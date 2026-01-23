Î©Àî»Ô½Ð¿È¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¡ÖÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê¡×¡Ö²¬ÅÄ³¤½ïÁª¼ê¡×¤Î»ÔÌ±±ÉÍÀÉ½¾´¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
Î©Àî»Ô½Ð¿È¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤¢¤ëÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê¡ÊÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å ÃË»Ò400£í·è¾¡¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ»Ë¾åºÇ¹â¤Î£¶°ÌÆþ¾Þ¡Ë¡¢²¬ÅÄ³¤½ïÁª¼ê¡ÊÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Î¦¾å¶¥µ»ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ³èÌö¡Ë¤ÎÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÆü1·î23Æü¤Ë»ÔÌ±±ÉÍÀÉ½¾´¼°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê
¸á¸å2»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ëÎ©Àî»ÔÎ©Âè°ì¾®³Ø¹»¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¤ÎÁ°ÃÊ¤Ç¡¢¼ò°æ»ÔÄ¹¤«¤éÁ´¹»»ùÆ¸¤ÎÁ°¤ÇÉ½¾´¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅçÁª¼ê¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.city.tachikawa.lg.jp/kanko/sports/1002923/1002978/1002985.html
ÃæÅçÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿É½¾´¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÌ±±ÉÍÀÉ½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê¡Ë
²¬ÅÄ³¤½ïÁª¼ê
»ÔÌò½ê»ÔÄ¹¼¼¤Ë¤ÆÉ½¾´¾õ¤ò¼øÍ¿¤·¡¢»ÔÄ¹¤ª¤è¤ÓµÄÄ¹¤È´¿ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ªÎ»¸å¤ÏÂçÀª¤Î»ÔÌò½ê¿¦°÷¤¬¼êÏÃ¤ÎÇï¼ê¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄÁª¼ê¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.city.tachikawa.lg.jp/kanko/sports/1002923/1002978/1002979.html
²¬ÅÄÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
»ÔÌ±±ÉÍÀÉ½¾´¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©Àî»Ô½Ð¿È¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Î©Àî»Ô¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼ò°æÂç»Ë»ÔÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÜÆü¡¢ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤µ¤ó¤È²¬ÅÄ³¤½ï¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢Î©Àî»Ô»ÔÌ±±ÉÍÀÉ½¾´¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆó¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿µ±¤«¤·¤¤¤´³èÌö¤Ï¡¢Î©Àî»ÔÌ±¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»Ô¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¤ªÆó¿Í¤Îº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î¤´³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
