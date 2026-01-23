¼ã¼Ô¤È°ì½ï¤ËÀ©ºî¡ª¡¡»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÌÚ²¼¤æー¤¤µ¤ó½Ð±é¡ª¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¡Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤à¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò»º¤ß°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éý¹¤¤ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬Êú¤¨¤ë·ëº§¤ä»Ò°é¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢°Â¿´´¶¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤±¿¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¤ä¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Ê¤ë¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼ã¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê°Õ¸«¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¼èÁÈ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»ö¶È³µÍ×¤ÏÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¡Ë
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6412-17473df74dd956760aca158e55bd26a4.pdf
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¡¦·ëº§¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Âè°ìÃÆ¤ÎÆ°²è¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Æ°²è¤ò¿·¤¿¤Ë£²ËÜ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÌÚ²¼¤æー¤¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²èÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¥á¥ó¥Ðー¡Ê°Ê²¼¡¢WG¥á¥ó¥Ðー¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¬Êú¤¯½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤äÉÔ°Â¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡¡Æ°²è³µÍ×
£±¡¡¡Ú³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÊÔ¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¤Æ¤ß¤¿¡×
Æ°²èÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëWG¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢³¹Æ¬¤Ç½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¦Åìµþ¤Î¼ã¼Ô¤Î»Ò¶¡¤ä»Ò°é¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤
¡¦Åìµþ¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Î»Ò°é¤Æ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¡¢¼ã¼Ô¤ä¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Î¼ç¤Ê¥³¥á¥ó¥È
£± ¼ã¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡Q.»Ò¶¡¤ÏÍß¤·¤¤¡©Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡
¡¡¡¡¡¦»Å»ö¤ÎÌ´¤È¤«ÌÜÉ¸¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬
¡¡ ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á
¡¡¡¦»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¤é³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«
¡¡¡¦Êì¿Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤
¡¡Q.»Ò°é¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤Ï¡©
¡¡¡¡¡¦»Ò¶¡¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤
¡¡¡¡¡¦»Ò¶¡¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦
¡¡¡¦¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¼«¿®¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤
£²¡¡¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Q.»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©
¡¦¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¤·¤Ã¤«¤êÄ´¤Ù¤Æ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ë
¡¡ ¡¦ËèÆü³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ¡Ë¥Ñ¥ÑÂç¹¥¤¥Á¥å¥¦¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è
¡¡¡¡¡¡¤Í¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤âµö¤»¤Á¤ã¤¦
¡¦ÊÝ°é±à¤Î¤ª·Þ¤¨¹Ô¤Ã¤¿»þ¤È¤«¡¢»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤´¤¤ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Þ～!!¡×
Î¾¼ê¹¤²¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤³¤Î»Ò¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤¹¬¤»
¡Ê»²¹Í¡Ë¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÆ°²èÀ©ºî¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢
¡¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤
¡¦°é»ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤ä³Ú¤·¤µ¤òÊ¹¤±¤ì¤Ð¤è¤¤
¡¦·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤
£²¡¡¡ÚºÂÃÌ²ñ¡¦ÂÎ¸³ÊÔ¡Û¡Ö»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÈÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¡×
»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÌÚ²¼¤æー¤¤µ¤ó¡¢WG¥á¥ó¥Ðー¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤¬½Ð±é
¡¦ºÂÃÌ²ñ·Á¼°¤Ç½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦
¡¦WG¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëÇ¥ÉØÂÎ¸³¤ä¡ÖÅìµþ¤³¤É¤â¤¹¤¯¤¹¤¯½»Âð¡×Ë¬Ìä
¡¦¡Ö¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ä¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¦¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Î¾Ò²ð
¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¥ì¥Ýー¥È¡£¡¡
¢£ºÂÃÌ²ñ¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤Î¼ç¤Ê¥³¥á¥ó¥È
£±¡¡ºÂÃÌ²ñ
¡¡¡Ê£±¡Ë¼ã¼Ô
¡¦»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òSNS¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤âºÇ¶áÂ¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢
¡¡¡¡¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤
¡¡¡¦¤ª¶â²ó¤ê¤È¤«¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¡Ê£²¡Ë¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ
¡¡¡¦ÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤À¤«¤é¤³¤½°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë
¡¦¤â¤Ã¤ÈÉ×ÉØ¤Ç½÷À¤Î¿ÈÂÎ¡Ê¤ÎÊÑ²½¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿
¡¡¡¦¤ª¶â¤¬³Ý¤«¤ë¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ê¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ë¤½¤³¤Þ¤Ç³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À
¡¡¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»
£²¡¡ÂÎ¸³
¡Ê£±¡Ë¼ã¼Ô
¡¦(Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ê¤É¤ò)ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤Î°ì¿Í
¡¡¡¦¡Ê¥×¥ì¥³¥óÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡ËÃËÀ¤Î·ò¹¯ÌÌ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤Ê¤¤¤È·ò¹¯Åª¤Ê½Ð»º¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é
¡¡¡¡¤³¤½¡¢º£¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¼Â´¶
¡¦¡ÊÇ¥ÉØÂÎ¸³¤ò¡Ë¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿
¡¡¡Ê£²¡Ë¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ
¡¡¡¦¡ÊÅìµþ¤³¤É¤â¤¹¤¯¤¹¤¯½»Âð¤ÎÌÌ¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ë¤¦¤Á¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤òÁ´¤Æ¤Î³Ñ¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê
¡¡¡¡¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¦¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¦¤Õ¤é¤Ã¤È¤¬¡Ë¾¦¶È»ÜÀß¤È¤«¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë
¡¡¡¦¡Ê¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¦¤Õ¤é¤Ã¤È¤¬¡Ë½Ð¤«¤±Àè¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤òÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë
¤Î¤¬¤¤¤¤
¡Ê»²¹Í¡Ë¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÆ°²èÀ©ºî¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢
¡¡¡¦ÂÎ¸³¡¦¥ì¥Ýー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê°×¤¤
¡¡¡¦»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»Üºö¡Ê»ÜÀß¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë
¡¡¡¦·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢Îå¤Þ¤·¤ä»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤
¢£¡¡½Ð±é¼Ô
¡¡ÌÚ²¼¤æー¤
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô200Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿Íµ¤»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£
¸µ¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡ー¥¶ー¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÉã¡£
»Ò°é¤Æ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¾Ð¤¤¤ËÂØ¤¨¤¿Åê¹Æ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¡¢½ñÀÒ¤ä´ë¶È°Æ·ï¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¢£¡¡»ëÄ°ÊýË¡
¡¡ÅìµþÅÔ»Ò¶¡À¯ºöÏ¢·È¼¼¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/syoushikataisaku/working_group
ËÜ·ï¤Ï¡¢¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£
ÀïÎ¬02 »Ò°é¤Æ¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×
¢¥2050ÅìµþÀïÎ¬