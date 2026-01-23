¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¥ì¥Ýー¥È¡¢À®Ä¹¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ーÊÌÊ¬ÀÏ¡Ê2025～2035Ç¯¡Ë
KD Market Insights¤Ï¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¡§¾ÍèÆ°¸þ¤ª¤è¤Óµ¡²ñÊ¬ÀÏ¡Ê2025～2035Ç¯¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯´©¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î»Ô¾ìÈÏ°Ï¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ª¤è¤Ó¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤¬°ì¼¡Ä´ºº¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹ç¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Æ¼Ò¤ÎGTM¡ÊGo-To-Market¡ËÀïÎ¬¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨25.4%¤òÍ½Â¬¤·¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë192²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï22²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
»Ô¾ì³µÍ×
¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¤±¤ËÃ»»þ´Ö¤Î¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ä²ñ°÷¥«ー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»þ´ÖÃ±°Ì¤Þ¤¿¤Ï1²ó¤´¤È¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó·¿¡Ê¥É¥Ã¥¯·¿¡Ë¡¢¥É¥Ã¥¯¥ì¥¹·¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Î¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Êe-bike¡Ë¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢½ÂÂÚ¤äÇÓ½Ð¥¬¥¹¤Îºï¸º¡¢»äÍ¼Ö¤Ø¤Î°ÍÂ¸Äã¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¹½ÁÛ¡¢¼«Å¾¼Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢ÄÌ¶Ð¼Ô¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÀÜÂ³¡¢´Ñ¸÷¸þ¤±¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÊÅÔ»Ô¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ª¤è¤Ó¥·¥§¥¢
À¤³¦¤Î¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢Ìó65²¯～75²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë12～15¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£COVID-19¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢²°³°¤ÇÈóÀÜ¿¨¤«¤Ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ï²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°Å¸³«¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤Ï¡¢¼«Å¾¼ÖÊ¸²½¤ÎÄêÃå¤ä¸ø¶¦¸òÄÌ¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿À®½Ï»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¼Â¤Ê³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»Üºö¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆÀ®Ä¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ã¥¯¥ì¥¹·¿¼«Å¾¼Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢e-bike¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÍøÊØÀ¤ÈÍøÍÑÁØ³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤ËºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø
¡¦ÅÔ»Ô²½¤ª¤è¤Ó¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Î¿¼¹ï²½¡§ÅÔ»Ô¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»µ÷Î¥°ÜÆ°¸þ¤±¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç
¡¦»ýÂ³²ÄÇ½À¤ª¤è¤ÓÇÓ½Ðºï¸ºÌÜÉ¸¡§³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤äÂçµ¤²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê
¡¦¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»Üºö¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¡¢GPS¡¢IoT¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑÂÎ¸³¤È¥Õ¥êー¥È´ÉÍý¤¬¸þ¾å
¡¦´Ñ¸÷¤ª¤è¤Ó¥ì¥¸¥ãー¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¡§´Ñ¸÷¤ä¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê·Ú¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬³ÈÂç
¡¦e-bike¤Î¿Íµ¤¾å¾º¡§ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤äÄ¹µ÷Î¥ÄÌ¶Ð¼Ô¤Ë¤âÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤ë
