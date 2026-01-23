UKÈ¯¤Î¿·À±¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥£ー¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¸¡¦¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡Ù¹ñÆâÈ×¡¡1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥£ー¥ó¤Î¹ñÆâÈ×¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¸¡¦¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡Ù¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Âè68²ó¥°¥é¥ßー¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥¢¥ïー¥É2026¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢ºÇÍ¥½¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È´Þ¤à5ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÎÉ±¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥£ー¥ó¡£¥Í¥ª¡¦¥½¥¦¥ë¡¢R&B¡¢¥¸¥ã¥º¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¸¡¦¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡Ù¤Î¹ñÆâÈ×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¸¡¦¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥ê¥êー¥¹Íâ½µ¤Ë¤Ï¡¢Á´±Ñ¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÎ¾¥Á¥ãー¥È1°Ì¤òÆ±»þ¤Ë³ÍÆÀ¡£Á´ÊÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¤Ç¤âºÇ¹â3°Ì¤òµÏ¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Þ¥ó¡¦¥¢¥¤¡¦¥Ëー¥É¡×¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ãー¥ÈºÇ¹â4°Ì¤òµÏ¿¡¢¸½ºßÆ±¥Á¥ãー¥È¤Ø21½µÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢Brooklyn Paramount¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖMan I Need¡×¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤ëL¡ÇOlympia¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖNice To Each Other¡×¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÎShepherd¡Çs Bush Empire¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖLady Lady¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¾ì¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿3¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤Ï±þÊçÃêÁª¸¢ÍøÉÕ¤¤Î¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬50Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥£ー¥ó¤Ï¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÎ³ÚÀ¹¤ê¾å¤²´ë²è¡ÖYO!GAKU TO THE FUTURE¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè8ÃÆ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Á´Å¹ÊÞ¤Ë¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥£ー¥ó¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥ÉÁ´Å¹¤ÇÇÛÉÛ³«»Ï¤È¤Ê¤ëbounce2·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Olivia Dean - Man I Need
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=oIv_Y2RPQ_A ]
Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love)
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=3sur4BmjQt8 ]
¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥£ー¥ó¡¡¹ñÆâÈ×¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¸¡¦¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡Ù
Olivia Dean / The Art of Loving
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§UICW-10035
²Á³Ê¡§3,300±ß (ÀÇ¹þ)
¡ãÆüËÜÈ×»ÅÍÍ¡ä¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡¢²Î»ìÂÐÌõÉÕ¤¡¢¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯3¶Ê¼ýÏ¿¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥ÉÉõÆþ¡ÊCD½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¡Ë
¡Ú¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Û
1.The Art of Loving (Intro) /¥¸¡¦¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡Ê¥¤¥ó¥È¥í¡Ë
2.Nice To Each Other /¥Ê¥¤¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥¤ー¥Á¡¦¥¢¥¶ー
3.Lady Lady /¥ì¥Ç¥£¡¦¥ì¥Ç¥£
4.Close Up /¥¯¥íー¥¹¡¦¥¢¥Ã¥×
5.So Easy (To Fall In Love) /¥½ー¡¦¥¤ー¥¸ー¡Ê¥È¥¥¡¦¥Õ¥©ー¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥é¥ô¡Ë
6.Let Alone The One You Love /¥ì¥Ã¥È¡¦¥¢¥íー¥ó¡¦¥¶¡¦¥ï¥ó¡¦¥æー¡¦¥é¥ô
7.Man I Need /¥Þ¥ó¡¦¥¢¥¤¡¦¥Ëー¥É
8.Something Inbetween /¥µ¥à¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Ó¥È¥¥¥¤ー¥ó
9.Loud /¥é¥¦¥É
10.Baby Steps/¥Ù¥¤¥Óー¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹
11.A Couple Minutes /¥¢¡¦¥«¥Ã¥×¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Ã¥Ä
12.I've Seen It /¥¢¥¤¥ô¡¦¥·ー¥ó¡¦¥¤¥Ã¥È
13. Man I Need (Live from Brooklyn Paramount)/¥Þ¥ó¡¦¥¢¥¤¡¦¥Ëー¥É (¥é¥¤¥ô from Brooklyn Paramount)*¹ñÆâÈ×¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯
14. Nice To Each Other (Live from L¡ÇOlympia, Paris)/¥Ê¥¤¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥¤ー¥Á¡¦¥¢¥¶ー (¥é¥¤¥ô from L¡ÇOlympia, Paris)*¹ñÆâÈ×¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯
15. Lady Lady (Live from Shepherd¡Çs Bush Empire)/¥ì¥Ç¥£¡¦¥ì¥Ç¥£ (¥é¥¤¥ô from Shepherd¡Çs Bush Empire) *¹ñÆâÈ×¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡Ø¥¸¡¦¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡Ù¹ñÆâÈ×¡¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÜºÙ
https://www.universal-music.co.jp/olivia-dean/news/2026-01-16/
¡Ø¥¸¡¦¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô¥£¥ó¥°¡Ù¹ñÆâÈ×¡¢ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¾ÜºÙ
https://www.universal-music.co.jp/olivia-dean/news/2025-12-17/
¡ÒYO!GAKU TO THE FUTURE¡Ó¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤ÎÍÎ³Ú±þ±ç´ë²è¡¡Âè8ÃÆ¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥£ー¥ó
https://tower.jp/article/feature_item/2026/01/13/0101
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
@Lola Mansell
¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥£ー¥ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎBRIT¤ä¥Þー¥¥å¥êー¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥ª¡¦¥½¥¦¥ë¡¢R&B¡¢¥¸¥ã¥º¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈà½÷¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¶È³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹¤¯¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Spotify¤Î·î´Ö¥ê¥¹¥Êー¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç¸½ºß4,400Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥ô¥©ー¥«¥ë¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê ºî¶Ê¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Þー¥½¥Ë¥Ã¥¯2024¤Ë½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿ÀÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ûー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ã±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤òÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¥·¥êー¥º¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥µ¥¤¥ÆーºÇ¹â¤Ê»ä¤Îº£¡Ù¤Î¸ø¼°¥êー¥É¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖIt Isn't Perfect But It Might Be¡×¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2nd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe Art of Loving¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Á´±Ñ¥Á¥ãー¥È¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÆ±»þ¤Ë£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Î¾¥Á¥ãー¥ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤Ï2021Ç¯¤ÎAdele°ÊÍè½é¤Î½÷À¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´ÊÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È5°Ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ãー¥È4°Ì¤òµÏ¿¤Î²÷µó¤òµÏ¿¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂè68²ó¥°¥é¥ßー¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥¢¥ïー¥É2026¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢ºÇÍ¥½¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È´Þ¤á¡¢¼çÍ×ÉôÌç´Þ¤á5ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎO2¥¢¥êー¥Ê¸ø±é6Æü´Ö¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¸ø±é4Æü´Ö¤ò´Þ¤à¡¢UK¡¦EU/US¡¦CA¥Ä¥¢ー¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£ºÇ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó
ÆüËÜ¸ø¼°HP¡§https://www.universal-music.co.jp/olivia-dean/
³¤³°¸ø¼°HP¡§https://www.oliviadeano.com/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/oliviadeano/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/oliviadeanmusic/?locale=ja_JP
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCT3cEUoL1X0_BxN6q7LVH1w