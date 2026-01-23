½à¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤À¤«¤éÇ³¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò2¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¦¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜÅ¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢½à¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦Ä¹¼÷Ì¿Àß·×¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖOWL-LPB5024¡×¥·¥êー¥º¤È¡ÖOWL-LPB10024¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆÎÌ°ã¤¤¤Î2¥â¥Ç¥ë¡Ê5000mAh / 10000mAh¡Ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢PD½ÐÎÏ¤ä2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡¢ÄãÅÅÎ®¥âー¥ÉÅëºÜ¤Ê¤É¤ÎÍøÊØÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
½à¸ÇÂÎÅÅÃÓºÎÍÑ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
°ÂÁ´À¤ËÍ¥¤ì¤ë¡Ö½à¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤¹¡£5000mAh¥â¥Ç¥ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤Ë¡¢10000mAh¥â¥Ç¥ë¤Ï³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²èÁü¡§OWL-LPB5024¥·¥êー¥º
¡Ö½à¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡×¤À¤«¤é°Â¿´¡¢°ÂÁ´¡¢Ä¹¼÷Ì¿
ÅÅÃÓ¤ÎÅÅ²ò¼Á¤Ë¥²¥ë¾õÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¡£Îô²½¤·¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Î¤¿¤áÌó2000²ó¤Î½¼ÊüÅÅ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÄ¹¤¯»È¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿-20¡î～60¡î¤ÎÄã²¹¤ä¹â²¹¤Ë¤â¶¯¤¤ÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤¬1¡óÃ±°Ì¤Ç¸«¤¨¤ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤ò1¡óÃ±°Ì¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤òÅëºÜ¡£LED¥é¥ó¥×¿ô¤Î»ÄÎÌÉ½¼¨¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½¼ÅÅ»ÄÎÌ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂçPD20W¡¿30W½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
USB Type-C¥Ýー¥È¤ÏUSB PD¡ÊPower Delivery¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£5000mAh¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇÂç20W¤Ç¡¢10000mAh¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇÂç30W¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ
USB Type-C¥Ýー¥È¤ÈUSB Type-A¥Ýー¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¹ç·×ºÇÂç5V/3A½ÐÎÏ¤Ç2Âæ¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¡¢2¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò°ìÅÙ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡ØÄãÅÅÎ®¥âー¥É¡ÙÅëºÜ
USB Type-A¥Ýー¥È¤Î¡ØÄãÅÅÎ®¥âー¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Î½¼ÅÅÅÅÎ®¤¬¾®¤µ¤¤µ¡´ï¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÅÅÎ®ÃÍ¤Ç°ÂÁ´¤Ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ïÊÝ¸îµ¡Ç½ÅëºÜ¤Î°Â¿´¡¢°ÂÁ´Àß·×
ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Î¡Ö²á½¼ÅÅ¡ÊÅÅ°µ¡¿ÅÅÎ®¡ËÊÝ¸î¡×¡Ö²áÊüÅÅ¡ÊÅÅ°µ¡¿ÅÅÎ®¡ËÊÝ¸î¡×¡ÖÃ»Íí¡Ê¥·¥çー¥È¡ËÊÝ¸î¡×¡Ö²¹ÅÙÊÝ¸î¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÎô²½¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥çー¥È»þ¤Î²áÅÅÎ®¤ò»ß¤á¡¢¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤È½¼ÅÅ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
PSEÅ¬¹çÀ½ÉÊ
ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÅµ¤ÍÑÉÊ°ÂÁ´Ë¡¡×¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿PSEÅ¬¹çÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤Î1.5Ç¯ÊÝ¾Ú
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï1.5Ç¯ÊÝ¾Ú¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´»ÈÍÑÃæ¤ËËü¤¬°ìÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝ¾Ú´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµ½þ¤Ç¸ò´¹¤òÊÝ¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊÉÊ¼Á¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
OWL-LPB5024-BK (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
JAN¥³ー¥É¡§4942322050447
OWL-LPB5024-WH (¥Û¥ï¥¤¥È)
JAN¥³ー¥É¡§4942322050454
¢£ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ 3.85V 5000mAh¡Ê19.25Wh¡Ë
¢£¥µ¥¤¥º (ËÜÂÎ)¡§Ìó 62.8(W) ¡ß 14(D) ¡ß 94(H)mm
¢£½ÅÎÌ (ËÜÂÎ)¡§Ìó 110g
¢£À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_mobile-battery/cat_mobile-battery-pd/lpb5024/
¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸¡ÊÄ¾ÈÎÅ¹¡Ë¡§
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003238
OWL-LPB10024-BK (¥Ö¥é¥Ã¥¯)
JAN¥³ー¥É¡§4942322050461
OWL-LPB10024-WH (¥Û¥ï¥¤¥È)
JAN¥³ー¥É¡§4942322050478
¢£ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ 3.85V 10000mAh¡Ê38.5Wh¡Ë
¢£¥µ¥¤¥º (ËÜÂÎ)¡§Ìó 70(W) ¡ß 17(D) ¡ß 109(H)mm
¢£½ÅÎÌ (ËÜÂÎ)¡§Ìó 182g
¢£À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_mobile-battery/cat_mobile-battery-pd/lpb10024/
¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸¡ÊÄ¾ÈÎÅ¹¡Ë¡§
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003237
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¦¥ë¥Æ¥Ã¥¯
https://www.owltech.co.jp/
¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥áー¥«ー¡£Àß·×¡¦³«È¯¡¦À½ºî¡¦¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀßÈ÷µ¡´ï¤ò¼«¼ÒÆâ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À½ÉÊ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤äÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¸¡ºº/»î¸³ÀßÈ÷´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤ÎÂ®¤¤¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ä´Ä¶¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯Å¸¡¦¸þ¾å¤µ¤»¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£