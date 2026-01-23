2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¥»¥¬ËÜ¼Ò¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¾ðÊó¤ò¸ø³«

³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ç§Äê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢ÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥»¥¬¥µ¥ßー¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡


ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤Î³ÆÂç²ñ¤Ë¤ÆÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡¢Á´16Ì¾¤¬½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢º®¹ç¤Î¾Þ¶âÂç²ñ¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡Áª¼ê¤Ë¤Ï¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò¼øÍ¿¤·¡¢°ìÈÌÁª¼ê¤¬Æþ¾Þ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏJESU¸øÇ§¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¸¢Íø¤ò¼øÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡


¤Þ¤¿¡¢¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥­¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÎÌÏÍÍ¤âÆ±Æü¡¦Æ±²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡


ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Âç²ñMC¤ËÀÐÈô·ÃÎ¤²Ö¤µ¤ó¡¢¼Â¶·²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆALF¤µ¤ó¡¢momoken¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤è¤ê¡¢Tom¥×¥í¡¢Kaizer¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¼Â¶·¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡


¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤­¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡


¡ÚÈÖÁÈ»ëÄ°URL¡Û


YouTube Live


https://youtube.com/live/uaeHu56VNwE(https://youtube.com/live/uaeHu56VNwE) ¡ÊÆüËÜ¸ì¼Â¶·¡Ë


https://youtube.com/live/6EZ98p_Ei24(https://youtube.com/live/6EZ98p_Ei24) ¡Ê±Ñ¸ì¼Â¶·¡Ë



¡¡






¡¡


¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×Âç²ñ³µÍ×


Âç²ñÌ¾


¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥­¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×


¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×


¡¡


³«ºÅÆü»þ


2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～19:00¡ÊÍ½Äê¡Ë


¡¡


²ñ¾ì


¥»¥¬ËÜ¼Ò 11F LIGHTHOUSE


ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî1-1-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー 11F LIGHTHOUSE


¡¡


Âç²ñ·Á¼°


¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥­¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×


Í½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿4Ì¾¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥¤¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÊý¼°¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¼Â»Ü¡£


¾¡Íø¾ò·ï¡§10ËÜÀè¼è


¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×


Í½Áª¡§½Ð¾ìÁª¼êÁ´16Ì¾¤ò4¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¡¢¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Ë¥êー¥°Àï¤ò¼Â»Ü¡£¾¡Íø¿ô¤ÎÂ¿¤¤½ç¤Ë½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¡¢³Æ¥°¥ëー¥×1°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¡£


¾¡Íø¾ò·ï¡§10ËÜÀè¼è


·è¾¡¡§Í½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Á´4Ì¾¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥¤¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÊý¼°¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¼Â»Ü¡£


¾¡Íø¾ò·ï¡§10ËÜÀè¼è¡Ê·è¾¡Àï¤Î¤ß20ËÜÀè¼è¡Ë


¡¡


É½¾´


¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥­¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×


¡¦Í¥¾¡¼Ô¤ËÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡ÊJESU¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ê¢¨¡Ë¡×¼èÆÀ¸¢Íø¤òÉÕÍ¿¡£


¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×


¡¦²¼µ­½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â¤ò¼øÍ¿¡£


Í¥¾¡ 100Ëü±ß¡¿½àÍ¥¾¡ 20Ëü±ß¡¿3°Ì 5Ëü±ß¡¿5°Ì°Ê²¼ 1Ëü±ß


¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥»¥¬ÆÃÊÌ¾ÞÉÊ¤ò¼øÍ¿¡£


¡¦·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿°ìÈÌÁª¼ê¤Ë¡¢ÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡ÊJESU¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ê¢¨¡Ë¡×¼èÆÀ¸¢Íø¤òÉÕÍ¿¡£


¢¨13ºÐ°Ê¾å15ºÐ°Ê²¼¤ÎÇ¯Îð¤ÎÁª¼ê¤¬³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤Î¼èÆÀ¸¢Íø¤òÉÕÍ¿¡£


¢¨12ºÐ°Ê²¼¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¤ÎÇ¯Îð¤ÎÁª¼ê¤¬³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼èÆÀ¸¢Íø¤ÎÉÕÍ¿¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤º¡¢13ºÐ°Ê¾å¡ÊÃæ³ØÀ¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥»¥¬¤ÈËÜ¿ÍµÚ¤Ó¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÊý¤È¤Î¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç¡¢¥×¥íÁª¼ê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¸¢Íø¤ÎÉÕÍ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¡


½Ð±é¼Ô


¢£Âç²ñMC



ÀÐÈô ·ÃÎ¤²Ö

¢£¼Â¶·¡¦²òÀâ¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë



ALF


momoken

¢£¼Â¶·¡¦²òÀâ¡Ê±Ñ¸ì¡Ë



Tom


Kaizer

¡¡


½Ð¾ìÁª¼ê


¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥­¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×


syakegohan¡¢¤­ー¤¯¤ó¡¢»³ÅÄ¡¢¤­¤è¤é


¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×


¤È¤â¤¯¤ó¡¢delta¡¢¤Ô¤Ý¤Ë¤¢¡¢TW_SAKI¡¢¤æ¤¦¤­¡¢¤Ê¤¬¤ì¡¢¤è¤·¡¢¤Î¤é¤¹¤±¡¢syakegohan¡¢live¡¢DdR_Dan¡¢Void¡¢¥è¥À¥½¥¦¥Þ¡¢¤­ー¤¯¤ó¡¢¥ê¥Ã¥­ー¡¢¥ì¥¤¥ó


¡¡


¶¨»¿¡¦¶¨ÎÏ


¢£¶¨»¿


³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥ªー¡¦¥Çー¥¿µ¡´ï


ÂÀÍÛÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò


¥Ç¥µ¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò


¢£¶¨ÎÏ


¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò


¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò


³ô¼°²ñ¼ÒB&V


¡¡


¡¡


ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¬ËÜ¼Ò11F¡ÖLIGHTHOUSE¡×¤Ë¤ÆÂç²ñ¤Î´ÑÍ÷ÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


ÅöÆü¤Ë¥»¥¬ËÜ¼Ò1F¤Ë¤Æ¡¢´ÑÍ÷¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ë¤Æ½Ð¾ìÁª¼ê¤ØÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡


¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥­¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×


¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×
´ÑÍ÷ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


³«ºÅ»þ´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë


¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:30～17:00¡ÊÍ½Äê¡Ë


¢¨ÅöÆü¼õÉÕ³«»Ï»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¸ø¼°X¡Ê https://x.com/EsportsSega ¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡


¼õÉÕ¾ì½ê


¥»¥¬ËÜ¼Ò1F¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë


¢©141-0033 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî1-1-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー 11F LIGHTHOUSE


¡¡


Ãí°Õ»ö¹à


¡¦¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤ªÌ¾Á°¤ò¤´µ­Æþ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¡Ö»áÌ¾¡×¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¦ÅöÆü¤Ï·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤´´ÑÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ø¼¨¤Ë½¾¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¦Æþ¾ì¤ËºÝ¤·¤ÆÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´´ÑÍ÷¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£É¬¤º18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¤ªÉÕ¤­Åº¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¦ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Æ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ì¿¿¡¦±ÇÁü¤¬ÇÛ¿®¤Þ¤¿¤Ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡


¡¡


¡ã¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤È¤Ï¡ä


¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£1991Ç¯¤Ë½éÂå¡Ø¤×¤è¤×¤è¡Ù¤¬MSX2ÈÇ¤È¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥àÈÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Íâ1992Ç¯¤Ë¤Ï¥»¥¬¤è¤ê¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¤È¥á¥¬¥É¥é¥¤¥ÖÈÇ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¿§¤Î¡È¤×¤è¡É¤ò4¤Ä°Ê¾å¤Ä¤Ê¤²¤Æ¾Ã¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ëー¥ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤µ¤é¤ËÍî¤ÁÊª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂÐÀï·Á¼°¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥²ー¥àÀ­¤Ë¤è¤ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥·¥êー¥º¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤äPC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹­¤¤ÁØ¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢JESU¡ÊÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡Ë¸øÇ§¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¥×¥íÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¤À¤¤¤ì¤ó¤µ¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª


¡¡


¡ã¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤È¤Ï¡ä


¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä(esports)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¹­µÁ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤¦¸ä³Ú¡¢¶¥µ»¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥²ー¥à¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à»È¤Ã¤¿ÂÐÀï¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëºÝ¤ÎÌ¾¾Î¡£


¡¡


¡¡


¡¡


¡¡


