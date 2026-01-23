2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¥»¥¬ËÜ¼Ò¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¾ðÊó¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ç§Äê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢ÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥»¥¬¥µ¥ßー¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤Î³ÆÂç²ñ¤Ë¤ÆÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡¢Á´16Ì¾¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢º®¹ç¤Î¾Þ¶âÂç²ñ¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡Áª¼ê¤Ë¤Ï¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò¼øÍ¿¤·¡¢°ìÈÌÁª¼ê¤¬Æþ¾Þ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏJESU¸øÇ§¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¸¢Íø¤ò¼øÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÎÌÏÍÍ¤âÆ±Æü¡¦Æ±²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Âç²ñMC¤ËÀÐÈô·ÃÎ¤²Ö¤µ¤ó¡¢¼Â¶·²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆALF¤µ¤ó¡¢momoken¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤è¤ê¡¢Tom¥×¥í¡¢Kaizer¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¼Â¶·¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ÚÈÖÁÈ»ëÄ°URL¡Û
YouTube Live
https://youtube.com/live/uaeHu56VNwE(https://youtube.com/live/uaeHu56VNwE) ¡ÊÆüËÜ¸ì¼Â¶·¡Ë
https://youtube.com/live/6EZ98p_Ei24(https://youtube.com/live/6EZ98p_Ei24) ¡Ê±Ñ¸ì¼Â¶·¡Ë
¡¡
¡¡
¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾
¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×
¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×
¡¡
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～19:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡
²ñ¾ì
¥»¥¬ËÜ¼Ò 11F LIGHTHOUSE
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî1-1-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー 11F LIGHTHOUSE
¡¡
Âç²ñ·Á¼°
¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×
Í½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿4Ì¾¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥¤¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÊý¼°¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¼Â»Ü¡£
¾¡Íø¾ò·ï¡§10ËÜÀè¼è
¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×
Í½Áª¡§½Ð¾ìÁª¼êÁ´16Ì¾¤ò4¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¡¢¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Ë¥êー¥°Àï¤ò¼Â»Ü¡£¾¡Íø¿ô¤ÎÂ¿¤¤½ç¤Ë½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¡¢³Æ¥°¥ëー¥×1°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¡£
¾¡Íø¾ò·ï¡§10ËÜÀè¼è
·è¾¡¡§Í½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Á´4Ì¾¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥¤¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÊý¼°¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¼Â»Ü¡£
¾¡Íø¾ò·ï¡§10ËÜÀè¼è¡Ê·è¾¡Àï¤Î¤ß20ËÜÀè¼è¡Ë
¡¡
É½¾´
¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×
¡¦Í¥¾¡¼Ô¤ËÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡ÊJESU¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ê¢¨¡Ë¡×¼èÆÀ¸¢Íø¤òÉÕÍ¿¡£
¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×
¡¦²¼µ½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â¤ò¼øÍ¿¡£
Í¥¾¡ 100Ëü±ß¡¿½àÍ¥¾¡ 20Ëü±ß¡¿3°Ì 5Ëü±ß¡¿5°Ì°Ê²¼ 1Ëü±ß
¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥»¥¬ÆÃÊÌ¾ÞÉÊ¤ò¼øÍ¿¡£
¡¦·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿°ìÈÌÁª¼ê¤Ë¡¢ÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡ÊJESU¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ê¢¨¡Ë¡×¼èÆÀ¸¢Íø¤òÉÕÍ¿¡£
¢¨13ºÐ°Ê¾å15ºÐ°Ê²¼¤ÎÇ¯Îð¤ÎÁª¼ê¤¬³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤Î¼èÆÀ¸¢Íø¤òÉÕÍ¿¡£
¢¨12ºÐ°Ê²¼¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¤ÎÇ¯Îð¤ÎÁª¼ê¤¬³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼èÆÀ¸¢Íø¤ÎÉÕÍ¿¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤º¡¢13ºÐ°Ê¾å¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥»¥¬¤ÈËÜ¿ÍµÚ¤Ó¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÊý¤È¤Î¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç¡¢¥×¥íÁª¼ê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¸¢Íø¤ÎÉÕÍ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
½Ð±é¼Ô
¢£Âç²ñMC
ÀÐÈô ·ÃÎ¤²Ö
¢£¼Â¶·¡¦²òÀâ¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë
ALF
momoken
¢£¼Â¶·¡¦²òÀâ¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
Tom
Kaizer
¡¡
½Ð¾ìÁª¼ê
¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×
syakegohan¡¢¤ー¤¯¤ó¡¢»³ÅÄ¡¢¤¤è¤é
¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×
¤È¤â¤¯¤ó¡¢delta¡¢¤Ô¤Ý¤Ë¤¢¡¢TW_SAKI¡¢¤æ¤¦¤¡¢¤Ê¤¬¤ì¡¢¤è¤·¡¢¤Î¤é¤¹¤±¡¢syakegohan¡¢live¡¢DdR_Dan¡¢Void¡¢¥è¥À¥½¥¦¥Þ¡¢¤ー¤¯¤ó¡¢¥ê¥Ã¥ー¡¢¥ì¥¤¥ó
¡¡
¶¨»¿¡¦¶¨ÎÏ
¢£¶¨»¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥ªー¡¦¥Çー¥¿µ¡´ï
ÂÀÍÛÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ç¥µ¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒB&V
¡¡
¡¡
ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¬ËÜ¼Ò11F¡ÖLIGHTHOUSE¡×¤Ë¤ÆÂç²ñ¤Î´ÑÍ÷ÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ë¥»¥¬ËÜ¼Ò1F¤Ë¤Æ¡¢´ÑÍ÷¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ë¤Æ½Ð¾ìÁª¼ê¤ØÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×
¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×
´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³«ºÅ»þ´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:30～17:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ÅöÆü¼õÉÕ³«»Ï»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¸ø¼°X¡Ê https://x.com/EsportsSega ¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¼õÉÕ¾ì½ê
¥»¥¬ËÜ¼Ò1F¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë
¢©141-0033 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî1-1-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー 11F LIGHTHOUSE
¡¡
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤ªÌ¾Á°¤ò¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»áÌ¾¡×¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤´´ÑÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ø¼¨¤Ë½¾¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¾ì¤ËºÝ¤·¤ÆÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´´ÑÍ÷¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£É¬¤º18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¤ªÉÕ¤Åº¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Æ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ì¿¿¡¦±ÇÁü¤¬ÇÛ¿®¤Þ¤¿¤Ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
¡ã¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤È¤Ï¡ä
¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£1991Ç¯¤Ë½éÂå¡Ø¤×¤è¤×¤è¡Ù¤¬MSX2ÈÇ¤È¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥àÈÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Íâ1992Ç¯¤Ë¤Ï¥»¥¬¤è¤ê¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¤È¥á¥¬¥É¥é¥¤¥ÖÈÇ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¿§¤Î¡È¤×¤è¡É¤ò4¤Ä°Ê¾å¤Ä¤Ê¤²¤Æ¾Ã¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ëー¥ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤µ¤é¤ËÍî¤ÁÊª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂÐÀï·Á¼°¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥²ー¥àÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥·¥êー¥º¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤äPC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢JESU¡ÊÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡Ë¸øÇ§¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¥×¥íÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¤À¤¤¤ì¤ó¤µ¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡
¡ã¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤È¤Ï¡ä
¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä(esports)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¹µÁ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤¦¸ä³Ú¡¢¶¥µ»¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥²ー¥à¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à»È¤Ã¤¿ÂÐÀï¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëºÝ¤ÎÌ¾¾Î¡£
¡¡
¡¡
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PlayStation(R)4¡¿Nintendo Switch(TM)
È¯ÇäÆü¡§
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡§È¯ÇäÃæ¡Ê2019Ç¯6·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§ÇÛ¿®Ãæ¡Ê2018Ç¯10·î25ÆüÇÛ¿®¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡§1,990±ß¡ÊÀÇ¹þ2,189±ß¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§1,851±ß¡ÊÀÇ¹þ2,036±ß¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～4¿Í
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CEROÉ½µ¡§A¶èÊ¬¡ÊÁ´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/puyopuyo20th
¢¨¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¡Ø¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä ¥¢ー¥±ー¥É¡Ù¤â²ÔÆ¯Ãæ¡£
¡¡https://puyo-esports-ac.sega.jp/
¾¦ÉÊÌ¾¡§Puyo Puyo Champions / ¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Steam
È¯ÇäÆü¡§ÇÛ¿®Ãæ¡Ê2019Ç¯5·î8Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,019±ß¡ÊÀÇ¹þ1,100±ß¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～4¿Í
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CEROÉ½µ¡§A¶èÊ¬¡ÊÁ´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/
https://puyo.sega.com/champions/ ¡Ê¢¨²¤ÊÆÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://store.steampowered.com/app/971620/
¡¡
¢¨PCÈÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¦¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦ÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡¦´ÊÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¤Î¸À¸ì¥Æ¥¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¤¥¹¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î²»À¼ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨PCÈÇ¤ÎÉ¬Í×¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Steam¤Î¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£