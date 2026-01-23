シェフ監修のスイーツと、3種のいちごを“時間無制限”で。 伊豆の一次産業を守る『IZU ARTH FARM』が2月6日にメディア内覧会を開催
西伊豆エリアで宿泊施設『LOQUAT(ロクワット)西伊豆』『あたら夜 西伊豆』『WEAZER(ウェザー)西伊豆』などを手がける土肥観光活性化株式会社(親会社：株式会社ARTH)が2026年1日1日にオープンした観光いちご農園『IZU ARTH FARM(イズ アース ファーム)』にて、2月6日（金）にメディア関係者様向けの内覧会を開催いたします。
本プロジェクト関する以前のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000074373.html
時間無制限の3種のいちご食べ放題
ミシュランホテルセレクテッドのオーベルジュのシェフが監修したいちごスイーツ
『IZU ARTH FARM』メディア関係者様向け内覧会 開催概要- 日時: 2025年2月6日（金）10:00～13:00 ※時間内、出入り自由
12:00頃、代表高野による本プロジェクトの説明会をおこないます。
- 会場: IZU ARTH FARM（住所：静岡県伊豆の国地南江間1332-1）
到着時に駐車場をご案内いたします。
- 主な内容:
-自由内覧・撮影
-3種のいちご狩り体験
-ミシュランホテルセレクテッド選出オーベルジュのシェフが監修したいちごスイーツ試食(ドリンク付き)
-代表・高野由之による事業背景とビジョンのプレゼンテーション(12:00頃～)
-質疑応答・個別取材対応可
- 参加費: 無料
『IZU ARTH FARM』について
宿泊業を営んでいる中で「観光業の根源は“地域がつくる食”にある」という信念の元、高齢化で継続が困難になった農園を承継しました。IZU ARTH FARMは単なる農園ではなく、伊豆の一次産業を未来へつなぐための挑戦です。農業と観光・飲食を融合させた「循環型ビジネスモデル」を是非実際に感じてください。
参加お申込み方法
ご参加希望の方は、お手数ですが2月4日(水)までに下記フォームにてお申込みください。
URL https://forms.gle/ThqUajXjbp3At6MF6
※フォームでのご回答ができない方は以下に直接お問い合わせください)
株式会社ARTH 広報窓口（担当 藤田）：pr@arth-inc.jp
■IZU ARTH FARM■
名称：IZU ARTH FARM（イズ アース ファーム）
住所：〒410-2221 静岡県伊豆の国市南江間1332-1
運営：土肥観光活性化株式会社（株式会社ARTH100%子会社）
公式サイト：https://izu-arthfarm.jp/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/izuarthfarm/
【会社概要】
株式会社 ARTH（https://arth-inc.jp/）
代表取締役 高野 由之
〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町 3-14
創業：2015年 4 月
【事業内容】
[Technology] オフグリッド型居住モジュール「WEAZER」開発事業
[Culture] 歴史資源・文化資源のプロデュース事業
[Nature] 自然資源のプロデュース事業
【本件に関する取材のお問合せ】
株式会社 ARTH
広報担当 藤田 桃子
電話 / FAX：050-5468-6238 /03-4496-4447
メール ： pr@arth-inc.jp