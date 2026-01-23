¡Ú¹âÀì¿Í²ñ ½é¤Î¸ø¼°¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó³«ºÅ¡Û¸½Ìò¹âÀìÀ¸¡¦OBOG¤¬Ì¾¸Å²°¡ÖSTATION Ai¡×¤Ë½¸·ë¡ª24»þ´Ö¤Î³«È¯¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë
¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó³«ºÅ
Á´¹ñ¤Î¹ñ¸ø»äÎ©¹âÀì¤Î³ØÀ¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¡Ê¹âÀì¿Í¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§½ÂÃ«½¤ÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¹âÀì¿Í²ñ¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹âÀì¿Í²ñ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¡ÖSTATION Ai¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡ËÆâ¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥é¥Ü¡£¸½ÌòÀ¸¤ÈOBOG¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¡¢ÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¹âÀì¿Í²ñ¤Ï¡¢¹âÀìÆÈ¼«¤Î¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõÇ½ÎÏ¡×¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¹âÀì¿ÍÆ±»Î¤¬ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢½é¤Î¸ø¼°³«ºÅ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖSTATION Ai¡×¤òµòÅÀ¤ËÁªÄê¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¹âÀì¿Í¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§
¡¡¹âÀì¿Í²ñ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡ÖKOSENJIN HACKATHON¡×
¥Æー¥Þ¡§
¡¡ÅöÆü¸½ÃÏ¤ÇÈ¯É½¡ª
Æü»þ¡§
¡¡2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～ 3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë16:00
²ñ¾ì¡§
¡¡STATION Ai 1F ¥Æ¥Ã¥¯¥é¥Ü¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ£±ÃúÌÜ£²－£³£²¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§
¡¡¹âÀì¸½ÌòÀ¸¡¢Â´¶ÈÀ¸¡ÊOBOG¡Ë
¾Þ¶â¡¦Éû¾Þ¡§
¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¡§¾Þ¶â10Ëü±ß
¡¡Í¥½¨¾Þ¡§¾Þ¶â3Ëü±ß
¡¡´ë¶È¾Þ¡§³Æ¶¨»¿´ë¶È¤è¤ê¹ë²Ú·ÊÉÊ¡¢¥Æ¥Ã¥¯·ÏÉû¾Þ¤òÂ£Äè
¢£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖSTATION Ai¡×¤Ç¤Î³«ºÅ¡§
ºÇÀèÃ¼¤Îµ¡ºà¤äÀßÈ÷¤¬Â·¤¦¥Æ¥Ã¥¯¥é¥Ü¤Ç¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¡§
¸½ÌòÀ¸¤È¼Ò²ñ¿ÍOBOG¤¬Â¨ÀÊ¥Áー¥à¤òÁÈ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¹âÀì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¿³ºº°÷¤ÈÉ½¾´¼°¡§
ºÇ½ªÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¼°¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£¹âÀì¿Í²ñÂåÉ½Íý»ö¤Î½ÂÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¨»¿´ë¶È¤Î¿³ºº°÷¤¬Ä¾ÀÜ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ÚDAY 1¡Û2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
13:00¡¡½¸¹ç¡¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡Ê¾ÜºÙ¥Æー¥ÞÈ¯É½¡¦¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
14:00¡¡³«È¯³«»Ï
18:00¡¡²ñ¾ìÊÄº¿¡Ê¥Û¥Æ¥ëÅù¡¢²ñ¾ì³°¤Ç¤Îºî¶È·ÑÂ³¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¡ÚDAY 2¡Û3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
09:00¡¡²ñ¾ìºÆ³«¡¦³«È¯·ÑÂ³
13:00¡¡³«È¯½ªÎ»¡¦°ÜÆ°
14:00¡¡ºÇ½ª¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê15¥Áー¥à¤òÍ½Äê¡¢È¯É½3Ê¬¡Ü¼Áµ¿2Ê¬¡Ë
15:30¡¡É½¾´¼°¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¡¢´ë¶È¾Þ¤Î¼øÍ¿¡Ë
16:00¡¡½ªÎ»¡¦¸òÎ®²ñ
¡ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡
°Ê²¼¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Î»²²Ã¡¢´ûÀ®¥Áー¥à¤Ç¤Î»²²Ã¡¢¤É¤Á¤é¤â´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥àURL¡§¡¡https://forms.gle/m33oE7idQr2CfmBd7¡¡]
¢£ ¥¹¥Ý¥ó¥µーÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¹âÀì¿Í¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶¨»¿´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¾Þ¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¡¢Éû¾Þ¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¹âÀì¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶¨»¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§²¼µÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¡Ë
KOSENJIN SUMMIT2026
ËÜ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ï¡¢KOSENJIN SUMMIT2026¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢KOSENJIN SUMMIT¥Á¥±¥Ã¥È¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸½Ìò¹âÀìÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸ ( 29ºÐ°Ê²¼ )¡§ÌµÎÁ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÍÎÁ¡Ë
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ KOSENJIN SUMMIT 2026
¼çºÅ¡§ °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡ÊSTATION Ai¡Ë
ÆâÍÆ¡§ ¹âÀì¿Í¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¸òÎ®²ñ¡¢¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡¢¥¢¥ïー¥ÉÉ½¾´Åù
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§ https://kosenjin.org/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://kosenjin-summit2026.peatix.com/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÁá³ä
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¹âÀìÂ´¶ÈÀ¸¡¦³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡£¹âÀì¶µ°é¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤á¡¢»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://kosenjin.org/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kosenjin.org/
»öÌ³¶É¡ÊÃ´Åö¡§ÌÚÂ¼¡Ë¡§info@mail.kosenjin.org
´óÉÕ¡¦¶¨»¿¡ÊÃ´Åö¡§»³²¼¡Ë¡§donation@mail.kosenjin.org
¹Êó¡ÊÃ´Åö¡§Æü¹â¡Ë¡§press@mail.kosenjin.org