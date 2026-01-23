¸ø³«¸å4½µ´Ö¤Ç500Ëü±ß¤òÃ£À®¡ªApple Watch¤ò¥Ð¥ó¥É¤ÇÄ¾ÀÜ½¼ÅÅ¡ªUSB-CÅëºÜ¤Î¼¡À¤Âå¥Ð¥ó¥É¡ÖNEXXT PERCENT Pro¡×
12·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈUSB-C¼¡À¤Âå¥Ð¥ó¥É¡ÖNEXXT PERCENT Pro¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÇ®¤¤¤´±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ï¤º¤«4½µ´Ö¤ÇÌÜÉ¸¶â³Û¤Î2500¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢500Ëü±ß¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
2¸Ä¥»¥Ã¥ÈÄ¶Áá³ä27%OFF¤Ç¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ëÈÎÇä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥éー¡Ú ¥Ö¥ëー¡Û¤âÄÉ²ÃÈÎÇä·èÄê¡ª
¢¨¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ö¥ëー¤Î3¼ïÎà¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¶âÂ°ÉôÊ¬¤Î¿§¤Ï¶ä¿§¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¤ß¤Î¶âÂ°ÉôÊ¬¤Ï¹õ¤Ç¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀìÍÑ½¼ÅÅ´ï¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤Ê¤·¡ª¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âUSB-C¥±ー¥Ö¥ë1ËÜ¤ÇApple Watch¤ò½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
¡ÖNEXXT PERCENT Pro¡×¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥Ñー¥»¥ó¥È¥×¥í¡Ë¤Ï¡¢¡ÈApple Watch¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀìÍÑ½¼ÅÅ´ï¤¬É¬Í×¡É¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢½¼ÅÅ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ì¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼¡À¤ÂåApple WatchÆÃ²½·¿½¼ÅÅ¥Ð¥ó¥É¡£
¥Ð¥ó¥É¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥â¥¸¥åー¥ë¤òÆâÂ¢¤·¡¢USB-C¥Ýー¥È·ÐÍ³¤ÇApple Watch¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Watch¤Î½¼ÅÅ¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë
¡ÖNEXXT PERCENT Pro¡×¤Ï¡¢¶ËÇö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥â¥¸¥åー¥ë¤ò¥Ð¥ó¥É¤ËÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÌÅÓ¥±ー¥Ö¥ë¤ä¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎUSB-C½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÀìÍÑ½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤Þ¤µ¤ËApple Watch¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊØÍø¤Ë¤¹¤ëËâË¡¤Î¥Ð¥ó¥É¡£
¡ÖUSB Type-C¥±ー¥Ö¥ë1ËÜ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Í³¤È³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³×¿·Åª¤Ê±£¤·¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï
0.1mm¤Î¶ËÇöFPC¡Ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¡Ë¤òºÎÍÑ¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥¹¥ê¥à¤µ¤È·ÚÎÌ´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎApple Watch¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§¿Í¤ÎApple Watch¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡È»ý¤Á±¿¤Ù¤ë½¼ÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡É¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁÇºà¡¦²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶
´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤±ÕÂÎ¥·¥ê¥³¥ó¥´¥àÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£ÌµÆÇ¡õºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤È½ÀÆðÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤ËºÇÅ¬¡£
ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê±úÆÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÄÌµ¤À¤ò¹â¤á¡¢±¿Æ°Ãæ¤ËÇ®¤ä¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢È©¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¼ê¼ó¤Î¥«°ì¥×¤Ë¥Õ¥¤¥Ã¥È
°ÌÃÖ¤¬Ä´Àá²ÄÇ½¤Ê¼§µ¤¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¼ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹¤µ¤ò´ÊÃ±¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
38mm¤«¤é49mm¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊApple Watchµ¡¼ï¤ËÂÐ±þ¡£¥Ð¥ó¥É¤ÎÄ¹¤µ¤â2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ë¤â½÷À¤Ë¤â²÷Å¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
IP68ËÉ¿å¡¦ËÉóÇ
IP68¤ÎËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ã¥ïー¤ä¿å±Ë¤Ê¤É¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç32¡óOFF¸ÂÄê¥ê¥¿ー¥ó¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯～