うめきたグリーンプレイス1周年記念「UMEKITA GREEN PARTY」開催

ＪＲ西日本大阪開発株式会社

JR大阪駅うめきた地下口直結の「うめきたグリーンプレイス」を運営するJR西日本大阪開発（株）（代表：明瀬寛昭）は、開業1周年を記念して『UMEKITA GREEN PARTY-Blooming-』を2026年１月26日（月）～3月31日（火）まで開催します。

オリジナルARフィルターの公開 × SNS投稿キャンペーン

詳細を見る :https://umekita-greenplace.com/greenparty2026/

うめきたグリーンプレイス1周年を記念して大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」のイラストを使用したオリジナルARフィルターを1周年記念特設サイトとTikTok上で公開。

フィルターを使用して撮影した画像や動画を「#うめきたグリーンパーティー」のハッシュタグを付けてInstagramもしくはTikTokに投稿していただくと、抽選で“UMEKITA GREEN PARTY “へご招待。

さらに、うめきたグリーンプレイスでの買い物やお食事シーンの撮影・投稿で当選確率がUPします。

■ SNS投稿キャンペーン応募期間：1月26日（月）～3月1日（日）23：59

■ ARフィルター利用可能期間 ：1月26日（月）～3月31日（火）

WEB AR フェイルター【応募方法：Instagramの場合】

1. うめきたグリーンプレイス公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/umekitagreenplace/）をフォロー

2. 1周年特設サイトからARカメラを起動し、撮影。「#うめきたグリーンパーティー」をつけて投稿。

※TikTokのARエフェクト付きで撮影した写真・動画も対象となります

3. 応募期間終了後、当選された方には公式InstagramアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたます。

TikTok ARフィルター【応募方法：TikTokの場合】

1. うめきたグリーンプレイス公式TikTokアカウント（https://www.tiktok.com/@umekitagreenplace/）をフォロー

2. うめきたグリーンプレイスのプロフィールからARエフェクトを選択し、起動・撮影。

「#うめきたグリーンパーティー」をつけて投稿。

3. 応募期間終了後、当選された方には公式TikTokアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたます。

1周年記念パーティー“UMEKITA GREEN PARTY “

SNS投稿キャンペーンに応募いただいた方の中から抽選でご招待する“UMEKITA GREEN PARTY “は、ゲストとしてナジャ・グランディーバ氏ほか、パーティーに彩りを添える多数のドラァグクイーンが登場。華やかなドラァグクイーンの軽快なトークや写真撮影をお楽しみいただける１日限りの限定パーティーです。参加者にはドレスコードを設定し「something flower」をテーマとした花や緑を取り入れた装いで参加いただく催しとなり、非日常感を味わっていただけます。

パーティー会場はスペイン料理の魅力が味わえるレストラン「ラ・ボデガ - クチャレオ」を貸し切り、タパスやパエリャなどをご堪能いただけます。

■開催日時 ：3月21日（土）15：00～16：30

■パーティ会場 ：うめきたグリーンプレイス3階 ラ・ボテガ -クチャレオ

■定員 ：ペア30組（60名様）

■ドレスコード ：「something flower」 （花や緑をイメージした装い）

【ゲスト】ナジャ・グランディーバ

日本を代表するドラァグクイーン。

洗練されたパフォーマンスと毒舌を言わない

「のんびりオネエ」キャラで大人気！

パワフルかつしなやかなパフォーマンスで多くの人を魅了し続ける。

【会場】ラ・ボテガ-クチャレオ

スペイン料理の魅力を味わえるレストラン。

パエリャやスペイン風リゾットなど多彩なお米料理と、旬のタパス、新鮮なオイスターを厳選ワインとともにご堪能いただけます。

1周年記念 フラワーアート × フォトスポット設置

フラワーアーティストJOCA氏による生花を使ったフラワーアートを、期間限定でうめきたグリーンプレイス内に設置。期間中は誰でも自由に撮影できるフォトスポットとして公開します。 さらに、“UMEKITA GREEN PARTY “参加者には、参加者限定でフォトグラファーHASEO氏によるフォトスポット前での撮影会を開催し、HＡＳＥＯ氏とＪＯCＡ氏がコラボした特別な一枚をプレゼントします。

■設置場所 ：うめきたグリーンプレイス3階 緑葉(あおば)の広場（展望レストラン）

■設置期間 ：3月20日（金祝）～22日（日）

【フラワーアーティスト】JOCA

海外ハイブランドの装花などを手掛けたフラワーデザイナー枡谷氏を師事し、2013年よりJOCAとして活動を始める。撮影には必ず生花を用いることで知られるフォトグラファー・HASEO氏と2013年「樹海の花」、2014年「精霊の女王」などの作品を創り上げ、大きな話題を呼ぶ。以降、拠点である大阪にとどまらず、国内外で幅広く活動し、2018年には「台中世界花卉博覧会」にて、「日本花き輸出協議会」出展ブースのデザインおよび装飾を担当。博覧会総合部門で金賞を受賞するなど、様々な場所で装飾を手掛ける。

【フォトグラファー】HASEO

本物にこだわり、自身の作品では合成を使用せず、現地にて撮影することをポリシーとする。独自の世界観を通じて、写真で物語を紡ぎ出し、オリジナルストーリーを展開。多くのファンから支持を集め、オリジナルの物語を収録した写真絵本や頭蓋骨に合わせて撮影するための技法を論理的かつ体系的にまとめた撮影方法・ライティングに関する書籍も人気となっている。海外でも数多くの賞を受賞。

うめきたグリーンプレイスについて

「うめきたグリーンプレイス」は、JR大阪駅うめきた地下口直結の「みどり」と「出会い・交流」をテーマにした商業施設です。緑豊かな広場や公園に隣接し、レストラン・カフェ（20店舗）やライフスタイルショップが集まる都市型ショッピングセンターです。駅直結でアクセスも良く、テイクアウトして公園で楽しめる飲食店のほか、グローバルブランドも出店し、都会にいながら自然を感じられる憩いの空間を提供しています。

■施設概要

運営会社：JR西日本大阪開発株式会社

施設名称：うめきたグリーンプレイス

所 在 地：〒530-0011 大阪市北区大深町5-1 (JR大阪駅うめきた地下口直結)

店 舗 数：20店舗

営業時間：営業開始・終了時間・店休日は店舗によって異なります。

公式HP : https://umekita-greenplace.com/

本件に関するお問い合わせ

ＪＲ西日本大阪開発株式会社 うめきた事業本部

TEL：06-7653-4181

広報担当：杉原 sugihara@jrw-osakadev.co.jp／今治 imaji@jrw-osakadev.co.jp