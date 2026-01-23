¥Þー¥¯¥é¥¤¥ó¥º¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇä·îÊó¡¡2025Ç¯12·î
¥Þー¥¯¥é¥¤¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æ À¿¡¢http://www.marklines.com/¡Ë ¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇä¤ÎÌó90%¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¼çÍ×15¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÂæ¿ô¾ðÊóµÚ¤ÓÈÎÇäÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿2025Ç¯12·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV/PHV/FCV¡ËÈÎÇä·îÊó¡Ê¾¦ÍÑ¼Ö¤ò½ü¤¯¡¢¿ä·×ÃÍ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¹ñ¡§Ãæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢±Ñ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É
Ãí¡Ë²áµî¤ÎÂæ¿ô¥Çー¥¿¤Î°ìÉô¤Ë½¤Àµ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡°ìÉô¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤Ï¿ä·×ÃÍ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¡Ê½Ð²ÙÂæ¿ô¡Ë¤ÏÍ¢½ÐÂæ¿ô¤ò½ü¤¯½¸·×ÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¥¤¥ó¥É¤ÎEVÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÅÐÏ¿Âæ¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV/PHV/FCV¡Ë¤Î¥·¥§¥¢
¡¡¼çÍ×12¥«¹ñ¤È¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎËÌ²¤3¥«¹ñ¡Ê·×15¥«¹ñ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë12·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï176.8ËüÂæ¤À¤Ã¤¿¡£Á°·îÈæ4.6%¸º¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤â2.6%¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥·¥§¥¢¤Ï30.5%¤Ç¡¢Á°·îÈæ¤Ç1.5¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï1.0¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¸º¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡£2025Ç¯ÄÌÇ¯¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ18.0%Áý¤Î1,812.4ËüÂæ¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥·¥§¥¢¤Ï27.7%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÄÌÇ¯¤Ç1,296.1ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÁ´ÂÎ¤Î7³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡HV¤Î12·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï44.5ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°·îÈæ¤Ç3.2%¸º¾¯¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤â9.0%¸º¾¯¤·¤¿¡£12·î¤Î¥·¥§¥¢¤Ï7.7%¤Ç¡¢Á°·îÈæ¤Ç0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯ÄÌÇ¯¤ÎHVÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï547.8ËüÂæ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç9.8%Áý²Ã¤·¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥·¥§¥¢¤Ï8.4%¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ ¼çÍ×¥áー¥«ー¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¿ä°Ü
¡¡¥áー¥«ーÊÌ¡ÊÂç¼ê¼çÍ×¥áー¥«ー¡¢Tesla¡¢Ãæ¹ñ·ÏÂç¼êÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡Ë¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¿ä°Ü¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¼ó°Ì¤ÏBYD¤ÇÁ°·î¤«¤é5.1ËüÂæ¸º¤Î32.3ËüÂæ¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¤ÎGeely¤ÏÁ°·î¤«¤é2.6ËüÂæ¸º¤Ç17.7ËüÂæ¡£3°Ì¤ÏTesla¤ÇÁ°·î¤«¤é3.5ËüÂæÁý¤Î17.4ËüÂæ¡£VW¥°¥ëー¥×¤ÏÁ°·î¤«¤é0.5ËüÂæÁý¤Î9.2ËüÂæ¤Ç4°Ì¡£GM¥°¥ëー¥×¤ÏÁ°·î¤«¤é4.8ËüÂæ¸º¤Î7.2ËüÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡BYD¤ÏÁ°·î¤Ë°ú¤Â³¤Á°·îÈæ¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤È¤â¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡Ê1.9%¸º¡¢23.1%¸º¡Ë¡£Geely¤ÏÁ°·îÈæ12.8%¸º¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ23.8%Áý¡£Î¾¥áー¥«ー¤È¤â¤Ë12·î¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¸º¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£Tesla¤Ï¼ç¤ËÃæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢Á°·îÈæ¤Ç25.2%Áý¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤â1.5%Áý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï¡¢BYD¤¬5·îËö¤ÎÃÍ²¼¤²ÌäÂê°Ê¹ß¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç3.5%¸º¡Ê382.8ËüÂæ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Geely¤Ï69.4%Áý¡Ê190.3ËüÂæ¡Ë¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾®·¿BEV¤Ç¤ÏGeely¤ÎÀ±´ê¡ÊXingyuan¡Ë¤¬BYD¤Î³¤²ª¡ÊSeagull¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Tesla¤ÏµÕÉ÷¤¬Â³¤¡¢Á°Ç¯Èæ7.4%¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èæ³ÓÅª°ÂÄêÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¾ðÀª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢EV¤ò¤á¤°¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ËÊÑ²½¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÊÌ/¥áー¥«ーÊÌ/¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥óÊÌ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥·¥§¥¢¤äÈÎÇäÂæ¿ô¿ä°Ü¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ¹ñ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥·¥§¥¢¤È¿ä°Ü
¡¦BYD¡¢Geely¡¢Tesla¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÆ°¸þ
¡¦¼çÍ×¥áー¥«ー¤Î¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥óÊÌÈÎÇä¹½À®Èæ
¡Ê»²¹Í¡Ë¼çÍ×12¥«¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÆ°¸þ(Á´¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ò´Þ¤à)
