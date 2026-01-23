¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡ª½Ü¤ÎÏÂ²Û»Ò¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÀÆü¹áÌî¡Ú1/23～2/8¡Û
ÏÂ²Û»ÒÀì²Ê¡¦ÌÀÆü¹áÌî¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤Î2·î¤Î¿·ºî¤ò´Þ¤àÏÂ²Û»Ò¥»¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÁª¤ó¤Ç±þÊç¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¤«¤é2·î8Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×¤Ï²¼µ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹ÆURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
¢£ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡¡Åê¹ÆURL
https://x.com/tw_asukafoods/status/2014606859924341139
¢£ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛInstagram¡¡Åê¹ÆURL
https://www.instagram.com/p/DT2J3njj1RV/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´ü´Ö¡§
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339960/images/bodyimage1¡Û
¡ÚÌÀÆü¹áÌî¤ÎÄêÈÖÏÂ²Û»Ò¡Û
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ30Ç¯¡È¥³¥·¼«Ëý¡É¤Î¡Ö¤¢¤ó¤³Ìß¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥ëー¥È¥ìー¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤ï¤é¤ÓÌß¡×¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ëÂç¿Í¤ÎìÔÂô¡ÖÂç¿Í¤ÎÃÄ»Ò¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¨Àá¤ËÅ¬¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤³Ìß¡¡¡¡¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
¤ï¤é¤ÓÌß¡¡¡¡¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
µ¨Àá¤ÎÏÂ²Û»Ò¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
Âç¿Í¤ÎÃÄ»Ò¡¡¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
ÌÀÆü¹áÌî¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞÍÍ¤Î°ìÉô¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÇã¤¤µá¤á¤ÎºÝ¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞÍÍ¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÏ¶È50¼þÇ¯¡×´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©581-0092 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÏ·¸¶7-85-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¡²¼ÎµÌð
ÌÀÆü¹áÌî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asukafoods.co.jp
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡§https://x.com/tw_asukafoods
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛInstagram¡§https://www.instagram.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛFacebook¡§https://www.facebook.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌîÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡§https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
ÌÀÆü¹áÌî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎSNS¡Ö¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌî¡×¤Ç¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤È°ì½ï¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¡È¤ª½Ð¤«¤±¿©¤Ù¡É¤ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤òÏÂ²Û»Ò¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîX¡§https://x.com/Choi_tabe
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîInstagram¡§https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîFacebook¡§https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃæÅè¡¡asukano-release@asukafoods.co.jp
#ÌÀÆü¹áÌî #¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÀÆü¹áÌî #¤Á¤ç¤¤¿©¤Ù #ÏÂ²Û»Ò
#¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡#¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡#¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤Î2·î¤Î¿·ºî¤ò´Þ¤àÏÂ²Û»Ò¥»¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÁª¤ó¤Ç±þÊç¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¤«¤é2·î8Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×¤Ï²¼µ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹ÆURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
¢£ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡¡Åê¹ÆURL
https://x.com/tw_asukafoods/status/2014606859924341139
¢£ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛInstagram¡¡Åê¹ÆURL
https://www.instagram.com/p/DT2J3njj1RV/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´ü´Ö¡§
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339960/images/bodyimage1¡Û
¡ÚÌÀÆü¹áÌî¤ÎÄêÈÖÏÂ²Û»Ò¡Û
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ30Ç¯¡È¥³¥·¼«Ëý¡É¤Î¡Ö¤¢¤ó¤³Ìß¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥ëー¥È¥ìー¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤ï¤é¤ÓÌß¡×¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ëÂç¿Í¤ÎìÔÂô¡ÖÂç¿Í¤ÎÃÄ»Ò¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¨Àá¤ËÅ¬¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤³Ìß¡¡¡¡¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
¤ï¤é¤ÓÌß¡¡¡¡¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
µ¨Àá¤ÎÏÂ²Û»Ò¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
Âç¿Í¤ÎÃÄ»Ò¡¡¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
ÌÀÆü¹áÌî¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞÍÍ¤Î°ìÉô¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÇã¤¤µá¤á¤ÎºÝ¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞÍÍ¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÏ¶È50¼þÇ¯¡×´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©581-0092 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÏ·¸¶7-85-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¡²¼ÎµÌð
ÌÀÆü¹áÌî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asukafoods.co.jp
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡§https://x.com/tw_asukafoods
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛInstagram¡§https://www.instagram.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛFacebook¡§https://www.facebook.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌîÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡§https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
ÌÀÆü¹áÌî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎSNS¡Ö¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌî¡×¤Ç¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤È°ì½ï¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¡È¤ª½Ð¤«¤±¿©¤Ù¡É¤ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤òÏÂ²Û»Ò¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîX¡§https://x.com/Choi_tabe
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîInstagram¡§https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîFacebook¡§https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃæÅè¡¡asukano-release@asukafoods.co.jp
#ÌÀÆü¹áÌî #¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÀÆü¹áÌî #¤Á¤ç¤¤¿©¤Ù #ÏÂ²Û»Ò
#¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡#¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡#¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø