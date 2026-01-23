³äË£Ãå¡ß¥ì¥È¥í¿·»þÂå¡ª
¤¶¡ù¤«¤Ã¤Ý¤¦¤®ー¤º¡¢º¸¤«¤é¥¤¥¨¥íー¤Î¥¢¥¥Ð¥¦¥ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎMIU¡¢¥Ö¥ëー¤ÎÀ¾¤µ¤ó
¿¿¤ÃÇò¤Ê³äË£Ãå¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤ë¡£²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤¡Ö¥ì¥È¥í¡¦¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ê°ì¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Êºî¶ÈÃå¡Ö³äË£Ãå¡×¤ò¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥°¥ëー¥×**¡Ö¤¶¡ù¤«¤Ã¤Ý¤¦¤®ー¤º¡×¤Ï¡¢ÂÔË¾¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ëÂèÆóÃÆ¡Ø¥Ê¥Ë¥¤¥í¡ù¥ì¥È¥í¡Ù¤ò¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Ú¶Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¡§²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö¥ì¥È¥í¡×
Á°ºî¡Ø¥·¥í¥¤¡ù¥«¥Ã¥Ý¥¦¥®¡Ù¤Ç¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢º£ºî¡Ø¥Ê¥Ë¥¤¥í¡ù¥ì¥È¥í¡Ù¤ÇÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¿´¤ÎºÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¡Ä¡Ä¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ä¥È¥¥á¥¤Ï²¿¿§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤ò¡¢·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤È¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê³äË£Ãå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Î¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ì¤ë――¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î½ÀÆð¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥Ð¥¦¥ê¡¡¥½¥í¤Ç¤â³èÌöÃæ¡Ö¤¢¤È¤â¤É¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤±´¡×¤Î¤Ò¤È
³Ú¶Ê¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í
- ¥Í¥ª¡¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー: 80Ç¯Âå¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤¬Í»¹ç¡£
- ¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯: ¼ù¥«¥º¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¥Ð¥¦¥ê¤ÎÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Ç»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë²Î»ì¤Ë¤¤¤Î¤Ã¤Á¡Ê°æ¾åÅ¯¿´¡Ë¤¬¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÉ½¸½¤·ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
- ¥Ïー¥â¥Ëー: ¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¡¢Ãæ²»°è¡¢¹â²»°è¡¢Äã²»°è¤È3¼ï3ÍÍ¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥³ー¥é¥¹¥ïー¥¯¡£
À¾¤µ¤ó
¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡§kyozombie ¡ß ¤¶¡ù¤«¤Ã¤Ý¤¦¤®ー¤º
¤¶¡ù¤«¤Ã¤Ý¤¦¤®ー¤º¤ÎËè·î24ÇÛ¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈó¾ï¤ËÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーkyozombie»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¡¢¸«¼é¤êÂ³¤±¤¿Èà¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤½Ð¤»¤ëÃ±¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡¦åºÎï¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¾ðÇ®¤ä¥·¥åー¥ë¤ÊÌÌÇò¤µ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃ¦Ë¹¡ª
- Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë: ³äË£Ãå¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¡¢kyozombie»áÆÈ¼«¤Î¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿´¶³Ð¤ÇºÆ¹½ÃÛ¡£
- ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ: Á´³Ú¶Ê¤òkyozombie»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê²è½¸¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤âÌ¥ÎÏ¡£º£²ó¤Î¡Ø¥Ê¥Ë¥¤¥í¡ù¥ì¥È¥í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ëµì¼Ö¡Ö¥·¥Ü¥ìー¡×¤ä¡ÖÆú¡×¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¸ÄÀ¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤¿kyozombie»á¤Î¶¯¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Î±Ç¤¨¤ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î°¦: Ä¹Ç¯Èà½÷¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿kyozombie¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¡¢¥¢¥¥Ð¥¦¥ê¡¢MIU¡¢À¾¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÂèÆóÃÆ¤Î¡Ø¥Ê¥Ë¥¤¥í¡ù¥ì¥È¥í¡Ù¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ØÊõÈ¢¡Ù¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤³äË£Ãå¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ä»×¤¤½Ð¤Î¿§¤ò°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¥¹¥¯¥êー¥ó¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡Ø¥Ê¥Ë¥¤¥í¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×
Ëè·î24Æü¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
MIU¤È°¦¸¤¤Î¥ì¥¤¥È·¯
³Ú¶Ê³µÍ×
¤¶¡ù¤«¤Ã¤Ý¤¦¤®ー¤º¡Ö¥Ê¥Ë¥¤¥í¡ù¥ì¥È¥í¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ïkyozombie»áÉÁ¤²¼¤í¤·
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¥Ê¥Ë¥¤¥í¡ù¥ì¥È¥í
- ºî»ì¡§ ¥¢¥¥Ð¥¦¥ê / ¼ù¥«¥º
- ºî¶Ê¡§ °æ¾åÅ¯¿´ / ¼ù¥«¥º
- ÊÔ¶Ê¡§ ÊõÎø²ê³ÚÃÄ
- ¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡§kyozombie
- ¼çÍ×ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music Â¾
- ÇÛ¿®URL¡§https://linkco.re/eGHrCV9S
¤¶¡ù¤«¤Ã¤Ý¤¦¤®ー¤º ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ö³äË£Ãå¤ÇÀ¤³¦¤òÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡¢¥¢¥¥Ð¥¦¥ê¡¢MIU¡¢À¾¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2025Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê²»³ÚÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¹â¤¤²»³ÚÀ¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÈÂçÃæ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://pocogirls2021.wixsite.com/kappougies