¥¨ー¥Äー¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ½©ÅÄ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖA2Care¥Ü¥È¥ë¡×ÈÎÇä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¨ー¥Äー¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢½©ÅÄ¤ÎÊ¸²½¤ä¸Ø¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖA2Care½©ÅÄ¥Ü¥È¥ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2023Ç¯¤è¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥·¥§¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢À½ºî¡¦ÈÎÇä¡¦»ÈÍÑ¡¦´Ô¸µ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¤È´Ä¶±ÒÀ¸¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ÕµÁ
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Î´Ä¶±ÒÀ¸¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¨ー¥Äー¥±¥¢ÍÍ¤Ë¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê·Á¤Ç¥Áー¥à¤ò±þ±ç¡¦»Ù±ç¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥·¥§¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡Ö´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ä±þ±ç¡¢»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡È¥·¥§¥¢¡É¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤È´Ä¶±ÒÀ¸¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊ¡»ã¤Î½Û´Ä
À½ºî¡¦ÈÎÇä¡¦»ÈÍÑ¡¦´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
´Ä¶±ÒÀ¸¤Î²ÁÃÍ
A2Care¤Ï¡¢ÆÈ¼«À®Ê¬MA-T(R)¤Ë¤è¤ë¹â¤¤°ÂÁ´À¤È°ÂÄêÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉºÒÈ÷Ãß¤äºÒ³²»þ¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸
½©ÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤ä¸Ø¤ê¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ü¥È¥ë¤ÎÀ½ºî¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í°ìÍÓ²ñ¡ÊËÜÉô¡§½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô»³Æâ¡¢Íý»öÄ¹¡§ß·ÅÄ½¤ÌÀ¡Ë¤¬»²²è¤·¡¢¾ã³²¼Ô½¢Ï«»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æºî¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬½©ÅÄ¸©Æâ¤ÎÊ¡»ã»ö¶ÈÅù¤Ë¤â´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤Î½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢A2Care¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ª¤è¤Ó´Ä¶±ÒÀ¸¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ëJ2¥êー¥°¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡×¤¬¡¢¾ã³²¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A2Care½©ÅÄ¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢½©ÅÄ¸¤¡¢¤Ê¤Þ¤Ï¤²¡¢²Ö²Ð¡¢´ÈÅõ¡¢¤½¤·¤ÆJ2¥êー¥°¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½©ÅÄ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òºÎÍÑ¡£
Êë¤é¤·¤Î°Â¿´¤ÈÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
A2Care
³Î¤«¤Ê½ü¶Ý¡¦¾Ã½ÎÏ¡£¤½¤·¤Æ¹â¤¤°ÂÁ´À¡£A2Care¤Ï¤³¤ì¤é¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤´Ä¶±ÒÀ¸¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î°¡»þÀ¸À®·¿°¡±öÁÇ»À¥¤¥ª¥ó¿åÍÏ±Õ¡ÖMA-T(R)︎¡×¡£
A2Care¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÊª¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ÎÁÀ¤¤·â¤Á¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬A2CareºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÈëÌ©¤Ç¤¹¡£
¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¦¶õ¹Á¡¦¸ø¶¦»ÜÀß¡¦»õ²Ê°å±¡¡¦ÊÝ°é±à¡¦Å´Æ»²ñ¼ÒÅù¤Î¡¢³§ÍÍ¤Î¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í°ìÍÓ²ñ
1990Ç¯¡¢¸½ºß¤Î±¿±ÄÊìÂÎ¤È¤Ê¤ëÌµÇ§²Ä»ÜÀß¤òÁÏÀß¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ë¡¿ÍÇ§²Ä¤ò¼õ¤±½©ÅÄ»ÔÆâ½é¤ÎÄÌ½ê·¿¹¹À¸»ÜÀß¡Ö¿ù¤ÎÌÚ±à¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£°ÊÍè¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ä´ê¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡Ö¼Ò²ñ»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¡×¡ÖÆ¯¤¯¾ì¤ÎÊÝ¾ã¡×¡Ö½êÆÀÊÝ¾ã¡×¡ÖÊë¤é¤¹¾ì¤ÎÊÝ¾ã¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß4¥ö½ê¤Î»ö¶È½ê¤È5¥ö½ê¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤Î¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤È¡Öº£¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤âÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õÃí´ü´Ö
ËÜÈÎÇä¤Ï¡¢¤´ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í°ìÍÓ²ñ¤Ë¤Æ°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤ÇÀ½ºî¤·¡¢ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼õÃíÈÎÇä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ ¡£
2026Ç¯1·î19Æü(·î)18»þ～2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)17»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢¨2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Á÷´°Î»Í½Äê