¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½¡ÛWriteVideo¡¢URL¤òÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¥Úー¥¸ÆâÍÆ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°²èºîÀ®¤Ë»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒX¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¡Ë¤Ï¡¢AIÆ°²èÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¡ÖWriteVideo¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Web¥Úー¥¸¤ÎURL¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¥Úー¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÊ¸¾Ï¤ò¸µ¤ËÆ°²èºîÀ®¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê¡§¥Úー¥¸¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Æ°²èÍÑ¤Ë¡ÈÅ½¤êÄ¾¤¹ºî¶È¡É¤¬È¯À¸¤¹¤ë
À½ÉÊÀâÌÀ¡¢»È¤¤Êý¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡¢¼ÒÆâ¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËWeb¥Úー¥¸¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ°²è¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤ÆÊ¸¾Ï¤ò¥³¥Ôー¤·¡¢Æ°²èÍÑ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±Ä¾¤·¤Æ½çÈÖ¤òÀ°¤¨¤ëºî¶È¤¬È¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤Î¥Úー¥¸¤ò¸µ¤Ëºî¤Ã¤¿¤«¡×¤òÊÌ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¡¢Å½¤ê´Ö°ã¤¤¡¦Å¾µÏ³¤ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢URL¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Úー¥¸ÆâÍÆ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Æ°²èºîÀ®¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÈÅ½¤êÄ¾¤·¡É¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ¡Ç½³µÍ×¡§URL¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Úー¥¸¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ°²èºîÀ®¤Ë»È¤¨¤ë
WriteVideo¤ÎÆ°²èºîÀ®²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢±¦²¼¤Ë¡ÖURL¤òÆþÎÏ¤¹¤ëÍó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËURL¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Úー¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥Úー¥¸¤Ï¡¢²èÌÌ±¦Â¦¤Î°ìÍ÷¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡Ö¸µ¤Î¥Úー¥¸¤¬¤É¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤òÃµ¤·Ä¾¤¹¼ê´Ö¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÊ¸¾Ï¤Ï¡¢²èÌÌÆâ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ³ÎÇ§¤·¡¢Æ°²èÍÑ¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤ë
URL¤«¤é¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ±û¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°²è¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤½çÈÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¸«½Ð¤·¡×¤È¡Ö²Õ¾ò½ñ¤¡×¤òºî¤ê¡¢Æ°²èÍÑ¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339788/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339788/images/bodyimage2¡Û
¢£»È¤¤Êý¡§URL ¢ª Ê¸¾Ï¤òÀ°¤¨¤ë ¢ª ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°²è¤òºî¤ë
¡Ê1¡ËÆ°²èºîÀ®²èÌÌ¤ò³«¤¯
¡Ê2¡Ë±¦²¼¤ÎURLÍó¤Ë¡¢¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¥Úー¥¸¤ÎURL¤òÅ½¤ë
¡Ê3¡Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°²è¤ÇÏÃ¤¹½ç¤Ë¸«½Ð¤·¡¦²Õ¾ò½ñ¤¤òºî¤ë
¡Ê4¡ËÆ±¤¸²èÌÌ¤ÇÆ°²èºîÀ®¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë
¢£ÁÛÄêÍøÍÑ¥·ー¥ó
¸ÜµÒ¸þ¤±°ÆÆâ¡§ÎÁ¶â¥Úー¥¸¡¢Æ³Æþ¼ê½ç¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Î¥Úー¥¸¤ò¸µ¤Ë¡¢Ã»¤¤ÀâÌÀÆ°²è¤òºî¤ë
¼ÒÆâ¸¦½¤¡¦¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¡§¼ÒÆâ¤Î°ÆÆâ¥Úー¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¸¦½¤Æ°²è¤òÊ£¿ôËÜºî¤ë
±Ä¶È»ñÎÁ¤ÎÊä½õ¡§µ¡Ç½ÀâÌÀ¥Úー¥¸¤ä»öÎã¥Úー¥¸¤ò¸µ¤Ë¡¢Í×ÅÀ¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤òºî¤ë
¢£¾Ò²ð¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ³Æþ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢DX»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ë³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éWriteVideo¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¾Ò²ð¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¾Ò²ð¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦ËÝÌõ²ñ¼Ò¤Ê¤É¶È¼ïÌä¤ï¤º¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
?ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ÎÆüÄø¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
https://www.writevideo.ai/seminar-p
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WriteVideo±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒX¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬³°¹ñÀÒ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£AI¤ÈxRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒX
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー15³¬
URL ¡§ https://www.xinc.co.jp/
WriteVideo¡§https://www.writevideo.ai/
½¢³è¤Ò¤í¤Ð¡§https://www.syukatsu-hiroba.jp/
¢£ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒX
¥áー¥ë¡§pr@xinc.co.jp
ÅÅÏÃ¡§03-6807-3898¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒX
¢£ÇØ·Ê¡§¥Úー¥¸¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Æ°²èÍÑ¤Ë¡ÈÅ½¤êÄ¾¤¹ºî¶È¡É¤¬È¯À¸¤¹¤ë
À½ÉÊÀâÌÀ¡¢»È¤¤Êý¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡¢¼ÒÆâ¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËWeb¥Úー¥¸¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ°²è¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤ÆÊ¸¾Ï¤ò¥³¥Ôー¤·¡¢Æ°²èÍÑ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±Ä¾¤·¤Æ½çÈÖ¤òÀ°¤¨¤ëºî¶È¤¬È¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤Î¥Úー¥¸¤ò¸µ¤Ëºî¤Ã¤¿¤«¡×¤òÊÌ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¡¢Å½¤ê´Ö°ã¤¤¡¦Å¾µÏ³¤ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢URL¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Úー¥¸ÆâÍÆ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Æ°²èºîÀ®¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÈÅ½¤êÄ¾¤·¡É¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ¡Ç½³µÍ×¡§URL¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Úー¥¸¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ°²èºîÀ®¤Ë»È¤¨¤ë
WriteVideo¤ÎÆ°²èºîÀ®²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢±¦²¼¤Ë¡ÖURL¤òÆþÎÏ¤¹¤ëÍó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËURL¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Úー¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥Úー¥¸¤Ï¡¢²èÌÌ±¦Â¦¤Î°ìÍ÷¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¡Ö¸µ¤Î¥Úー¥¸¤¬¤É¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤òÃµ¤·Ä¾¤¹¼ê´Ö¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÊ¸¾Ï¤Ï¡¢²èÌÌÆâ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ³ÎÇ§¤·¡¢Æ°²èÍÑ¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤ë
URL¤«¤é¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ±û¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°²è¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤½çÈÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¸«½Ð¤·¡×¤È¡Ö²Õ¾ò½ñ¤¡×¤òºî¤ê¡¢Æ°²èÍÑ¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339788/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339788/images/bodyimage2¡Û
¢£»È¤¤Êý¡§URL ¢ª Ê¸¾Ï¤òÀ°¤¨¤ë ¢ª ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°²è¤òºî¤ë
¡Ê1¡ËÆ°²èºîÀ®²èÌÌ¤ò³«¤¯
¡Ê2¡Ë±¦²¼¤ÎURLÍó¤Ë¡¢¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¥Úー¥¸¤ÎURL¤òÅ½¤ë
¡Ê3¡Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°²è¤ÇÏÃ¤¹½ç¤Ë¸«½Ð¤·¡¦²Õ¾ò½ñ¤¤òºî¤ë
¡Ê4¡ËÆ±¤¸²èÌÌ¤ÇÆ°²èºîÀ®¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë
¢£ÁÛÄêÍøÍÑ¥·ー¥ó
¸ÜµÒ¸þ¤±°ÆÆâ¡§ÎÁ¶â¥Úー¥¸¡¢Æ³Æþ¼ê½ç¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Î¥Úー¥¸¤ò¸µ¤Ë¡¢Ã»¤¤ÀâÌÀÆ°²è¤òºî¤ë
¼ÒÆâ¸¦½¤¡¦¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¡§¼ÒÆâ¤Î°ÆÆâ¥Úー¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¸¦½¤Æ°²è¤òÊ£¿ôËÜºî¤ë
±Ä¶È»ñÎÁ¤ÎÊä½õ¡§µ¡Ç½ÀâÌÀ¥Úー¥¸¤ä»öÎã¥Úー¥¸¤ò¸µ¤Ë¡¢Í×ÅÀ¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤òºî¤ë
¢£¾Ò²ð¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ³Æþ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢DX»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ë³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éWriteVideo¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¾Ò²ð¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¾Ò²ð¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦ËÝÌõ²ñ¼Ò¤Ê¤É¶È¼ïÌä¤ï¤º¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
?ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ÎÆüÄø¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
https://www.writevideo.ai/seminar-p
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WriteVideo±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒX¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬³°¹ñÀÒ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£AI¤ÈxRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒX
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー15³¬
URL ¡§ https://www.xinc.co.jp/
WriteVideo¡§https://www.writevideo.ai/
½¢³è¤Ò¤í¤Ð¡§https://www.syukatsu-hiroba.jp/
¢£ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒX
¥áー¥ë¡§pr@xinc.co.jp
ÅÅÏÃ¡§03-6807-3898¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒX
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø