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°ÏÂÁêÌÏÂçÌîÅ¹¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶è¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÁêÌÏÂçÌî±Ø¼þÊÕ¤Ëµï½»¤¹¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ëÏ¢·È»ö¶È¤ò¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÂ³¤¯2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÆâÍÆ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢À¸³è¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯±ÉÍÜ³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤â»²²Ã¤¹¤ë³ØÉô¡¦³Ø²Ê²£ÃÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò»°ÏÂ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¶â¿¹4-1-2¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®»³ ¿¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°ÏÂ¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀ¾ÆîÉô¤È¿ÀÆàÀî¸©Á´°è¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2008Ç¯¤Ë¾®ÅÄµÞÁêÌÏÂçÌî±ØÆî¸ý¤Ë³«Å¹¤·¤¿ÁêÌÏÂçÌîÅ¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¿©¤È·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢ÁêÌÏÂçÌî¤Ë½»¤à»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò¡Ö¿©¡×¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ»Ò¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¿©°é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°ÏÂ¤È»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¤È¤Î»º³Ø¶âÏ¢·È»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¡Ö¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ÎÅ¹Æ¬·Ç¼¨¤ÈÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü¡× ¡Ö¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¿©°é¡¦¿©ÉÊ¥í¥¹·¼È¯POP¤Î·Ç¼¨¤È¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÎÇÛÉÛ¡×¡Ö£¿·¤¿¤Ê¤ªÊÛÅö¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢À¸³è¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Ë²Ã¤¨·ò¹¯±ÉÍÜ³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤â»²²Ã¤¹¤ë³ØÉô¡¦³Ø²Ê²£ÃÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°ÏÂ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ±ÉÍÜÌÌ¤Î»ëÅÀ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÀ¸³è¤ËÂ¨¤·¤¿¿©°é¤ÎÄó°Æ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¡×¤È¡ÖÁÚºÚ¥ì¥·¥Ô¥«¡¼¥É¤ÎÇÛÉÛ¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌîºÚ¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢ÌîºÚ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÚºÚ¥ì¥·¥Ô¥«¡¼¥É¤Ï·ò¹¯±ÉÍÜ³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°ÏÂ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÅßÌîºÚ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£ÉÕ¤±¤ä¿©´¶¡¢Ä´Íý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ì¥·¥Ô¥«¡¼¥É¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©°é¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±ÊÑÍÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÏ¢·È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÊóÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø✕¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°ÏÂÁêÌÏÂçÌîÅ¹¡¡»º³Ø¶âÏ¢·È»ö¶È¤Î³µÍ×¡Û
¼Â»ÜÆü»þ¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë³ÆÆü¤È¤â9:00¡Á22:00
2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¤è¤ê¡¢³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥ÔµÚ¤Ó¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ÊÁêÌÏÂçÌîÅ¹ÊÞÆâ¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡Ë
¾ì½ê¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°ÏÂÁêÌÏÂçÌîÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶èÁêÌÏÂçÌî7ÃúÌÜ9-15¡Ë
¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¡Ê´ü´ÖÃæÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢1ÆüÀèÃå20Ì¾ÍÍ¡Ê³ÆÊÁ10Ëç¡Ë¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¡Ë¡¡
¢ÁÚºÚ¥ì¥·¥Ô¥«¡¼¥É¤ÎÇÛÉÛ¡Ê¤Æ¤ê¤¿¤Þ¥Á¥¥ó¡¢¥°¥é¥µ¥é¡Á¥«¥é¥Õ¥ëÅßÌîºÚ¤Î¥°¥é¥¿¥óÉ÷¾Æ¤¥µ¥é¥À¡Á¡Ë
£¿©°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î¼Â»ÜµÚ¤ÓÊ¬ÀÏ
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¡¡¹Êó»öÌ³¶É
ÊÆß·ÃÒ»Ò¡Ê¥ï¥ó¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÆâ¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶èÊ¸µþ2-1-1
TEL¡§080-5083-6834
¥á¡¼¥ë¡§t-yonezawa@onepurpose-pr.com
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
