Roblox¥²ー¥à¡ØÀÄµ´¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¡¢¸ø³«8¥ö·î¤Ç1²¯¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÍÇË¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBrave group¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìî¸ý ·½ÅÐ¡¢ÆÉ¤ß¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥°¥ëー¥×¡¢°Ê²¼¡ÖBrave group¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ìー¥Ù¥ëBEverse¡Ê¥Óー¥ô¥¡ー¥¹¡Ë¤Ï¡¢LiTMUS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬Â¼ ¿ò°ìÏº¡Ë¤È¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ëRobloxÈÇ¡ØÀÄµ´¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×1²¯¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
1²¯¥¢¥¯¥»¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÀÄµ´¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØÀÄµ´¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ÇÃ¯¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÍ·¤Ù¤ë¼ê·Ú¤µ¤È¡¢·«¤êÊÖ¤·Ä©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥²ー¥àÀ¤Î¹â¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼Â¶·ÇÛ¿®¤È¤È¤â¤Ë¥æー¥¶ー¿ô¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î23Æü(¶â)¤Î¸ø³«°Ê¹ß¡¢2¥ö·î¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë5,000Ëü¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÍÇË¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ø³«Ìó8¥ö·î¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤Ë¡¢1²¯¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤¤¤¦ÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤¹¤°¥×¥ì¥¤ :
https://www.roblox.com/games/95436277090085/
RobloxÈÇ¡ØÀÄµ´¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤â¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢ÀÄµ´¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄµ´ ¸ø¼°X¡§https://x.com/aooni_official
¢£ÀÄÁ¬£²ÇÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ
¥²ー¥àÆâÄÌ²ß¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡ÖÀÄÁ¬¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤ª¥È¥¯¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃæ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î³Æ½ê¤Ç½¸¤á¤¿¡ÖÀÄÁ¬¡×¤Î³ÍÆÀÎÌ¤¬2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥ïー¥ë¥ÉÌ¾¡ÛÀÄµ´¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡ÊAOONI Nightmare¡Ë
¡Ú¥ïー¥ë¥ÉURL¡Ûhttps://www.roblox.com/games/95436277090085/
¡Ú¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡Û1～16Ì¾
¡Ú´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÛBEverse
¡Ú´Æ½¤¡ÛLiTMUS³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¡ÛOmochi Studio¡Ê±¿±Ä¸µ¡§½»Í§¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î23Æü(¶â)15:00～2026Ç¯1·î30Æü(¶â)15:00¡ÊJST¡Ë
¢£¡ØÀÄµ´¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2004Ç¯¤Ë¥Õ¥êー¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØÀÄµ´¡Ù¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤ëÀÄµ´¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤á¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÆæ²ò¤Í×ÁÇ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤äYouTube¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥êÈÇ¤ä¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï3,400Ëü¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿SteamÈÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤âÂç¤¤¯¾å¾º¤·¡¢Æ±»þ´ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Nintendo SwitchÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢PC¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÎÎ°è¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦¤Ø¡Ê¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡Ë
BEverse¤Ï¡¢Roblox¤äFortnite¡¢VRChat¤Ê¤É¼¡À¤Âå¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëË×Æþ·¿¤ÎUGC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Åù¤ò¹Ô¤¦Brave group¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
Brave group¤¬»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎIP¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤ÎÀ©ºîµ¡Ç½¤â³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢UGCÀß·×¤«¤é³«È¯¡¢¥¢¥¤¥Æ¥àÀ©ºî¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³«ºÅ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Roblox¤äFortnite¡¢VRChat¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
