『プロサッカークラブをつくろう！2026』「サカつく光プレー王投票キャンペーン」開催！ゲームはリリース初日に100万ダウンロードを突破

株式会社セガ

株式会社セガは、2026年1月22日（木）より配信開始したPlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）について、「サカつく」シリーズおなじみの「光プレー」にインフルエンサーたちが挑戦する企画動画「魅せてみろ！サカつく光プレー王！」を公開しました。さらに、動画の公開を記念して、豪華賞品が当たる「サカつく光プレー王投票キャンペーン」を開催します。

また、『サカつく2026』がリリース初日に100万ダウンロードを突破し、AppStoreの無料ダウンロードランキング1位を獲得したことをお知らせします。今後もぜひ『サカつく2026』をお楽しみください！

魅せてみろ！サカつく光プレー王！

https://youtu.be/HeqP56wnkMs

■豪華賞品が合計100名様に当たる！ 「サカつく光プレー王投票キャンペーン」

開催期間：2026年1月24日（土）18:00～1月30日（金）23:59

『サカつく2026』公式X（@sakatsuku20xx(https://x.com/sakatsuku20xx/)）のキャンペーン投稿より、「魅せてみろ！サカつく光プレー王！」にチャレンジャーとして参加しているインフルエンサーのプレーをご覧いただき、一番すごい光プレーを選んで投稿すると、抽選で「QUOカードPay」や「サイン入りユニフォーム」が合計100名様に当たります。

さらに、もっとも得票が多かったチャレンジャーは、「光プレー王」としてゲーム内に登場予定です。みなさまからの投票を、お待ちしております！

【参加方法】

（１）『サカつく2026』公式X（@sakatsuku20xx(https://x.com/sakatsuku20xx/)）をフォロー

（２）キャンペーン投稿より、動画を選んでポスト

（３）当選者にはその場でDMが届きます

■「サカつく」シリーズおなじみの「光プレー」に挑戦！ 「魅せてみろ！サカつく光プレー王！」公開

『サカつく2026』の正式リリースを記念して、「サカつく」シリーズでおなじみの「光プレー」にウンパルンパさん、長野じゅりあさん、ドッキリ家族の大地さん・大空さんといったインフルエンサーたちが挑戦します。さらに、光プレーアドバイザーとして元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんも登場！

最も光プレーに相応しいスーパープレーを繰り出すのは誰だ！？ 光プレー王誕生の瞬間を、どうぞお見逃しなく！

●魅せてみろ！サカつく光プレー王！ 概要

【出演者（敬称略）】

光プレーアドバイザー：柿谷曜一朗

MC・実況：小林惇希

チャレンジャー：ウンパルンパ、長野じゅりあ、ドッキリ家族（大地・大空）

【配信先】公式YouTube「サカつくチャンネル」(https://youtube.com/live/gnPxQ3X2b2s)

柿谷曜一朗さん

小林惇希さん

ウンパルンパさん

長野じゅりあさん

ドッキリ家族（大地さん・大空さん）

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』100万ダウンロード突破！

現在、ゲーム内ではさまざまなプレゼント、キャンペーンを実施中です。「最大6,000GB」に加えて、「★3確定SP選手スカウトチケット」や「★3 CF アーリング・ハーランド 〔2025 - 2026〕」などのマンチェスターシティFCのSP選手3選手が獲得いただけます。キャンペーンの詳細は公式サイト(https://segafcchampions.sega.com/ja/news/releasecelebration000069/)をご確認ください。

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

※画像は開発中のものです。

『プロサッカークラブをつくろう！2026』ダウンロードはこちらから！

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/3271000

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）

配信開始日：2026年1月22日（木）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■公式Discord：https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)

