ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß ÆüËÜ¶¶ËÜÅ¹¡¢ºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¤2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Å¹ÊÞ¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»
³ô¼°²ñ¼ÒÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÅÄ¾¸Ê¡¢°Ê²¼¡ÖÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶°ìÃúÌÜ1¡¦2ÈÖÃÏ¶è¤ÎºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¤¡¢1962Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯¡Ë10·î¤è¤êÌó60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ÆüËÜ¶¶ËÜÅ¹¤ò¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ºß¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶¶ËÜÅ¹¤Ï¡¢1962Ç¯¤Î³«Å¹°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ò¤ê¤Þ¤·¤¿²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤È¤´°¦¸Ü¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤¬½×¹©¤¹¤ë2032Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤ÎÁÏ¶È300Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½Å¹ÊÞÊÄÅ¹¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶°ìÃúÌÜÉÕ¶á¤Ë¤Æ²¾Å¹ÊÞ¤ò¶á¡¹¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÄÅ¹¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤ÌÁÛ¤¤¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¤òËö±Ê¤¯¤´°¦¸Ü»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1962Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ37¡Ë10·î¥Ó¥ë´°À®Åö»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸½ºß¤ÎËÜÅ¹
ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¤È¤Ï¡Å
1818Ç¯(Ê¸À¯¸µÇ¯)ÁÏ¶È¡£ÅìµþÆüËÜ¶¶¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÏÂ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¡£¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï1857Ç¯(°ÂÀ¯4Ç¯)¤ËÆüËÜ¶¶ËÜÅ¹¤ò³«¶È¤·¤¿±ÉÂÀÏº(¤Î¤Á¤ËºÙÅÄ°ÂÊ¼±Ò»°À¤)¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¡£Á´¹ñ°»²Û»Ò¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è°·¤¦²Û»Ò¤Ï¡¢°»¤Î¤Û¤«¤ËÀ¸²Û»Ò¤äÍÓæ½¡¢¾Æ²Û»Ò¡¢¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ê¤É¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤è¤êÆÃ²½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAmeya Eitaro(°»ÀìÌç)¡×¡¢¡Ö¤Ë¤Û¤ó¤Ð¤·¤¨¤¤¤¿¤í¤¦(¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸)¡×¡¢¡ÖÅìµþ¥Ôー¥»¥ó¡ÊÅìµþÅÚ»º¡Ë¡×¡¢¡Ö¤«¤é¤À¤Ë¤¨¤¤¤¿¤í¤¦(·ò¹¯»Ö¸þ)¡×¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¼è°úÀè¤âÉ´²ßÅ¹¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¸òÄÌ»Ô¾ì¤«¤é¿À¼ÒÊ©³Õ¤ÈÉý¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¤òÂº¤Ö¼ÒÉ÷¤ò»ý¤Á¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ÏºÇ¿·µ¡³£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Îµ»½Ñ¡¢ÀßÈ÷¤âº£¤Ê¤ª¸½Ìò¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.eitaro.com/¡¡¡¡¡ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://www.eitarosouhonpo.co.jp/