¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¤Ç¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¡ª¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡Ù¤¬¡ÖITreview Grid Award 2025 Winter¡×¤Ç¡ÖHigh Performer¡×¤ò¼õ¾Þ
¡É¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡É³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÃÈå¿¿¼ù¡¢°Ê²¼¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¡Ù¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥áー¥ëÇÛ¿®¥Äー¥ë¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¼Ò¼çºÅ¤Î¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇHigh Performer¤ò5´üÏ¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º£²ó¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖHigh Performer¡×¤È¤Ï
¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¹õÌî ¸»ÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥æー¥¶ー¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÇ§ÃÎÅÙ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î»Í¾Ý¸Â¥Þ¥Ã¥×¡ÖITreview Grid¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó15.1Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¡ÖHigh Performer¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHigh Performer¡×¤Ï¡¢´û¤Ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¾Î¹æ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡Ù¤Ï¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¡ÚËþÂÅÙ¡Û¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖHigh Performer¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡Ù¥ì¥Ó¥åー¥Úー¥¸¡§https://www.itreview.jp/products/submit-mail-haishin/reviews
¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡Ù¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥êー
¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡§https://www.itreview.jp/categories/email-marketing
¢¡¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡Ù¤È¤Ï
½é´üÈñÍÑ0±ß¡¢·î³Û1,170±ß¡ÊÀÇ¹þ1,287±ß¡Ë¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥áー¥ëÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¼«¼Ò¤Ë¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤âÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤¡¢¸ÜµÒ¤Ë¥áー¥ëDM¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½é¤á¤Æ¹Ô¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
´ÉÍý²èÌÌ¤ÎÁàºî¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.submit.ne.jp/mail
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー²ñ¼Ò³µÍ×
µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï¡¢¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡É¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢¥Çー¥¿µ¯ÅÀ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
½êºßÃÏ¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-9-4 »½»å²ñ´Û4³¬
URL¡¡¡§ https://www.e-agency.co.jp/
ÂåÉ½¡¡¡§¹ÃÈå ¿¿¼ù
ÀßÎ©¡¡¡§1999Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§9,500Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§¹ñÆâÃ±ÂÎ154Ì¾/¹ñÆâÏ¢·ë246Ì¾¡Ê2025Ç¯12·îËö¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦SaaS»ö¶È
¡¦Ãæ¹ñ»ö¶È¡¢ASEAN»ö¶È
¢¡¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¡Ù¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Í±×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹¤¯²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦shuttoËÝÌõ¡¡https://www.submit.ne.jp/shutto-translation
¡¦CART RECOVERY(R)¡¡https://www.submit.ne.jp/cartrecovery
¡¦Contents Recommend¡¡https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend
¡¦¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥ì¥³¥á¥ó¥É¡¡https://www.submit.ne.jp/recommend
¡¦¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡¡https://www.submit.ne.jp/mail
¡¦API Mail¡¡https://www.submit.ne.jp/apimail
¡¦KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto
¡¦DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
¥¯¥é¥¦¥É»ö¶ÈËÜÉô
¡ü¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®Ã´Åö¡§ÃÝ²¼¡¦º´Çì¡¦Ô¢²¬
email¡¡ ¡§submitmail_support@dragon.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.submit.ne.jp/mail/contact
¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-9-4 »½»å²ñ´Û4³¬
TEL¡§03-4334-9096