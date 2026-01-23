ÍÑÅÓ¤È´Ä¶¤ÇÁª¤Ù¤ë¡ÖÆ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥ÈÁªÄê¥Þ¥Ã¥×¡×¡Ã2026Ç¯ÈÇ
Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È ÍÑÅÓ¡¢ÍøÍÑ´Ä¶ÊÌÁªÄê¥Þ¥Ã¥×
💬¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È
Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¤Î¼ê·Ú¤Ê¥¢¥×¥ê¤«¤é¥×¥í¸þ¤±¤ÎËÜ³Ê¥½¥Õ¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏAPIÏ¢·È¤Ç¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÊÔ½¸¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼´¤ÇÆ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍÑÅÓ¤äÊÔ½¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Äー¥ë¤Î¸õÊä¤òÁÇÁá¤¯¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
- Æ°ÅªÍ×·ïÄêµÁ¡§ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¼ÁÌä¤ÇÍ×·ï¤òÀ°Íý
- 📊Å¬¹çÅÙ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡§ÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÇºÇÅ¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆÃÄê
- 💡Æ³Æþ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡§Æ³ÆþÃí°ÕÅÀ¤ä¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌÀ³Î²½
FitGap¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê
À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÁªÂò»è¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«3Ç¯´Ö¤Ç10ÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¶ÈÌ³²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖAIÅëºÜSaaS¡×¡Ö½¾Íè·¿SaaS¡×¡ÖAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¡×¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¡ÖAI BPO¡×¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿ÍÍ²½¡¦Ê£»¨²½¤·¡¢½¾Íè¤ÎÈæ³ÓÊýË¡¤Ç¤ÏºÇÅ¬²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ë´ë¶È¤ÎÆ³ÆþÈ½ÃÇ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢²¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÁªÄê¤ÎÌÂ¤¤¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢FitGap¤Ï¡Ö¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤ÇºÇÅ¬À½ÉÊ¤¬¤ï¤«¤ë¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
🗺️ 🧭 ÁªÄê¥Þ¥Ã¥×¤Î¸«Êý¡ÊÇÛÃÖ¥ëー¥ë¡Ë2¤Ä¤Î¼´¤ÇÀ°Íý
ËÜ¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÊÔ½¸´Ä¶¡×¤È¡ÖÊÔ½¸¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼´¤ÇÆ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ä¼´¡§Æ°²èÊÔ½¸´Ä¶
- ¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡§°ÜÆ°Ãæ¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤¤¾ì¹ç
- PC¡§ËÜ³ÊÅª¤ÊÊÔ½¸´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç
- ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¼Â¹Ô¡¦API¤Ê¤É¡§¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼«Æ°²½¡¦ÂçÎÌ½èÍý¤·¤¿¤¤¾ì¹ç
²£¼´¡§ÊÔ½¸¥¹¥¿¥¤¥ë
- ¹âÅÙÊÔ½¸/ºÙÉôÄ´À°¡ÊAI°ìÉôÊä½õ¡Ë¡§ºÙÉô¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡£AI¤Ë¤è¤ëÊä½õµ¡Ç½¤â³èÍÑ²ÄÇ½
- ´ðËÜÅª¤Ê¥«¥Ã¥È/¥Æ¥í¥Ã¥×ÊÔ½¸/AI°ìÉôÊä½õ¡§ÊÔ½¸ºî¶È¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¿Ê¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¡£AI¤¬°ìÉô¤Îºî¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È
- ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¼Â¹Ô¡¦API¤Ê¤É¡§¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼«Æ°²½¡¦ÂçÎÌ½èÍý¤·¤¿¤¤¾ì¹ç
Áª¤ÓÊý¤Î¥³¥Ä
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÇÊÔ½¸¤¹¤ë¤«¡Ê´Ä¶¡Ë¡×¤ò·è¤á¡¢¼¡¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤«¡ÊÊÔ½¸¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
🗂️ ´Ä¶¡ßÌÜÅªÊÌ¡§4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê
Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤ò´Ä¶¤ÈÌÜÅªÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1. ´ÊÃ±¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤±
ÊÔ½¸¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤äAIµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ°²è¤òºî¤ê¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÆ°²è¤òºî¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤éPC¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤´Ä¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- Æ°²èÊÔ½¸¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤
- ´ë¶È¤ÎSNS±¿ÍÑ¤Ê¤É¤ÇÄê·¿Åª¤ÊÆ°²è¤òÎÌ»º¤·¤¿¤¤
- ¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã»»þ´Ö¤Ç¸«±É¤¨¤ÎÎÉ¤¤Æ°²è¤òºî¤ê¤¿¤¤
ÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
- ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÎÌ¡§ÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ë¤«
- ¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍýµ¡Ç½¡§¥í¥´¤äÇÛ¿§¤òÅý°ì¤·¤Æ»È¤¤²ó¤»¤ë¤«
- ¥Áー¥à¶¦Í¡§Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤«
ÂåÉ½À½ÉÊÎã
- Magisto¡§Vimeo¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAIÆ°²èÊÔ½¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È²»³Ú¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥×¥íÉÊ¼Á¤ÎÆ°²è¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
- KineMaster¡§¿ôÀé¼ïÎà¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆ°²è¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMix¡×µ¡Ç½¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¶¦Í¡¦³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÊÝÂ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Canva¡§¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ÇÆ°²è¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Magic Videoµ¡Ç½¤ÇAI¤¬¼«Æ°ÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢Beat Syncµ¡Ç½¤Ç²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¥Ã¥×Æ±´ü¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- VideoBRAIN¡§ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±AIÆ°²èÊÔ½¸¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£3,500°Ê¾å¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÈËÉÙ¤ÊÁÇºà¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PowerPoint¤«¤é¤ÎÆ°²èÊÑ´¹¤äAI¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÀ¸À®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥¹¥Þ¥Û¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤±
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¼ê·Ú¤ËÆ°²èÊÔ½¸¤ò¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤·¤¿¤½¤Î¾ì¤ÇÊÔ½¸¡¦Åê¹Æ¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- SNS¤Ø¤ÎÅê¹ÆÆ°²è¤ò¥µ¥¯¥Ã¤Èºî¤ê¤¿¤¤
- °ÜÆ°»þ´Ö¤ä·ä´Ö»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿¤¤
- PC¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
- Áàºî¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡§Ä¾´¶Åª¤ÊUI¤ÇÌÂ¤ï¤ºÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¤«
- ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Î½¼¼ÂÅÙ¡§Î®¹Ô¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ä¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤°»È¤¨¤ë¤«
- SNSÏ¢·È¡§³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿½ñ¤½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«
ÂåÉ½À½ÉÊÎã
- KineMaster¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÆ°²èÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥ì¥¤¥äーÊÔ½¸¤ä¥¯¥í¥Þ¥ー¹çÀ®¤Ê¤É¡¢¥×¥í¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤ò¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£AI¼«Æ°»úËë¤äÇØ·Ê½üµîµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- CapCut¡§TikTok¤ò±¿±Ä¤¹¤ëByteDance¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÌµÎÁ¤ÎÆ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¼«Æ°»úËëÀ¸À®¤äÇØ·Ê½üµî¤Ê¤É¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
- iMovie¡§Apple½ãÀµ¤ÎÌµÎÁÆ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£iPhone¡¦iPad¡¦Mac´Ö¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¶¦Í¤Ç¤¡¢Magic Movieµ¡Ç½¤Ç¤ÏAI¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥Ù¥¹¥È¥·ー¥ó¤òÁª¤ó¤ÇÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
- InShot¡§¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±Æ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£AI¼«Æ°»úËë¤äÇØ·Ê½üµîµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TikTok¤äInstagram Reels¸þ¤±¤Î½Ä·¿¡¦ÀµÊý·ÁÆ°²è¤ÎºîÀ®¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. PC¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤± 🎬
PC¤ò»È¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÆ°²èÊÔ½¸¤ò¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿¥½¥Õ¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡¢¥«¥éー¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÄ´À°¤Ê¤É¡¢¥×¥íÉÊ¼Á¤ÎÊÔ½¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- YouTube¤Ê¤É¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÆ°²èÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤¤
- ±ÇÁüÀ©ºî¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¿¤¤
- ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤¤
ÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
- ³Ø½¬¥³¥¹¥È¤È¾ðÊóÎÌ¡§¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤äÆüËÜ¸ì¾ðÊó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
- µ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥À¡§¥×¥é¥°¥¤¥ó¤äÏ¢·Èµ¡Ç½¤Çµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤«
- ½ñ¤½Ð¤·ÉÊ¼Á¡§4K°Ê¾å¤Î¹â²òÁüÅÙ¤ä³Æ¼ï¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
ÂåÉ½À½ÉÊÎã
- Adobe Premiere¡§¶È³¦É¸½à¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£AIµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ä»úËëÀ¸À®¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢After Effects¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇVFXÀ©ºî¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
- Final Cut Pro¡§Apple½ãÀµ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡ÊMacÀìÍÑ¡Ë¡£AIÅëºÜ¤ÎMagnetic Mask¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤ò´ÊÃ±¤ËÊ¬Î¥¤Ç¤¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¼«Æ°»úËëÀ¸À®µ¡Ç½¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
- Filmora¡§½é¿´¼Ô¤«¤éÃæµé¼Ô¤ËºÇÅ¬¤ÊÆ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£AIÆ°²èÀ¸À®¤äAI²»³ÚÀ¸À®¤Ê¤ÉËÉÙ¤ÊAIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢290ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯ÁÇºà¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- PowerDirector 365¡§PCMag Editor's Choice¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£AI¥¢¥Ë¥áÆ°²èÊÑ´¹¤ä¼«Æ°»úËë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊAIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢360ÅÙVRÆ°²èÊÔ½¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ÊÔ½¸¤ò¥³ー¥É¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¤¿Í¸þ¤±
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°²èÊÔ½¸¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿¤¤³«È¯¼Ô¤ä¡¢ÂçÎÌ¤ÎÆ°²è¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½èÍý¤·¤¿¤¤¥Áー¥à¸þ¤±¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤¹¡£API¤ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Æ°²èÀ¸À®¡¦ÊÔ½¸¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- Äê·¿Æ°²è¤òÂçÎÌ¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤¿¤¤
- Æ°²èÊÔ½¸¤ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤
- ¼êºî¶È¤ò¸º¤é¤·¤ÆÊÔ½¸¥×¥í¥»¥¹¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤
- 3DCG¤ÈÆ°²èÊÔ½¸¤òÅý¹ç¤·¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤
ÁªÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
- API/SDK¤Î½¼¼ÂÅÙ¡§É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤«
- ½èÍýÂ®ÅÙ¤È¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§ÂçÎÌ¤ÎÆ°²è¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¤«
- ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤È¥µ¥Ýー¥È¡§³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
ÂåÉ½À½ÉÊÎã
- MoviePy¡§Python¤ÇÆ°²èÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤ä·ë¹ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁÞÆþ¤Ê¤É¤ò¥³ー¥É¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¡¢OpenCV¤äPIL¤È¤ÎÏ¢·È¤âÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
- Blender¡§¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î3DCGÀ©ºî¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢Æ°²èÊÔ½¸µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Python API¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÔ½¸ºî¶È¤ò¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ç¼«Æ°²½¤Ç¤¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
- Shotstack¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤ÎÆ°²èÊÔ½¸API¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£JSON¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°²è¹½À®¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇÆ°²è¤ò¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌ¤ÎÆ°²è¤òÆ±»þ¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- JSON2Video¡§JSON¥Ùー¥¹¤ÎAPIÆ°²èÀ¸À®¡¢ÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£JSON¤Ç¥·ー¥ó¹½À®¤òÄêµÁ¤·¡¢API¤ÇÆ°²è¤ò¼«Æ°À¸À®¡¢ÊÔ½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Zapier¤äMake¤Ê¤É¤Î¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁªÄê»þ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢µ¡Ç½¤ä²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Î³ÎÇ§¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Äー¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
A. ¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¶¦ÄÌ
²èÁüÀ¸À®AI¤ò»È¤¦Á°¤Ë¡¢É¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
- ÂÐ±þOS¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¼«Ê¬¤Î´Ä¶¡ÊWindows / Mac / iOS / Android¡Ë¤Ç»È¤¨¤ë¤«¡©É¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
- ½ñ¤½Ð¤··Á¼°
É¬Í×¤Ê²òÁüÅÙ¡Ê4K¡¢¥Õ¥ëHD¤Ê¤É¡Ë¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡ÊMP4¡¢MOV¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
- ÎÁ¶âÂÎ·Ï
ÌµÎÁÈÇ¤ÎÀ©¸Â¤Ï¡©¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤«Çã¤¤ÀÚ¤ê¤«¡©¥³¥¹¥È¤Ë¸«¹ç¤¦µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤«¡©
- ³Ø½¬¥³¥¹¥È
¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤äÆüËÜ¸ì¤Î¥µ¥Ýー¥È¾ðÊó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
B. ´ë¶È¤ÇÆÃ¤Ë½ÅÍ×
´ë¶È¤ä¥Áー¥à¤Ç¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤â³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
- ¥Áー¥àµ¡Ç½¡¦¸¢¸Â´ÉÍý
Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î¶¦Æ±ÊÔ½¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©ÊÔ½¸¼Ô¡¦±ÜÍ÷¼Ô¤Î¸¢¸ÂÊ¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©
- ¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý
¥í¥´¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¡¢ÇÛ¿§¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥»¥Ã¥È¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡¦Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡©
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹
¥Çー¥¿¤ÎÊÝÂ¸¾ì½ê¡¢°Å¹æ²½¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥í¥°¤Ê¤É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
- API¡¦³°ÉôÏ¢·È
´ûÂ¸¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ä¥Äー¥ë¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤«¡©MAM¤äDAM¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ï²ÄÇ½¤«¡©
📝 ¾ðÊó¥½ー¥¹¤È¹¹¿·¥Ý¥ê¥·ー⚠️ ½ÅÍ×¤ÊÃí°Õ»ö¹à
- ËÜÍÑÅÓÊÌ¥Þ¥Ã¥×¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÍ¥Îô¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
- ÍÑÅÓËè¤ÎÂåÉ½À½ÉÊÎã¤ÏÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹
- ´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Äー¥ë¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Çー¥¿¼ý½¸ÊýË¡
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿ー¡¦¥ê¥êー¥¹¥Îー¥È
- UI¥Ç¥âÆ°²è¡¦API¥É¥¥å¥á¥ó¥È
¹¹¿·ÉÑÅÙ
- Ç¯¼¡¥á¥¸¥ãー¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
- ½ÅÍ×¤ÊÄûÀµ¤Ï2½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÈ¿±Ç
ºÇ½ª¹¹¿·Æü
2026/1/23¡Êver.1.0¡Ë
