FOSSiBOT F113新作発表！50m超長距離ナイトビジョンの三防5Gスマートフォンが新発売

F113は、64MP超長距離ナイトビジョンカメラを搭載。暗闇でも鮮明に捉え、20,000mAh大容量バッテリーと36GB RAMで夜間作業を徹底サポート。5G対応で高速通信も可能な、パワフルタフスマホです。

製品の特徴

製品仕様

- 64MP ナイトビジョンで最大50m撮影FOSSiBOT F113は、6400万画素の高感度センサーを備えた暗視カメラにより、暗闇においても鮮明な長距離視認を実現するタフスマホです。強力な暗視機能により、夜間のアウトドア活動、防犯・見回り、作業現場の確認など、あらゆる低照度環境での使用を可能にします。Androidシステムによる高い操作性と合わせ、暗闇を照らす確かな「眼」として、プロフェッショナルな業務シーンから日常の安心までをサポートします。- Dimensity 7050 5G プロセッサ搭載FOSSiBOT F113は、6nmプロセスで製造された高性能5Gチップを内蔵。高速通信と優れた電力効率を両立し、安定した高速接続とシームレスな処理性能を実現します。- 最大36GB RAM+2TB拡張可能FOSSiBOT F113は、仮想メモリ技術を含む最大36GBの大容量RAMにより、高度なマルチタスク処理と快適な操作性を実現。256GBの内蔵ストレージに加え、microSDカードによる最大2TBまでの拡張性を備え、業務からエンターテイメントまであらゆるデータを自在に管理できます。最新Android 15を搭載したSIMフリーのタフスマホとして、高い信頼性と柔軟なストレージ構成を提供します。- Android 15搭載FOSSiBOT F113は、Android 15による直感的な操作性と強化されたセキュリティを実現。SIMフリーのタフネス設計と相まって、高い信頼性を求めるユーザーに最適なスマートフォンです。- 大容量バッテリーと急速充電を両立FOSSiBOT F113は、20000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間使用を強力にサポート。33W急速充電と18Wリバース充電にも対応し、本体の充電はもちろん、他のデバイスへの給電も可能な汎用性を実現しています。- IP68/IP69K/MIL-STD-810H準拠の堅牢設計FOSSiBOT F113は、高水準の防塵・防水（IP68/IP69K）と耐衝撃（MIL-STD-810H）性能を備えたタフスマホです。雨、ほこり、落下など過酷な環境下でも確かな信頼性を発揮し、アウトドアや現場作業など幅広いシーンでの使用に適しています。- Gmini AI搭載で、あらゆる疑問に即回答FOSSiBOT F113は、高度なAIアシスタント「Gmini」を内蔵。操作や設定の質問から、情報検索、文章作成まで、日常のあらゆるシーンでスマートにサポート。話しかけるだけで即座に応答する、便利で直感的なAI体験を提供します。- 9種類のカスタマイズ可能なブリージングライトFOSSiBOT F113は、通知や音楽に同期して点灯するバックライトを搭載。視覚的な演出で使い心地を高め、SIMフリーの多機能タフスマホとして、楽しさと実用性を両立します。

型番：FOSSiBOT F113

画面サイズ：6.78インチ

バッテリー容量：20000mAh

対応OS：Android 15.0

接続方式：Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC

サイズ：18.62 x 8.92 x 3.16 cm

重量：699.6g

CPUスピード：2.6 GHz

メモリ：36GBRAM＋256GB ROM

カメラ：64MP ナイトビジョンカメラ＋50MP AI メインカメラ+64MP ナイトビジョンカメラ

解像度：1080*2460

防水防塵耐衝撃：IP68防水/IP69K 360°防塵/MIL-STD-810耐衝撃

対応周波数：GSM: B2/B3/B5/B8、WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8、TDD: 34/38/39/40/41、FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66、5G: N1/N3/N7/N8/N28/N38/N41/N77/N78。

その他の機能：USB OTG対応, 内蔵GPS, 急速充電サポート, 耐水性, 頑丈なボディ

保証期間：レビュー特典24ヶ月保証

FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。

革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。

私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。

