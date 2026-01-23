舞台『魔道祖師』遡芣編に関しまして、魏無羨（ウェイ・ウーシエン）や藍忘機（ラン・ワンジー）をはじめ第2弾公演の登場人物が勢揃いしたキービジュアルが解禁となりました！また、アンサンブルキャスト、アンダーキャストも公開いたします。原作は、世界的メガヒットファンタジー小説『魔道祖師』。第1弾公演となる邂逅編（かいこうへん）が2025年3－4月に上演され、迫力ある殺陣や映像・照明・舞台美術などを駆使した演出は舞台ならではの『魔道祖師』として話題を博しました。待望の第2弾公演は副題を遡芣編（そかいへん）と銘打ち、第1弾に続き、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズと株式会社マーベラスが共同でお送りします。チケットは2月7日(土)12:00より一般発売予定。

■メインキャスト

■イントロダクション

原作は、作家・墨香銅臭（モーシャントンシウ）により、中国のオンライン小説サイトにて2015年10月から2016年3月にかけて連載されたBLファンタジー小説『魔道祖師』。物語の舞台は、法術を使う者が妖魔や邪鬼を退治する架空の古代中国。強い絆で結ばれた2人の激動の運命を描いた緻密で壮大なストーリーと魅力的なキャラクターが反響を呼び、海外でも小説が翻訳、出版された。ラジオドラマ、漫画、アニメ、実写ドラマなど様々なメディアミックスを展開し、映像作品はシリーズ累計150億回再生超。アジア各国で社会現象を巻き起こし、その人気はとどまることを知らず今では世界中で爆発的な人気を誇る。日本では、2020年3月に実写ドラマ版「陳情令」（字幕版）が放送され、アニメ「魔道祖師」（字幕版・吹替版）放送、ラジオドラマ配信、原作小説和訳出版、さらに2024年には日本版漫画の連載開始と、たびたび大きな話題となっている。舞台は2025年3月-4月、第1弾公演となる邂逅編（かいこうへん）を東京・京都にて上演。多くの注目を集め、迫力ある殺陣や映像・照明・舞台美術などを駆使した演出は舞台ならではの『魔道祖師』として話題を博した。そして2026年、第2弾公演の上演が決定。副題を遡芣編（そかいへん）と銘打ち、第1弾に続き、日本で『魔道祖師』のドラマ・アニメ・漫画を展開している株式会社ソニー・ミュージックソリューションズと、数々の舞台作品を手掛ける株式会社マーベラスが共同でお送りする。ライブエンタテインメントでしか体感できない魅力が詰まった舞台『魔道祖師』遡芣編をお楽しみに。

■公演概要

【 Staff 】原作：『魔道祖師』墨香銅臭脚本・演出：伊勢直弘 音楽：坂部 剛・田川めぐみ【 Cast 】魏無羨 役：金子隼也 藍忘機 役：廣瀬智紀江澄 役：和田琢磨（映像出演） 金凌 役：田村升吾藍思追 役：中川月碧 藍景儀 役：土屋直武温寧 役：佐藤信長 聶懐桑 役：持田悠生 曉星塵 役：北村健人 宋嵐 役：田鶴翔吾薛洋 役：草地稜之阿箐 役：朝倉ふゆなアンサンブルキャスト：伊藤智則、河合健太郎、瑚菊、坂本和基、白崎誠也、千枝義人、橋本征弥、光永ヒロト、宮粼聡美、山田隼人アンダーキャスト：大津朝陽

【 Schedule 】●東京公演2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日) シアターＨ

●京都公演2026年4月3日(金)～4月5日(日) 京都劇場

【 Ticket 】前方指定席（1階前方5列以内） \16,000一般指定席 \13,500注釈付き指定席 \13,500※ご購入後の席種や座席位置の変更、返金対応などは一切行えませんので、予めご了承の上ご購入ください※未就学児のご入場はご遠慮願います。 また、未成年者は必ず保護者の承諾を得てからチケットの購入とご来場をお願いいたします※注釈付き指定席は舞台・映像・演出の一部が見えづらい可能性のあるお席です。 お席によってはスピーカーが近く、音量が大きい場合がございます。予めご了承いただいたお客様のみご購入ください。 2026年2月7日(土)12:00～https://l-tike.com/mdzs_stage2/

公演に関するお問い合わせマーベラス ユーザーサポート https://www.marv.jp/support/st/営業時間 10:00～17:00（土日祝日休業日を除く）※営業時間外にいただいたお問い合わせは翌営業日以降のご返信となりますチケットに関するお問い合わせローソンチケット https://faq.l-tike.com/

■ティザービジュアル

■公式HP&公式X（旧Twitter）アカウント

公式HP https://stage.mdzs.jp公式Ｘ @mdzs_stage推奨タグ #舞台魔道祖師 #ステそし