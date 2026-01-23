¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ð¥¤¥«¥éー¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¿·ºî¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¢¥ó¥×¥é¥ó¥È ¥ì¥¶ー¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ß¥ë¥ー¥Û¥ï¥¤¥È¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥«¥éー¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿ÆüËÜ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¡¢¿·ºî¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¢¥ó¥×¥é¥ó¥È ¥ì¥¶ー¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥Ð¥¤¥«¥éー¤Î¡Ö¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥¯¥ì¥¢¡×¡£6¤Ä¤Î¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Êー¼°¤ò´Þ¤à2¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¡¢»æÊ¾ÍÑ¤Î¥ªー¥×¥ó¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤òÆâÂ¦¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§ÆüËÜ¸ÂÄê ¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥¯¥ì¥¢
²Á³Ê¡§154,000±ß
ÁÇºà¡§¥«¥¦¥Ï¥¤¥É¥ì¥¶ー
¥µ¥¤¥º¡§W 11 x H 8.5 x D 3.5 cm
¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¢¥ó¥×¥é¥ó¥È ¥ì¥¶ー¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ð¥¤¥«¥éー¤Î¿§¹ç¤¤¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥ê¥µ¡×¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢LV ¥µー¥¯¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー°ú¤¼ê¤Ê¤É¤Î¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¶â¶ñ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ±¤¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤Ë¥³¥¤¥ó¤ä»æÊ¾¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢4¤Ä¤Î¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿°ìÉÊ¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥ê¥µ
²Á³Ê¡§130,900±ß
ÁÇºà¡§¥«¥¦¥Ï¥¤¥É¥ì¥¶ー
¥µ¥¤¥º¡§W 9 x H 11.5 x D 1.5 cm
¥ß¥ë¥ー¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¿§¹ç¤¤¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥Ì¡×¡£¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¤«¤é¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥Ð¥¤¥«¥éー¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¢¥ó¥×¥é¥ó¥È ¥ì¥¶ー¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¶â¶ñ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÁõ¤Ë¤Ï¥³¥¤¥ó¤ä»æÊ¾¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢6¤Ä¤Î¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥Ì
²Á³Ê¡§128,700±ß
ÁÇºà¡§¥«¥¦¥Ï¥¤¥É¥ì¥¶ー
¥µ¥¤¥º¡§W 12 x H 9.5 x D 2.5 cm
¥ß¥ë¥ー¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥°¥êー¥ó¤Î¥Ð¥¤¥«¥éー¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¡Ö¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥µ¥é¡×¡£¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¢¥ó¥×¥é¥ó¥È ¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÁõ¤Ë¤Ï»æÊ¾¤ä¥³¥¤¥ó¡¢16¤Î¥«ー¥É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§ÆüËÜ¸ÂÄê ¥Ý¥ë¥È¥Õ¥©¥¤¥æ¡¦¥µ¥é
²Á³Ê¡§158,400±ß
ÁÇºà¡§¥«¥¦¥Ï¥¤¥É¥ì¥¶ー
¥µ¥¤¥º¡§W 19 x H 10.5 x D 2 cm
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡õ¥â¥À¥ó¤Ê¥Ð¥¤¥«¥éー¤Î¿§¹ç¤¤¤Ç²ò¼á¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥¸¥Ã¥Ôー¡¦¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¡£
¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¢¥ó¥×¥é¥ó¥È ¥ì¥¶ー¤Ç»Å¾å¤²¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£ÆâÁõ¤Ë¤Ï¥³¥¤¥ó¤ä»æÊ¾¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä12¤Î¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¥¸¥Ã¥Ôー¡¦¥¦¥©¥ì¥Ã¥È
²Á³Ê¡§180,400±ß
ÁÇºà¡§¥«¥¦¥Ï¥¤¥É¥ì¥¶ー
¥µ¥¤¥º¡§W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm
*ÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.louisvuitton.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£