ºÇÀèÃ¼¤ÎÊ¡»ãÀ½ÉÊ¡¦Ê¡»ã¸½¾ì¤Î¼èÁÈ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢³Ø¤Ó¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à2026¡×¤ò¡¢£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¥ºòÇ¯ÅÙ¤Î¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Àîºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÊ¡»ãÀ½ÉÊ¤ä²ÝÂê²ò·è¤Î¼èÁÈ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢³Ø¤Ó¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à2026¡×¤ò£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢KCCI¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè15²ó¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥³ー¥Êー¡¢Í¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Ö±éÅù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ï¤µ¤´ð½à¡ÊKIS¡ËÇ§¾ÚÀ½ÉÊ¤ÎÇ§¾Ú¼°¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à³«ºÅÈ¯É½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¡³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ£¸¡Ê2026¡ËÇ¯£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë£±£³»þ£°£°Ê¬～£±£·»þ£°£°Ê¬
²ñ¡¡¾ì¡§KCCI¥Ûー¥ë¡ÊÀîºê»ÔÀîºê¶è±ØÁ°ËÜÄ®£±£±-£²¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ó¥ë£²³¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨JRÀîºê±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢µþµÞÀîºê±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§²ð¸î¡¦Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¢Ê¡»ãÀ½ÉÊÅù¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¡¢³ØÀ¸ Åù
¡¡¡¡¡¡¡¡¸æ´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¸æ»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Äê¡¡°÷¡§³Æ¹Ö±é80Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡ËÆþ¾ìÌµÎÁ
¤½¤ÎÂ¾¡§²¼µ¤«¤é¾ÜºÙ¤ò¸æ³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡¡¢¨¿½¹þ¤ß¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
¾ÜºÙ :
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000183534.html
£²¡¡³«ºÅÆâÍÆ
¤«¤ï¤µ¤´ð½à¡Ê£Ë£É£Ó¡ËÇ§¾Ú¼°
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÇ§¾ÚÊ¡»ãÀ½ÉÊ¤Î¾Ò²ð¤ÈÀîºê»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¾Ú¼øÍ¿
¡¡Àîºê»Ô¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤ò¼ç¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤ÈÁÛÄê¤·¡Ö¼«Î©»Ù±ç¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿£¸¤Ä¤ÎÍýÇ°¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¤«¤ï¤µ¤´ð½à¡×¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿Ê¡»ãÀ½ÉÊ¤ÎÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë301À½ÉÊ¤òÇ§¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÇ§¾Ú¼°¤ÎÍÍ»Ò
³èÆ°¡¦À®²ÌÊó¹ð
Kawasaki Welfare Technology Lab¡Ê¥¦¥§¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ë³èÆ°Êó¹ð
¡¡Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡¡¹©³Ø±¡µ¡³£·Ï¶µ¼ø
¡¡À¾ÅÄ ²Â»Ë(¤Ë¤·¤À ¤è¤·¤Õ¤ß) »á¡Ê¥¦¥§¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¡Ë
´ðÄ´¹Ö±é¡¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¦ÁÏ¤Î¼èÁÈ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡¥ê¥µー¥Á¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç
¡¡¹âÎð¼Ò²ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡¡ÉôÄ¹¡¿¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë
¡¡µª°Ë ¿®Ç·(¤¤¤ ¤Î¤Ö¤æ¤) »á
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó£±.¡¡¡Ö²ÝÂêµ¯ÅÀ¤Î³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡×
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó£².¡¡¡Ö¶¨ÎÏ¤ò»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤¨¡¢¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¡¦ÁêÃÌ¥³ー¥Êー
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙKISÇ§¾ÚÀ½ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤áºÇ¿·¤ÎÊ¡»ãµ¡´ï¤òÂÎ¸³
¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤«¤ï¤µ¤´ð½à¡ÊKIS¡ËÇ§¾ÚÊ¡»ãÀ½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³
¡¦¥¦¥§¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤¬»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¼èÁÈ¤Î¾Ò²ð¡Ê¾ã³²¼Ô¤Î¿¦°è³ÈÂç¥Äー¥ë¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¸½¾ìÂÎ¸³¡¿¤ª»Å»öÂÎ¸³¤Ê¤É¡Ë
¡¦¥¦¥§¥ë¥Æ¥Ã¥¯ÁêÃÌ¥Öー¥¹¡¡
¡¦´ØÏ¢¤¹¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¼èÁÈ¾Ò²ð¡ÊÀ½ÉÊ°ÂÁ´¡¢Åö»ö¼Ô»²²Ã¤Î¼èÁÈ¤Ê¤É¡Ë¡¡
¢¥ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò
