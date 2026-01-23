TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¡ßGiGO¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³û»ÖÅÄ°ì¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¤ÇÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¡ßGiGO¡×¤ò2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¤È¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤òÁ´¹ñ¤ÎÅö¼ÒÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥Ï¥¦¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅèÌî ¸)¼çºÅ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¥·¥êー¥º¡Ù¤ò¹¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÅö¼Ò»Üºö¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¡ßGiGO¥³¥é¥Ü¼Â»Ü³µÍ×
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～ 2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¢£¼Â»ÜÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¢£¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¡¦¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¡ÖÀÄ¥Ö¥¿¾Æ¤¡×¤ÎÈÎÇä¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈÎÇä¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£·Ç½Ð¡¦¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¡ÖÀÄ¥Ö¥¿¾Æ¤¡×
¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¡ÖÀÄ¥Ö¥¿¾Æ¤¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÄ¥Ö¥¿¾Æ¤¡×¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§GiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤½©ÍÕ¸¶¡¿GiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤ÂçºåÆ»ÆÜËÙËÜÅ¹¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£²Á³Ê¡§600±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¡ÖÀÄ¥Ö¥¿¾Æ¤¡×¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤»öÁ°ÃêÁª ～¡ÖÀÄ¥Ö¥¿¾Æ¤¡×ÈÎÇäÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à～
¡¦º®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á²¼µÆüÄøÈÎÇäÊ¬¤Ï¡¢GiGO¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»öÁ°ÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£https://gigoapp.gendagigo.jp/1·î31Æü(ÅÚ)ÈÎÇäÊ¬¡§ÃêÁª´ü´Ö1·î23Æü(¶â)～1·î29Æü(ÌÚ)¢ÍÃêÁª·ë²Ì1·î30Æü(¶â)10»þ2·î1Æü(Æü)ÈÎÇäÊ¬¡§ÃêÁª´ü´Ö1·î23Æü(¶â)～1·î30Æü(¶â)¢ÍÃêÁª·ë²Ì1·î31Æü(ÅÚ)10»þ¡¦»öÁ°ÃêÁªÅÐÏ¿¤Ë¤ÏGiGO¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¦µºÜ¤ÎÌµ¤¤ÆüÄø¤Ï¡¢½ªÆü¥Õ¥êーÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡¦ÃêÁªÂÐ¾ÝÆü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥êーÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦»þ´ÖÂÓ¤òÀß¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢³ÆÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÎX¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯
¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(Á´6¼ï)¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞGiGO BOWL¥Î¥ë¥Ù¥µ¡¿GiGO BOWL¥¤¥ª¥ó»¥ËÚ¼ê°ð±ØÁ°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡¿GiGO BOWL¥É¥êー¥à¥¿¥¦¥óÇò³ò¡¿GiGOÀçÂæ¡¿GiGOÃÓÂÞ3¹æ´Û¡¿GiGO½©ÍÕ¸¶2¹æ´Û¡¿GiGO½ÂÃ«GiGO¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤µ¤µ¤·¤Þ¡¿GiGO²Ï¸¶Ä®¥ªー¥ÑB1F¡¿GiGOÆñÇÈ¥¢¥Ó¥ª¥ó¡¿GiGO¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²¬»³¡¿GiGO¹ÅçËÜÄÌ¡¿GiGOÊ¡²¬Å·¿À(Á´13Å¹ÊÞ)¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£²Á³Ê¡§500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Ï¡ÖÀÄ¥Ö¥¿¾Æ¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Á´¹ñ5Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É»¥ËÚ¥Î¥ë¥Ù¥µ³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～21:00Å¹ÊÞX¡§https://x.com/GiGO_NorbesaGiGO½©ÍÕ¸¶5¹æ´Û 2³¬³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～21:00Å¹ÊÞX¡§https://x.com/GiGO_Akiba_5GiGO¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤µ¤µ¤·¤Þ³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～21:00¡¡Å¹ÊÞX¡§https://x.com/GiGO_SasashimaGiGOÂçºåÆ»ÆÜËÙËÜÅ¹³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～21:00Å¹ÊÞX¡§https://x.com/GiGO_DotonboriGiGOÊ¡²¬Å·¿À³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～21:00¡¡Å¹ÊÞX¡§https://x.com/GiGO_tenjin
¤ª¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ
¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡ÖFlower Dress ver.¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£1²ñ·×2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«ー¥É(Á´6¼ï)¤ò1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Çº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¢ä
¡¦¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦1²ñ·×¤¢¤¿¤ê¤Î¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦À°Íý·ô¤ÎÍÌµ¡¦ÇÛÉÛÊýË¡¡¦½¸¹ç¾ì½ê¡¦ºÆÀ°Îó²ÄÈÝ¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Î·Ç¼¨¡¦¸ø¼°°ÆÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦À°Íý·ôÂÐ±þÃæ¤Ï¡¢À°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ß¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦À°Íý·ôÂÐ±þÃæ¤Ï¡¢À°Íý·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1²ñ·×¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¦À°Íý·ô¤Ï¤´Æþ¾ì¡¦¤´¹ØÆþ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£(Æþ²Ù¡¦º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¡£¡¦Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤ÆÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¾¦ÉÊ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¦ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¸½¶â¡¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¿¸òÄÌ·ÏIC¡¿QR·èºÑ Åù)¡£ÂÐ±þ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ·Ç¼¨¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¡¦¿ôÎÌ¡¦¤ªÄàÁ¬¤Ê¤É¤Ï¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤ª²ñ·×¤òÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´Àº»»¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦Å¹ÊÞÆâµÚ¤ÓÉÕ¶á¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ÏÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï
»×½Õ´üÆÃÍ¤Î´¶¾ð¤È¶»¤ËÇ÷¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿³û»ÖÅÄ °ì¤ÎÂç¿Íµ¤¾®Àâ¡ÖÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÂÀ¤È»×½Õ´üÆÃÍ¤Î´¶¾ð¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¡È»×½Õ´ü¾É¸õ·²¡É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¾¯½÷Ã£¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¿ð¡¹¤·¤¤»×½Õ´ü¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯10·î¤Ë½é¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥Ð¥Ëー¥¬ー¥ëÀèÇÚ¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2019Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥áÁ´3ºîÉÊ¤¬¸ø³«¡£2025Ç¯7·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯½©¤Ë¤Ï·à¾ìºÇ¿·ºî¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥Ç¥£¥¢¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://ao-buta.com/santa/¢£¡Ø¥¢¥Ë¥á¡ÖÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°X¡§https://x.com/aobuta_anime
¢£Ãøºî¸¢É½µ
©2024 ³û»ÖÅÄ °ì/KADOKAWA/ÀÄ¥Ö¥¿ Project©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸https://campaign.gendagigo.jp/2601/ao-buta/