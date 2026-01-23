¡Ú´ë¶È¿Í»öÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¡Û½Û´Ä´ï¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¸ÛÍÑ¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
½Û´Ä´ï¼À´µ´µ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÀèÅ·À¿´¼À´µ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÄ¹¤¤´ü´Ö¡¢¼À´µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤ä¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆÍÁ³¤ÎÈ¯¾É¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸À¸³è¤¬µÞ¤Ëº¤Æñ¤È¤Ê¤ë´µ¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¼ïÎà¤Î¼À´µ¤ò»ý¤Ä´µ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÄê¤ÎÃí°Õ¤òÍ×¤·¤Ê¤¬¤é¤â½¢Ï«²ÄÇ½¤Ç¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤¬¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤ÎÍý²ò¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¢¿¦¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½¢Ï«·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ï´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÎ¨¤Ï2026Ç¯¤Ë2.5%¤«¤é2.7%¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
½Û´Ä´ï¼À´µ´µ¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢½¢Ï«¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Íý²ò¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´µ¼Ô¤¬Æ¯¤¯¾å¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´µ¼Ô¤¬¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ë´¶¤¸¤ëº¤Æñ¤µ¤È¡¢´ë¶È¤¬¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ËÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï¶¨²ñ¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢´ë¶È¿Í»öÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»º¶È°å¤ÎÎ©¾ì¤«¤é½Û´Ä´ï¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤«¤éÎ×¾²¸½¾ì¤Ë ¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2»þ´Ö¤ÇÌÖÍåÅª¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¸æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë´µ¼Ô¤Î´ë¶È¤Ø¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
À§Èó¤È¤â¤´»²²è¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥»¥ß¥ÊーÂÐ¾Ý¡ä
´ë¶È¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¡ÀèÃå100Ì¾¡ª
¡ö´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô°Ê³°¤Ç¤â¡¢¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡ãÈñÍÑ¡ä
10,000±ß/1¿Í
¡öº£²ó»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤ÏÆüËÜ½Û´Ä´ï¶¨²ñÎ¾Î©»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡ä
https://forms.gle/1WRwy5dvjntD4rHH8
¡ã¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡ä
Æü»þ¡§
2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë17:00～19:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§
¥Ù¥ë¥µー¥ëÈ¬½Å½§2F Room B+C¡¡¡ö¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¤ß
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§1-3-7È¬½Å½§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ó¥ë¡ÊÆüËÜ¶¶±ØÄ¾·ë¡Ë
¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡§
¢þ³«²ñ¤Î°§»¢¡¡°¤Éô¡¡ÂóÏ¯¡¡¡ÊÆüËÜ½Û´Ä´ï¶¨²ñÎ¾Î©»Ù±ç¥ïー¥¥ó¥°Ä¹¡Ë
¢þ¹Ö±é
ºÂÄ¹¡§µÝÌî¡¡Âç¡Ê°åÎÅË¡¿Í¤æ¤ß¤Î¡Ë¡¢ÀÐÄÅ¡¡ÃÒ»Ò¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø½Û´Ä´ïÆâ²Ê¡Ë
¡¦¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¼é²° ¡¡¹ä¡¡¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¡Ë
¡¦½Û´Ä´ï¼À´µ´µ¼Ô¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã¼çºÅ¡ä¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ½Û´Ä´ï¶¨²ñ