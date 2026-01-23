Æó½ÅÀ°·Á¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉý¡×¤è¤ê¡Ö¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¹ç¤¦Éý¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ú¥æー¥¶ー¥Ëー¥º¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û
ÈþÍÆ°åÎÅ¡¦·ÁÀ®³°²Ê¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¢¥ó¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§äØËÜ ¿ò¡Ë¤Ï¡¢Æó½ÅÀ°·Á¡ÊËäË×Ë¡¡¦ÀÚ³«Ë¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°å»Õ¼èºàµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼£ÎÅÊý¿Ë¤ä¿ÇÎÅ»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æó½ÅÀ°·Á¤òÃ±¤Ë¡ÖÆó½Å¤òºî¤ë»Ü½Ñ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¾ò·ï¤ä¾ÍèÅª¤ÊÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼£ÎÅÈ½ÃÇ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î°å»Õ¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¸½Âå¤ÎÆó½ÅÀ°·Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä·¹¸þ¤ò¡Ö¥æー¥¶ー¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº¥Æー¥Þ
Æó½ÅÀ°·Á¤Ë¤ª¤±¤ë¼£ÎÅÈ½ÃÇ¡¦¿ÇÎÅÊý¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æー¥¶ー¼ÂÂÖÄ´ºº
¡¦Ä´ººÊýË¡
·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Ø¤Î¼èºàµ»ö¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸¡¦Ê¬ÀÏ
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý
Æó½ÅÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ë°å»Õ¼èºàµ»ö
¡ÊËäË×Ë¡¡¦ÀÚ³«Ë¡¡¦ÌÜ¸µ·ÁÀ®¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦Ä´ºº´ü´Ö
2024Ç¯～2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼èºàµ»ö¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¬ÀÏ
Ä´ºº·ë²Ì£±.Æó½ÅÀ°·Á¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉý¡×¤è¤ê¡Ö¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¹ç¤¦Éý¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó½ÅÀ°·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÆó½ÅÉý¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¾õÂÖ¤ËÅ¬¤·¤¿ÁªÂò¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ê¿¹Ô·¿¡¦Ëö¹·¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¤ê¤¤Ç¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¸ü¤ß¤äÈéÉæ¤Î¿¤Ó¡¢»éËÃÎÌ¡¢º¸±¦º¹¡¢ÌÜ¤Î³«¤Êý¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¿Ç»¡¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Æó½Å¥é¥¤¥ó¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¤«¡¢°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÆó½ÅÀ°·Á¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¥Ó¥ª¥Èー¥×¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://biyou.kojihifu.com/archives/news/13637)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/327/articles/413)¡¢ÀçÂæ±ØÁ°ÈþÍÆ³°²Ê(https://ekimaebeautyclinic.com/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/86239/articles/778)¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºàÆâÍÆ
Ä´ºº·ë²Ì£².ËäË×Ë¡¡¦ÀÚ³«Ë¡¤Ï¡Ö´õË¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅ¬±þÈ½ÃÇ¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë
Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËäË×Ë¡¤«ÀÚ³«Ë¡¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¼£ÎÅÊýË¡¤ÎÁªÂò¤¬¡¢´µ¼Ô¤Î´õË¾¤ä¥¤¥áー¥¸¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¾ò·ï¤ä¾ÍèÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Å¬±þÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Ö¤¿¤¬¸ü¤¤¾ì¹ç¤äÈéÉæ¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¡¢²áµî¤ËËäË×Ë¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³À¤äºÆ»Ü½Ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÀÚ³«Ë¡¤ò´Þ¤á¤¿ÁªÂò»è¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤ÊýË¡¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¼£ÎÅÊýË¡¤Ï°ìÎ§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æó½ÅÀ°·Á¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌµÍý¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò½Å»ë¤·¤¿È½ÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¼ù¤Î¤Ò¤«¤ê·ÁÀ®³°²Ê¡¦Èé¤Õ²Ê ÆàÎÉËÜ±¡(https://kinohikari.com/news/2024/07/11404/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/1263/articles/289)¡¢¥Ú¥¬¥µ¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://pegasus-clinic.com/clinic/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/5800/articles/320)¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºàÆâÍÆ
Ä´ºº·ë²Ì£³.Æó½ÅÀ°·Á¤Ï¡ÖÌÜ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÌÜ¸µÁ´ÂÎ¡×¤òÀ°¤¨¤ë°åÎÅ¤Ø
Ê£¿ô¤Î¼èºàÆâÍÆ¤«¤é¤Ï¡¢Æó½ÅÀ°·Á¤¬¡¢Ã±¤Ë¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¸µÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òÀ°¤¨¤ë°åÎÅ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó½Å¥é¥¤¥ó¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¸«¤¨Êý¡¢ÌÜ¤Î³«¤¡¢º¸±¦º¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈý¤äÌÜÆ¬¡¦ÌÜ¿¬¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¿Ç»¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌÜ¸µÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¼£ÎÅ¤òÀß·×¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó½ÅÀ°·Á¤Ï¡¢´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ëÌÜ¸µ¤Î°ìÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ À¾³ëÀ¾±¡¡Ê½÷ÀÀìÍÑ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë(https://www.s-b-c.net/clinic/branch/matsudo/clinic/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/1510/articles/337)¡¢¤¢¤ª¤¾¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯´ã²Ê ·ÁÀ®³°²Ê(https://www.shibuya-aozoraclinic.com/news/1046/)¤Îµ»ö(https://kireireport.com/clinics/5801/articles/301)¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºàÆâÍÆ
Ä´ºº·ë²Ì£´.¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¤¥áー¥¸¤Î¶¦Í¡×¤¬ËþÂÅÙ¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æó½ÅÀ°·Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ü½ÑÆâÍÆ°Ê¾å¤Ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿¥¤¥áー¥¸¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÌÜ¸µ¤Î¥¤¥áー¥¸¤äÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢²áµî¤Î»Ü½Ñ·Ð¸³¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼Â¸½²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÀâÌÀ¤·¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤¬Ç§¼±¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ä°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æó½ÅÀ°·Á¤Ï¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤¬Æ±¤¸¥´ー¥ë¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë°åÎÅ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí³ç¡§Æó½ÅÀ°·Á¤Ï¡ÖÍýÁÛ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅ¬±þ¡×¤òÍý²ò¤·¤ÆÁª¤Ö»þÂå¤Ø
ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÆó½ÅÀ°·Á¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ÎÆó½Å¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Ü½Ñ¤«¤é¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¾ò·ï¤ä¾Íè¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¹Ô¤¦°åÎÅ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÎ®¹Ô¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬±þ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¼£ÎÅÈ½ÃÇ¤ä¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°ÂÄêÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Äó°Æ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æó½ÅÀ°·Á¤ò¡ÖÉý¡×¤ä¡Ö·¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÌÌÅª¤Ê°ã¤¤¤À¤±¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇÅ¬±þ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¼£ÎÅÊýË¡¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â°å»Õ¤Ø¤Î¼èºàµ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¾ò·ï¤ä¾ÍèÊÑ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹Í¤¨Êý¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÀ°Íý¡¦È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æó½ÅÀ°·Á¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¡Ö¼õ¤±¤ëÁ°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë°åÎÅ¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ï¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÈþÍÆ°åÎÅ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉÉÔ°Â¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦»Ü½Ñ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÎÌ¤â¼ïÎà¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤äÊÐ¤Ã¤¿É½¸½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¯¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ì¥¤¥ì¥Ý¤Ï¡¢°åÎÅ¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤¬¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¸«¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤Î¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¢¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò äØËÜ ¿ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ°åÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼«Í³¿ÇÎÅ¡¦ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢´ë²è¡¦À©ºî»ö¶È
HP¡§https://xian.inc/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://kireireport.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§contact@rakuraku-yoyaku.com