¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×·à¾ì¾å±Ç¡¢Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Âè3ÃÆ·èÄê¡ªËÜ¹ñ¸ø³«7¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¾å±Ç¤¬¡¢2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¡ª¡ØÄÄ¾ðÎá¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥È¾å±Ç²ñⅢ 2026¡ÙÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Âè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè3ÃÆ¡ÊÂè11～15ÏÃ¡¦»úËëÈÇ¡Ë¤¬·èÄê¡ªËÜ¹ñ¸ø³«7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯6·î27Æü¤òµÇ°¤·¡¢¤½¤ÎÁ°Ìë¤È¤Ê¤ë6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¾å±Ç¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âè2ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤âÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Î3ÅÔ»Ô¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡ªÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤Ç¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆþ¾ìÆÃÅµ¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥íー¥Á¥±¤Ë¤Æ5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡ª
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔURL¡ÊÃêÁª¡Ë¡ä¥íー¥Á¥±¡§https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=773932¡ÊPC¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¶¦ÄÌ¡Ë
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
2019Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¡£åÌÌ©¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¡¢Ã¿Èþ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼ç±é¤Î¾ÓÀï¡Ê¥·¥ã¥ª¡¦¥¸¥ã¥ó¡Ë¡ß²¦°ìÇî¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¤ー¥Üー¡Ë¤Î°µÅÝÅª¤Ê±éµ»¤ÈÂ¸ºß´¶――¤¹¤Ù¤Æ¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ËÍ»¹ç¤·¡¢º£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡È±Ê±ó¤ÎÌ¾ºî¡É¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÅÐ¾ì¡ªÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ËÜ¹ñ¸ø³«7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯6·î27Æü¤òµÇ°¤·¡¢¤½¤ÎÁ°Ìë¤È¤Ê¤ë6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¾å±Ç¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡ªò²ÌµÁ¢¤ÈÍõËºµ¡¤¬ËÂ¤°±¿Ì¿¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î´¶Æ°¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë――·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¶Á¤Ç¡¢¿¼¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆþ¾ìÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ê¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÅÀ¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¦³µÇ°¥³ー¥ÇOK¡ª¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»ë³¦¤ò¼×¤ë°áÁõ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¢¨ÃåÂØ¤¨¥¹¥Úー¥¹¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·à¾ìÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤Î¤ªÃåÂØ¤¨¤â¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¤¦¤Á¤ï¡¦¥¿¥ª¥ë¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥È»ÈÍÑOK¡ª¢¨30cm¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦Çï¼ê¡¦´¿À¼¡¦±þ±çOK¡ª ¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ä²á·ã¤ÊÈ¯¸À¡¢¼þ°Ï¤Î´Õ¾Þ¤òË¸¤²¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø±é¾ðÊó
¡ØÄÄ¾ðÎá¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥È¾å±Ç²ñⅢ 2026¡Ù ¡Ú2019Ç¯¡¿Ãæ¹ñ¡¿2ch¡¿16:9¡¿Âè11～15ÏÃ¡Ê»úËëÈÇ¡Ë ·×230Ê¬¡ÊÌó3»þ´Ö50Ê¬¡Ë ¢¨20Ê¬´Ö¤ÎÅÓÃæµÙ·Æ´Þ¤à ¡Û¡¡¢¨12ÏÃ½ªÎ»¸å¤Ë20Ê¬´Ö¤ÎµÙ·Æ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¾å±Ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÉôÏÃ¿ô¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢ËÜÊÔ¤òÂ³¤±¤Æ¾å±Ç¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü»þ¡Ã2026Ç¯6·î26Æü(¶â¡Ë¾ì½ê¡ÃÅìµþ¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¡¡¡¡¡¡Âçºå¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤Ê¤ó¤Ð¡¡¡¡¡¡Ì¾¸Å²°¡§¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ³«±é¡Ã18:30¡ü¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÁ°Çä·ô¡Ã6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ/Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë¡¡·à¾ìÈÎÇä·ô¡ÊÅöÆü°·¤¤¡Ë¡Ã7,600±ß¡ÊÀÇ¹þ/Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔURL¡ÊÃêÁª¡Ë¡ä¥íー¥Á¥±¡§https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=773932¡ÊPC¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¶¦ÄÌ¡Ë¡Ú¤½¤ÎÂ¾ ¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û¢¨·à¾ìÈÎÇä·ô¤Ï¡¢Á°Çä·ô¡Ê¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É·ô¡Ë¤Ç´°Çä¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·à¾ìÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨³«¾ì»þ´Ö¤Ï18:15º¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå°Ê³°¤Ë³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨º£¸å¤Î¾ðÀª¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨±Ç²è´Û¤Ë¤è¤ê¡¢ºÂÀÊ´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨³Æ·à¾ì¡¢ºÂÀÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Á¥ãー¥¸¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¤ªÀÊ¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÇÛµë¡Ã¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º© 2019 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited.
¢£¸ø±é³µÍ×
Âè11ÏÃ¡¡¼êÉé¤¤¤Î±ÀÌæÀ¶²Ïæã»á¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿ò²ÌµÁ¢¤È¹¾À¡¤ÏÏ¡²ÖÔÉ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë±ÀÌ´¤Ë¤Ï´ô»³²¹»á¤«¤é·±³Ø¤Ø»ÒÄï¤ò¤è¤³¤¹¤è¤¦¤ªÃ£¤·¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·±³Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ò²ÌµÁ¢¤È¹¾À¡¤ò¤Í¤®¤é¤¦¹¾½¡¼ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Î¶ó»çÆÐ¤ÏÉ×¤Èò²ÌµÁ¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£°ìÊý¤Î¸ÈÁÉ¤Ç¤Ï²¹¼ã´¨¤ÎÄ¹ÃË ²¹°°¤¬Ê¼¤òÎ¨¤¤¤Æ±À¿¼ÉÔÃÎ½è¤ò½±·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íõ·¼¿Î¤Ï½¡¼ç¤ÎÍõÛ§¿Ã¤ò²¿¤È¤«Æ¨¤¬¤¹¤¬¼«¤é¤ÏÉé½ý¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÍõËºµ¡¤Ï½ÇÉã¤¿¤Á¤È´¨ß¬Æ¶¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¤¬¡Ä¡£Âè12ÏÃ¡¡½ÍÀ¶¤Î»Ï¤Þ¤ê´ô»³²¹»á¤Î·±³Ø¤Ë»²²Ã¤·¤¿³ÆÀ¤²È¤ÎÌÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¹¤ë²¹Úê¤«¤é·õ¤òË×¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¹»á¤Î²È·±¤ò°Å¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤Ê²ÝÂê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ò²ÌµÁ¢¤À¤±¤ÏÉé¤±¤¸¤È²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¤¬¡¢²¹Úê¤ò·ãÅÜ¤µ¤»ÌÔ½Ã¤Î¤¤¤ëÏ´¤ËÅê¹ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Êò²ÌµÁ¢¤ò°Æ¤¸¤¿²¹Ç«¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê²¹¾ð¤ÎÌô¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Êé·Ì»³¤Ç¼Ùã®¤¬½ÐË×¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿²¹Úê¤Ï¡¢´Ý¹ø¤Îò²ÌµÁ¢¤äÍõËºµ¡¤éÌçÇÉ¤Î»ÒÄï¤òÏ¢¹Ô¤·¤ÆÊé·Ì»³¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£Âè13ÏÃ¡¡Æó¿Í¤À¤±¤ÎÌë ²¹Úê¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ìÊë·Ì»³¤ÎÆ¶·¢¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ò²ÌµÁ¢¤¿¤Á¡£ÍõËºµ¡¤ÎµÓ¤Î½ý¤ò°Æ¤¸¤¿ò²ÌµÁ¢¤Ï¡¢²¹¾ð¤ËÍê¤ßÍõËºµ¡¤òµÙ¤Þ¤»¤ëµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ì¹Ô¤ÏÆ¶·¢¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¬¡¢Æ¶·¢¤Î±ü¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃÓ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÓ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¶§Ë½¤ÊÍÅ½Ã¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿²¹Úê¤Ï¡¢Æì¤òÀÚ¤êÇÛ²¼¤ËÌ¿¤¸¤ÆÆ¶·¢¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òºÉ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ÌçÇÉ¤Î»ÒÄï¤¿¤Á¤Ï¹¾À¡¤¬¸«¤Ä¤±¤¿·ê¤«¤é¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¬¡¢¤ª¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ò²ÌµÁ¢¤ÈÍõËºµ¡¤ÏÆ¶·¢¤Ë»Ä¤µ¤ì¡Ä¡£Âè14ÏÃ¡¡°Å¹õ¤Î·õÆ¶·¢¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿ò²ÌµÁ¢¤ÈÍõËºµ¡¡£ÍÅ½Ã¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æé½Å°ç¤ËÁà¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅËÙ¤¸¼Éð¤Ç¡¢²¿¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤êÆ¶·¢¤ËÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ò²ÌµÁ¢¤ÏÅËÙ¤¸¼Éð¤Î¹ÃÍåÆâ¤Ç¶¯¤¤±åÇ°¤òÊü¤Ä·õ¤òÈ¯¸«¡£ÍõËºµ¡¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¸«»ö¤ËÅËÙ¤¸¼Éð¤òÅÝ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ò²ÌµÁ¢¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¹¾À¡¤ä¶â»Ò¸®¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍõËºµ¡¤ÏÊë·Ì»³¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±ÀÌ´¤ËÌá¤Ã¤¿ò²ÌµÁ¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¾½¡¼ç¤¬¹¾À¡¤ò¼¸ÀÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶óÉ×¿Í¤È¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£Âè15ÏÃ¡¡Êì¤Î»×¤¤¾®¤µ¤ÊÀçÌç¤ÎÊ¿ÍÛÕ»á¤¬±ÀÌ´¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´ô»³²¹»á¤ÎËâ¤Î¼ê¤«¤é¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÆ¨¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹¾½¡¼ç¤ÏÕ½¡¼ç¤ò¶â»á¤Î¤¤¤ëÍöÎÍ¤ØÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ò²ÌµÁ¢¤È¹¾À¡¤ËÎ±¼é¤òÇ¤¤»¤ë¡£¤À¤¬¹¾½¡¼ç¤ÎÎ±¼éÃæ¡¢²¦ÎîÕÈ¤¬ÇÛ²¼¤ò½¾¤¨±ÀÌ´¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ß¡¢²¹Úê¤ËÉÔ·É¤òÆ¯¤¤¤¿È³¤È¤·¤Æò²ÌµÁ¢¤Î¼ê¼ó¤ò»Â¤ë¤è¤¦¶óÉ×¿Í¤ËÌ¿¤º¤ë¡£±ÀÌ´¤ò²¹»á¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë´Æ»¡ÎÀ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¶óÉ×¿Í¤ÏµÕ¤Ë²¦ÎîÕÈ¤Ø¤È½±¤¤³Ý¤«¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ø²½Ã°¼ê¤Î²¹ÃàÎ®¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡£
¢£ÄÄ¾ðÎá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¥¹¥Èー¥êー¡ä¡Ö¹Ô¤¯Æ»¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Æ±¤¸µÁ¤ËÀ¸¤¤ë¡£¡×¸ÞÂçÀ¤²È¡ÊÍõ»á¡¢¹¾»á¡¢æã»á¡¢²¹»á¡¢¶â»á¡Ë¤¬À¤¤ÎÃá½ø¤ò¼£¤á¤ëÃæ¡¢²÷³è¤Ç²¿¤â¤Î¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Í³ËÛÊü¤Êò²ÌµÁ¢¡Ê¥¦¥§¥¤¡¦¥¦ー¥·¥§¥ó¡Ë¤¬Ìµ¸ý¤Ç²üÎ§¤ò½Å¤ó¤¸¸Ê¤Ë¤â¸·¤·¤¤ÍõËºµ¡¡Ê¥é¥ó¡¦¥ï¥ó¥¸ー¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆó¿Í¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÍõ»á¤Î¶ØÃÏ¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢Íõ»á¤¬Âå¡¹¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¡£ÀµµÁ¤Î¤¿¤áÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¶¦¤Ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ëå«¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ò²ÌµÁ¢¤Ïºá¤òÈï¤»¤é¤ì¡¢ÃÇ³³¤«¤é¿È¤òÅê¤²¤½¤Î¤Þ¤Þ¾ÃÂ©¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î16Ç¯¸å¡¢¼ö½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÁÉ¤ëò²ÌµÁ¢¤ÏÍõËºµ¡¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤¬16Ç¯Á°¤Î´÷¤Þ¤ï¤·¤¤²áµî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡Ä¡£¡ã¥¥ã¥¹¥È¡äò²ÌµÁ¢¡Ê¥¦¥§¥¤¡¦¥¦ー¥·¥§¥ó¡Ë¡§¾ÓÀï¡Ê¥·¥ã¥ª¡¦¥·゙¥ã¥ó¡ËÍõËºµ¡¡Ê¥é¥ó¡¦¥ï¥ó¥·゙ー¡Ë¡§²¦°ìÇî¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¤ー¥Û゙ー¡Ë¹¾À¡¡Ê¥·゙¥ã¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¡Ë¡§ÝêÂîÀ®¡Ê¥ï¥ó¡¦¥·゙¥å¥ª¥Á¥ç¥ó¡Ë¹¾±ÞÎ¥¡Ê¥·゙¥ã¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¥êー¡Ë¡§Àë璐¡Ê¥·¥å¥¨¥ó¡¦¥ëー¡ËÍõÛ§¿Ã¡Ê¥é¥ó¡¦¥·ー¥Á¥§¥ó¡Ë¡§Î³¤´²¡Ê¥ê¥¦¡¦¥Ï¥¤¥¯¥¢¥ó¡Ë
¢£¸ø¼°HP&¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mdzs.jp/drama/¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/TheUntamedJP¡ÖÄÄ¾ðÎá¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥È¾å±Ç²ñⅢ 2026¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://asiall.jp/s/lineup/news/detail/10008