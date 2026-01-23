変革の時代に、対話や実践を通して自分なりの構想を育てる「Xデザイン学校」は、社会人のための3つのオンラインコースを発表。

株式会社Ｘデザイン研究所

2026年度は、ベーシック、マスター、アドンバスの３コースを開講。「ベーシックコース」ではしっかり基礎を学び、「マスターコース」ではより実践的に活用できるように、「アドバンスコース」では、プロフェショナルに向けての学びを深めていきます。

X（エックス）デザイン学校は次期で10年目。すでに1000人以上の社会人が学んでいる、社会人のためのデザイン学校です。人間中心設計、UXデザイン、デザイン思考、ビジネスデザインやビジョンデザインなどを基礎にしながら、これにこだわらず、誰でもがデザインを活用する社会に向けてのデザインの学びと研究を推進します。対話・実践を中心としたプログラムで、キャリアの答えを出すことではなく、構想を持って次を選べる状態をつくること学びます。



講師には、この分野の優れた実践者や研究者に協力してもらい、この分野で最高の学びと研究を目指します。受講者同士と教員が密接なつながりをもち「学びあう体験」を目指し、そのための教育内容、教育環境やコミュニティも大事にしています。

■2026年春コースの背景は

2026年は変革の年。トランプの登場、AIや技術革新、疫病の継続、産業と働き方の変革、社会構造の転換、経済の不確実性、高齢化と過疎化など。そんな変化の中で、社会人がデザインを学び、どのように考え、どのように行動したらよいか一緒に考えていければと思います。そのためにも、誰でもがデザインを活用する社会に向けての「学びあう体験」として、3つのコース、学びと研究を探究するX RESEARCHと多様な交流を楽しむXBARを推進します。

2026年春コースの募集概要

■ベーシックコース概要（オンライン）

「人間中心設計・UXデザインの基礎を学ぶ初学者のコース」

対象者は企業の新規事業開発担当者。HCD／UX／デザイン思考やサービスデザイン初学者。

■マスターコース概要（オンライン）

「実践的なUXデザイン・ビジネスデザインを身につける初中級者のためのコース」

対象者は、UXデザインやデザイン思考を少しは学んだことはあるが、まだ身についていないという人。例えば、Xデザイン学校ビギナーコースやベーシックコース、HCD-Net、セミナーや講習会、などで少しは学んだことがある人。

■アドバンスコース概要（オンライン）

「実践的なプロフェショナルスキルを探求する中上級コース」

対象者は、UXデザイン、サービスデザイン、デザインリサーチ、ビジネスデザイン、リーダーシップを探求したい人のためのコース。UXデザインやサービスデザインの専門家やプロジェクトリーダー、新規事業リーダー、デザインコンサルタント、デザイン研究者やこれを目指す人のためのコース。

■2026年春コースの詳細情報

・申込期間は2026年2月16日（月）から3月9日（月）まで

・カタログWebサイト：https://www.xdesign-academy.com/

・募集要項/応募申込：https://peatix.com/event/4800360/

・第１回説明会（オンライン） 1月31日（土）13:30-14:30

https://peatix.com/event/4796028/

・第2回 説明会/ 見学会 (オンライン）2月7日（土）10:00見学会 15:00説明会

https://peatix.com/event/4800318/

・アドバンスコース見学会（オンライン）2月8日 (日) 12:30 - 16:00

https://peatix.com/event/4800323/

■ Xデザイン研究所概要

名称：株式会社Xデザイン研究所

Webサイト：https://www.xdesign-lab.com/

概要：Xデザイン研究所は、日本の未来に貢献するためにデザイン研究を推進します。Xデザイン研究所では、Xデザイン学校とXデザインフォーラムの運営をしています。また、事業内容としては、企業教育、共創研究、共創プロジェクト、コンサルティング、出版などのサービスも提供します。また、企業変革や新規事業創出のための、ビジョンデザイン、組織デザイン、サービスデザイン、UXデザインなどにも対応します。