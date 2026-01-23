Æ»¤Î±Ø¤Ð¤ó¤À¤¤¤Ç¡Ö´Ñ¸÷¸òÄÌ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥óinÈØÄô¡×¤ò³«ºÅ
¡¡¥¨¥¤¥Á¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶ Î¼¡¿¾®ß· ¹ä¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLOOPORT/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¶¨²ñ¡ÊJaSCA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢1·î24Æü(ÅÚ)¡¢25Æü(Æü)¤ÎÎ¾Æü¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ð¤ó¤À¤¤¡ÊÊ¡Åç¸©ÈØÄôÄ®¡Ë¤ò²ñ¾ì¤Ë¡Ö´Ñ¸÷¸òÄÌ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥óinÈØÄô¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¡×¡Ë¤ò¡¢LOOTPORT¤ª¤è¤ÓJaSCA¤È¶¨Æ¯¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ËÜ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤Ï¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¤¬Êú¤¨¤ë½ô²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤«¤é¤Î²ò·èºö¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Î¶¦ÁÏ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÅìËÌÃÏ°è¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¶õÇò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á²ò·èºö¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏÈ¯¤È¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÃÏ°èÆâ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈØÄô¥¨¥ê¥¢¤Î¸òÄÌ¤ÎÎã¡£½ÉÇñ¾ì½ê¤È¥¨¥ê¥¢¤ËÅÀºß¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È´Ö¤ò¤¤¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤«¤¬¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡Ö´Ñ¸÷¸òÄÌ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥óinÈØÄô¡¡～ÃÏ°è¤Î¼ê»ý¤Á»ñ¸»¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ø´Ñ¸÷2¼¡¸òÄÌ¡Ù¤ÎºÆÊÔ½¸¡×
¢§Æü»þ¡§
¡¡1ÆüÌÜ 2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)13:00-17:30
¡¡2ÆüÌÜ 2026Ç¯1·î25Æü(Æü)10:00-16:00
¡ö2Æü´Ö¤ÎÏ¢Â³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹Ž¡1Æü¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤â²Ä
¢§²ñ¾ì¡§Æ»¤Î±Ø¤Ð¤ó¤À¤¤¡ÊÊ¡Åç¸©ÌíËã·´ÈØÄôÄ®ÈØÄô½½²¦Æ²38ÈÖÃÏ¡Ë
¢§Äê°÷¡§ºÇÂç16Ì¾ÄøÅÙ
¢§»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢§»²²Ã¿½¹þ¡§°Ê²¼URL¤è¤ê¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¿½¹þ
https://forms.gle/B7cJefAMxNdXCfSV9
¹Ö»Õ¤Ë¤Ï´Ñ¸÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢îß»ý¾¡»á¤¬ÅÐÃÅ
¡¡ËÜ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ð¤ó¤À¤¤¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ð¤ó¤À¤¤¿¶¶½¸ø¼Ò ÀìÌ³Íý»ö¤Îîß»ý¾¡»á¤¬ÅÐÃÅ¡£îß»ý»á¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤Î»öÎã¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¸òÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤È²ò·èºö¤Î²¾Àâ¤ò»²²Ã¼Ô¤Ø¶¦Í¤¹¤ë¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Îîß»ý¾¡»á
¡Úîß»ý¾¡»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ð¤ó¤À¤¤¿¶¶½¸ø¼Ò ÀìÌ³Íý»ö/¥¤ー¡¦¥ê¥¾ー¥È ÂåÉ½
¡¡1961Ç¯¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®À¸¤Þ¤ì¡£±Û¸åÅòÂô¤Î´ä¸¶¥¹¥ー¾ì¤ËÌó15Ç¯´Ö¶ÐÌ³¸å¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤è¤êËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥ÈºÆÀ¸¤ÈDMO¡Ê´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤êË¡¿Í¡Ë¤ÎÁÈÀ®¤Ë½¾»ö ¡£2002Ç¯¤Ë¤Ï¥¤ー¡¦¥ê¥¾ー¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²´Ñ¸÷¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»Ù±ç¤òËÜ³Ê²½ ¡£
¡¡ÅìµþÅÔÎ©»º¶Èµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¤äËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Ê¤É¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÀìÌç¶µ°é¤Ë½¾»ö¡£¤Þ¤¿NPO´Ñ¸÷¾ðÊó³Ø²ñÍý»ö¡¢H.I.S.¹ñÆâÎ¹¹Ô»ö¶ÈËÜÉô¸ÜÌä¡¢Ä¹Ìî¡¦½©ÅÄÎ¾¸©¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢Ãæ¾®µ¡¹½¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¤Î»ÅÁÈ¤ß¹½ÃÛ¤ä¿Íºà°éÀ®¡¢ÃÏÊý¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¨¥¤¥Á¥¿¥¹ÂåÉ½¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー
¡¡ËÜ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Á¥¿¥¹ÂåÉ½¤Î¸¶Î¼¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¸¶¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï15Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤â¹ñÆâ¤Ç¤ÏºÇÂçµé¤Î·ï¿ô¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¸©Æâ¤ò´Þ¤àÅìËÌ¤Ç¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ¤âÂ¿¤¤¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼Â»Ü·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤Î¸¶Î¼
¡Ú¸¶Î¼¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥¨¥¤¥Á¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
1974Ç¯ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£IT¥Ù¥ó¥Á¥ãーÌò°÷Åù¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¡¢ÃÏ°è¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó³«ºÅ¤Î¤Û¤«¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏÈ¯»Ù±ç¤ä¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Îµ¯¶È»Ù±ç¤Ê¤É¤Ç¤â´ë²è¡¦±¿±Ä¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£ÁíÌ³¾Ê ÃÏ°è¾ðÊó²½¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢Ãæ¾®µ¡¹½ Ãæ¾®´ë¶È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡ÊÃÏ°èÁÏ¶È»Ù±ç¡Ë¤Ê¤É¤âÎòÇ¤¡£
ÃÏ°è¤Î¸½Í¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¸òÄÌ¥â¥Ç¥ë¤ò°Æ½Ð
¡¡ËÜ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤Ç¹Ô¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤È¤·¤Æ¡¢ÈØÄô¥¨¥ê¥¢¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¸½Í¥ê¥½ー¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿´Ñ¸÷¤Î¿·¤·¤¤¸òÄÌ¥â¥Ç¥ë¤ò»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥ïー¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Æ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¤¤¤ì¤Ê¤¤´Ñ¸÷¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¤Î½ôÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î¿Í¡¢¥â¥Î¡¢¥«¥Í¡¢¾ðÊó¡Ê¥Çー¥¿¡Ë¤ÎÎ®¤ì¤ò±ß³ê¤Ë²ó¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ª¤è¤Ó¿Í¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Éû¼¡Åª¤ËÃÏ°è¤ÎÀ¸³è¸òÄÌ¤Î²ÝÂê¤Î²ò¾Ã¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Î¸òÄÌ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¡¢º£¸å¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Î»Üºö¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤È¸òÄÌ¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ÜÆ°¤Î¼Á¡×¤È¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¶õÇò²ò¾Ã¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥»¥¹²þÁ±¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤âÊ»¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë´ÑÅÀ¤Ç¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤ª¤è¤Ó¸òÄÌ¤È¤Ï²¿¤«¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ç¤â³«ºÅ
¡¡´Ñ¸÷¸òÄÌ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈØÄôÄ®¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2·î¤Ë¤Ï´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡Ê2/12,23¡¢ÂçÁ¥ÅÏ²¹Àô¡Ë¡¢ÀçÂæ»Ô¡Ê2/21,22¡¢enspace¡Ë¤Ç¤â³«ºÅ¤òÍ½Äê¡£ÅìËÌ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°è»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´Ñ¸÷¸òÄÌ¤Î¤¢¤êÊý¤È¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤òÊ»ºÅ
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤òÊñ´Þ¤¹¤ëÁ´ÂÎ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥°¥êー¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢º£·î¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÁ´5²ó¤ÎÏ¢Â³¹ÖºÂ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤â°ìÈÌ¤«¤éÇ¤°Õ¤Î²ó¤Ø¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£