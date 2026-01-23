RIOT MUSIC¡¢¡ØÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥°¥Ã¥º2026¡Ù¤ò1·î23Æü(¶â)18»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒRIOT MUSIC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§çÕ¶¶ ½ã¡¢ÆÉ¤ß¡§¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢°Ê²¼¡ÖRIOT MUSIC¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)18»þ¤è¤ê¡ØÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥°¥Ã¥º2026¡Ù¤ÎÈÎÇä¡¢¤ª¤è¤Ó2025Ç¯ÈÇ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ÎºÆÈÎ¤òRIOT MUSIC OFFICIAL STORE¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥°¥Ã¥º2026¡Ù³µÍ×
º£²ó¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥ß¥å¥·¥ã»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ê¥ß¥¤¥º¥ß¡×¡Ö¼ëÌ¾¡×¡Ö¥áー¥á¥ó¥È¥ô¥¡¥Ë¥¿¥¹¡×¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë´Å¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¿·Ï¿¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹2026¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷¡ä
¡ü¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹2026¡×³Æ1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹2026¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×³Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡ÖB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー2026ver.¡×5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ö2026¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê3¼ï¥»¥Ã¥È¡Ë¡×1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ö2026¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´3¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¤ÇÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¡×660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ö¥Á¥ç¥³¥é¥Ðー¥ー¥Û¥ë¥Àー2026ver.¡×³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Úー¥¸ :
https://riotmusic.store/collections/mgs-valentine2026
¢£2025Ç¯ÈÇ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ÎºÆÈÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºòÇ¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¾¾±Ê°Í¿¥¡×¡ÖÄ«ÁÒ°É»Ò¡×¡Ö¹Ä Èþ½ïÆà¡×¡Ö°Ë·îÃÎÀ¤¡×¡ÖÇò²Ï¤·¤é¤»¡×¡ÖÌªÇµÌÚ¥¸¥ë¡×¡Ö»þÄí¤é¤ó¤¼¡×¤Î2025Ç¯ÈÇ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ÎºÆÈÎ¤â³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷¡ä
¡ü¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹2025¡×³Æ1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹2025¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×³Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡ÖA1¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー2025ver.¡×6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ö2025¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê7¼ï¥»¥Ã¥È¡Ë¡×4,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ö2025¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ïー¥È·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´7¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¤ÇÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¡×660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ö¥Á¥ç¥³¥é¥Ðー¥ー¥Û¥ë¥Àー2025ver.¡×³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Úー¥¸ :
https://riotmusic.store/collections/mgs-valentine2026
Ìµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/Mugensho_RM/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£VSinger¥ìー¥Ù¥ë¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×¤È¤Ï
¡ÖÌµ¿ô¡×¤Ë¹¤¬¤ë¡¢
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¤Ê¤ë
¡ÖÌµ¿ô¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¸¶ÀÐ¡×Ã£¤Î²Î¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡Ö¾§¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦HP¡§https://riot-music.com/mugensho-record/
¡¦X¡§https://x.com/Mugensho_RM/
¢£²»³Ú»öÌ³½ê¡ÖRIOT MUSIC¡×¤È¤Ï
RIOT MUSIC¤Ï¡¢VSinger¥ìー¥Ù¥ë¡ÖÌµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É¡×¡¢¼¡¸µ¤ò·Ò¤°¿·¤·¤¤²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡Öµ¥¸µ¾Ý¥ì¥³ー¥É¡×¡¢VTuber¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖRIONECTION¡×¤È¡¢²»³Ú¤òÃæ¿´¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢ÁÏÂ¤¤ÈÂÎ¸³¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÂÎ¸³¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿´¤òÍÉ¤êÆ°¤«¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦RIOT MUSIC HP¡§https://riot-music.com/
¡¦RIOT MUSIC ¸ø¼°X¡§https://x.com/RIOTMUSIC_info/
¡¦Ìµ¸¶¾§¥ì¥³ー¥É HP¡§https://riot-music.com/mugensho-record/
¡¦µ¥¸µ¾Ý¥ì¥³ー¥É HP¡§https://riot-music.com/kigensho-records/
¡¦RIONECTION HP¡§https://riot-music.com/rionection/
¡¦¾ïÀß¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://riot-music.com/virtualartistaudition/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒRIOT MUSIC
¡¦ÀßÎ©¡§2022Ç¯7·î1Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§10,000,000±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§çÕ¶¶ ½ã
¡¦¼èÄùÌò¡§µ×ÊÝ ¸µµ¤
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4-1-28 PMOÅÄÄ®III8³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IP Production¡ÊVTuber»ö¶È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ë
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://riot-music.com/
³ô¼°²ñ¼ÒBrave group
¡¦ÀßÎ©¡§2017Ç¯10·î11Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§38.2²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë¢¨2024Ç¯9·î»þÅÀ
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìî¸ý ·½ÅÐ
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4-1-28 PMOÅÄÄ®III8³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IP Production/IP Platform/IP Solution
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bravegroup.co.jp/
¡¦ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://recruit.bravegroup.co.jp/
¡¦¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://media.bravegroup.co.jp/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/bravegroup_vt/
¡¦¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò°ìÍ÷¡§https://bravegroup.co.jp/company/#group-company