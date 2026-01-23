¡ØAKIBA LOST¡ÙPOP UP SHOP¤¬ÃÓÂÞP¡PARCO 3F¤Ë¤ÆOPEN¡ª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û
https://www.the-chara.com/blog/?p=108572
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ØAKIBA LOST¡ÙPOP UP SHOP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)～2·î23Æü(·î)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÃÓÂÞP¡PARCO 3F
¡Ú¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍÆÃÅµ¡Û
¡ÚÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û
¥Ïー¥È·¿¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸
²Á³Ê¡§660±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó57¡ß52m
¥¥é¥¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌóH180mm
¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È
²Á³Ê¡§2,530±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó128mm¡ß182mm
¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹450mm
¶ÒÃå
²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó145mm¡ß175mm
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Û¤«¡¢¡ØAKIBA LOST¡Ù´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬·èÄê¡ª¾ÜºÙ¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆµÚ¤Ó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ËÌ»³¹¨¸÷¡¡¾¾Â¼º»Í§Íý¡¡ÅÄÊÕÅí»Ò¡¡¾®·ªÍ°Ê¡ÊAKB48¡Ë¡¡Âç¸¶°´¡¡MINA¡ÊEast Of Eden¡Ë¡¿À¾¸¶°¡´õ¡¡ºåÅÄ¥Þ¥µ¥Î¥Ö¡¡¡¦¡¡±§³ÀÈþÎ¤¡¡Ê¥¾åÂÙ»Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
13Ç¯Á°¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ç6¿Í¤Î¾¯½÷¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï――ÄÌ¾Î¡Ö¥¢¥¥Ð¤Î¿À±£¤·¡×¡£
°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Ç¡¢¤½¤Î»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥²ー¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Î³«È¯¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿·¾ëÂç´î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÈ¯É½¤òµ¡¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÉÔ²Ä²ò¤Ê¼ºí©»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¥²ー¥à¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¯¿·¾ë¤ÎËå¡¦¿·¾ë°ª¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÄ¹Ìç¤³¤³¤Í¡¢¥°¥ë¥á¥é¥¤¥¿ー¤Î¹õ¿ÜË¨¡¢Öà½÷¤Î¿ÀÊÝÀé¿Ò¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÍ·º´¼ãºÚ¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¼Ô¤ÎÁÒ¶¶Í¤µ¨Èþ¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¥¿¥¦¥ó¡È½©ÍÕ¸¶¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤ë¤Ï¤º¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¸½¼Â¤ò¿¯¿©¤·»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¿·¾ë¤ËÆÏ¤¤¤¿¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¤È°ª¤Î¼ºí©¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥²ー¥à¤Î³«È¯¤òÃæ»ß¤·¤í――¤µ¤â¤Ê¤¯¤ÐÈá·à¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡× ¿·¾ë¤Ï¥²ー¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©Ãç´Ö¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡©ÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡© ¤½¤·¤Æ13Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)¡ÖAKIBA LOST¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä