中小企業・小規模事業者の後継者が、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うピッチイベント「アトツギ甲子園」の第6回大会において、中部ブロック大会が1月23日に実施され、決勝大会に進む3名が決定しました。

決勝大会出場者は中部経済産業局長賞を受賞した中村 慎吾氏(株式会社ナカムラ、本社：愛知県)、優秀賞を受賞した滝川 昇吾氏(有限会社タキコウ縫製、本社：愛知県)、稲垣 遼太氏(有限会社稲垣石材店、本社：愛知県)の3名となります。

北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の6ブロックで実施される地方大会を勝ち抜いた計18名の後継者が集う決勝大会は2月27日(金)に大手町三井ホールで開催します。

第6回「アトツギ甲子園」中部ブロック大会出場者および審査委員の集合写真

第6回「アトツギ甲子園」近畿ブロック大会について

2026年1月23日(金)に「中日ホール＆カンファレンス」にて、書類選考を通過した15名のアトツギが決勝大会の出場権をかけてピッチを行いました。大会概要と出場者一覧下記をご覧ください

大会概要および出場者一覧

決勝大会進出者

●中部経済産業局長賞

株式会社ナカムラ 中村 慎吾氏 (本社：愛知県)

テーマ：飴屋じゃない飴屋の挑戦

●優秀賞

有限会社タキコウ縫製 滝川 昇吾氏 (本社：愛知県)

テーマ：技術と想いをブランドの力へ。 縫製工場が起こす、サステナブル革命

有限会社稲垣石材店 稲垣 遼太氏 (本社：愛知県)

テーマ：石の価値をすべての人に届ける。石屋がつくる Stone World

企業特別賞受賞者

●enco賞

株式会社金森合金 高下 裕子氏 (本社：石川県)

テーマ：1714年より継承する金属精錬技術による金属生態系の循環

●ブラザシップ賞

株式会社高瀬金型 高瀬 直幸氏 (本社：愛知県)

テーマ：-多品種少量生産の『限界』を突破する-プラスチック成形特化型ERPによる『スケーラブル・ファクトリー』構想

●カタドリ賞

有限会社タキコウ縫製 滝川 昇吾氏 (本社：愛知県)

テーマ：技術と想いをブランドの力へ。 縫製工場が起こす、サステナブル革命

●フリー賞

株式会社高瀬金型 高瀬 直幸氏 (本社：愛知県)

テーマ：-多品種少量生産の『限界』を突破する-プラスチック成形特化型ERPによる『スケーラブル・ファクトリー』構想

決勝大会出場者が決まった3名

決勝大会への出場が決まった3名の集合写真



中部経済産業局長賞受賞の

株式会社ナカムラ

中村 慎吾氏(本社：愛知県)



優秀賞およびカタドリ賞受賞の有限会社タキコウ縫製

滝川 昇吾氏(本社：愛知県)



優秀賞受賞の

有限会社稲垣石材店

稲垣 遼太氏(本社：愛知県)



アトツギ甲子園とは・決勝大会概要

概要

中小企業・小規模事業者の後継予定者が、既存の経営資源を活かしたビジネスアイデアを競うピッチイベント

・ピッチは4分間のプレゼンテーション(+審査委員からの6分間の質疑応答)

・地方大会、決勝大会は各界の有識者にて審査

・地方大会では各ブロックから決勝大会に進む3名を選出(計18名が決勝大会への出場切符を獲得)

・決勝大会では下記の受賞者が決定

決勝大会概要

・日時：2026年2月27日（金）

・会場：大手町三井ホール（東京）

決勝大会各賞・特典(一部)

・経済産業大臣賞1名

・中小企業庁長官賞1名

・イノベーション・環境局長賞1名※ 等

※本年度より新設

決勝大会審査委員

・コクヨ株式会社代表執行役社長 黒田英邦氏

・株式会社ジャパンタイムズ代表取締役会長兼社長 末松弥奈子氏

・早稲田大学大学院経営管理研究科教授 杉田浩章氏

・グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社代表パートナー 今野穰氏

・UntroD Capital Japan株式会社代表取締役社長 永田暁彦氏

観覧申込について

全ての大会では、現地観戦とオンライン観戦を受け付けます。下記リンクより事前に申し込みください。

申込締切は各大会開催前日23:59までとなります。現地参加は先着順です。

■第6回「アトツギ甲子園」地方大会・決勝大会 観覧申し込み

観覧申し込み - 後継者たちの本気の挑戦「アトツギ甲子園」 | 実現したい未来を語れ





運営事務局について

「第6回アトツギ甲子園」は中小企業庁「令和7年度後継者支援ネットワーク事業」の受託者として、有限責任監査法人トーマツ（東京都千代田区：代表執行役 大久保 孝一）と一般社団法人ベンチャー型事業承継（大阪市中央区：代表理事 山野 千枝）が、運営事務局を務めています。