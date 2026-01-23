【1月30日開催】舞台芸術の「いま」を語り「これから」を描く。JPASN 年次シンポジウム2025開催

一般社団法人緊急事態舞台芸術ネットワーク

緊急事態舞台芸術ネットワーク（代表理事：池田篤郎(東宝)、野田秀樹(ノダ・マップ)、吉田智誉樹(劇団四季)、以下JPASN）は、舞台芸術の「いま」を語り「これから」を描く「年次シンポジウム2025」を、2026年1月30日(金)に銀座松竹スクエア エントランスにて開催します。

2025年度の年次シンポジウムは2部構成にて実施。第1部は、舞台芸術業界が直面する、文化庁・文化審議会において現在審議が進められている「レコード演奏権・伝達権」をテーマに、背景や現場への影響をわかりやすく解説します。第2部は、JPASNが推進する舞台映像のアーカイブ事業「EPAD(イーパッド)」、地域での上演機会の創出や舞台芸術業界への就職を支援する「日本の演劇」未来プロジェクト、日本の舞台芸術の国際展開を支援する育成プログラム「SOIL(ソイル)」、舞台芸術コンテンツの海外進出を担う人材を育成する産学官連携の教育・研究プログラム「SEED(シード)」の4つの業界横断事業を紹介します。

舞台芸術に携わる関係者はもとより、観客の皆様や、これから舞台芸術業界への理解を深めたい方々にとって、業界の現状と今後の展望を知る貴重な機会となるシンポジウムです。

■ 年次シンポジウム2025 概要

日時：2026年1月30日（金）

第1部 15:00～16:30

第2部 18:00～19:30

参加方法：事前申込制、オンラインライブ配信

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術等総合支援事業（全国キャラバン））｜独立行政法人日本芸術文化振興会

協力：松竹株式会社

協賛：イープラス｜ぴあ｜ローソンチケット

主催：JPASN（日本舞台芸術ネットワーク）「日本の演劇」未来プロジェクト2025

特設サイト：https://jpasn.net/event/sympo2025

■ 第1部 15:00～16:30

「今さら聞けない！舞台芸術と音楽の権利処理

～AI音源の普及・配信の増加・レコード演奏権の導入、権利の時代を生き抜くために～」

登壇者：

福井健策（ふくい けんさく）

松田和彦（まつだ かずひこ）

坂本もも（さかもと もも）

高本彩恵（たかもと さえ）

概要：

舞台芸術の創作において欠かせない既存楽曲・原盤音源の使用を切り口に、これまで現場でどのように楽曲が選ばれ、作品表現に組み込まれてきたのかを振り返ります。既存楽曲が持つ文脈や記憶が作品に与える影響、代替不可能な表現要素としての役割を確認し、新たな制度導入が創作環境にどのような影響を与えるのかを多角的に議論します。特に中小規模団体や若手への影響にも目を向け、さらにAI時代における舞台での楽曲使用の在り方について制度と創作の両立という視点から考えます。

■ 第2部 18:00～19:30

「舞台芸術の未来をつくる4つの種

～EPAD・「日本の演劇」未来プロジェクト・SOIL・SEEDが描く連携のかたち～」

登壇者：

伊藤達哉（いとう たつや）

野村善文（のむら よしふみ）

坂田厚子（さかた あつこ）

竹内桃子（たけうち ももこ）

綿江彰禅（わたえ あきよし）

概要：

JPASNが推進する4つの業界横断事業――EPAD、「日本の演劇」未来プロジェクト、SOIL、SEED※を「4つの種」として紹介します。EPADは舞台芸術の記憶を残す種、「日本の演劇」未来プロジェクトは現在を可視化する種、SOILは海外へ踏み出す種、SEEDは次世代を育てる種として、それぞれの役割を共有。本会では、これらの種がどのように連携し芽吹いていくのかを紐解き、業界変革も念頭に新たな生態系モデルを議論します。本質的価値・社会的価値・経済的価値の視点から、舞台芸術の持続可能な仕組みを展望します。

■一般社団法人緊急事態舞台芸術ネットワーク

2020年2月26日の政府による突然の自粛要請を受け、相次いで中止・延期となった舞台公演による損失の実態を把握すべく行った調査を契機に発足。ジャンルや団体規模を問わず、多種多様な舞台芸術関係者が参加する形で活動を開始し、2021年9月に法人化。現在では260の会員とともに、舞台芸術団体が持続的かつ力強く発展していけるための情報プラットフォームとして活動している。舞台芸術を取り巻くさまざまな課題に業界横断的に取り組み、その持続可能性と創造的発展を目指している。

公式ウェブサイト：https://jpasn.net/