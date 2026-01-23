¡ÚLENDEX¡ÛÇ¯Íø9.5%¤ÎÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝÉÕ¤¥íー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É 1754¹æ¡¢ËÜÆü¡¢Êç½¸³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊLENDEX¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLENDEX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼ ÃÒ¡Ë¤Ï¡¢Ç¯Íø9.5%¤ÎÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝÉÕ¤¥íー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É1754¹æ¤òËÜÆü¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤Î19»þ¤ËÊç½¸³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¾ÜºÙ¥Úー¥¸ https://lendex.jp/main/fund_detail/1923/
LENDEX_ÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝÉÕ¤¥íー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É1754¹æ
¢£¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×
¡¡¡¡¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§ÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝÉÕ¤¥íー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É1754¹æ
¡¡¡¡¡¦Êç½¸³«»Ï :2026Ç¯1·î23Æü(¶â)19:00
¡¡¡¡¡¦Åê»ñÍø²ó¤ê(Ç¯Íø): 9.50¡ó
¡¡¡¡¡¦±¿ÍÑ´ü´Ö :12¥ö·î
¡¡¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://lendex.jp/main/fund_detail/1923/
Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ
¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://lendex.jp/)¤Î²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¡×¤Ï¡¢Åö¼ÒµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒLENDEXLOAN¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍ»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë·¸¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÆÃ¤Ë¤´Î±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤½ÅÍ×¤Ê»ö¹à¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò»öÁ°¤Ë¤´Íý²ò¤Î¾å¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¡×¤Î»ö¹à¤ÏÅö¼Ò¤¬°·¤¦Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç·ÀÌó¤ËÈ¼¤¦Åµ·¿Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯Åù¤ò´Ê·é¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö³º½ñÌÌ¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¤Ë¸òÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹(LENDEX)
LENDEX_¥í¥´
¤³¤ì¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Êhttps://lendex.jp/¡Ë¤Ç¤¹¡£
Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Ë»ñ¶â¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢½¸¤á¤¿½Ð»ñ¶â¤ò´ë¶È¤ËÂß¤·ÉÕ¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÅê»ñ²ÈÍÍ¤«¤é¾®¸ý¤Ç»ñ¶â¤ò½¸¤áÂç¸ý»ñ¶â¤ËÂå¤¨¤ÆÍ»»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂßÉÕ¶âÍø¤òÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÊ¬ÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶Ï¤«¤Ê¶â³Û¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï2Ëü±ß¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê»ñ°Æ·ï¤ÏÇ¯´Ö´üÂÔÍø²ó¤ê6～10¡ó¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤ÇËè·îÄê´üÅª¤ÊÊ¬ÇÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶È³¦¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¿å½à¤Ç¤¢¤ëÇ¯Íø4～5¡ó¤ò¾å²ó¤ëÍø²ó¤ê¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤ÎÊý¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ëÍ»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLENDEX
¢£½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ1-11 °êÊ¸Æ²ÀÄ»³ÄÌ¤ê¥Ó¥ë
¢£¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹(LENDEX)
¢£¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://lendex.jp/
¢£¥µー¥Ó¥¹¥³¥é¥à¡§https://blog.lendex.jp/