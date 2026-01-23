¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù4th¥·ー¥º¥ó ÀÄ³Ø(¤»¤¤¤¬¤¯)vs»ÍÅ·Êõ»û¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Á´¹ñ¤ÎGiGO3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Ãæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù4th¥·ー¥º¥ó ÀÄ³Ø(¤»¤¤¤¬¤¯)vs»ÍÅ·Êõ»û POP UP SHOP¡×¤Ë¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦ÄÌÈÎ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/tennimu_shitenhoji/
¿·µ¬»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÁíÀª¥á¥ó¥Ðー29Ì¾¤Î¡Ö¥Û¥í¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ä¡Ö»ÍÅ·Êõ»ûÃæ³Ø¹»¤ª¤¹¤¹¤á¼êÅÚ»º¡¡¤¢¤¿¤êÁ°ÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥«ー¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÄÌÈÎ¾¦ÉÊ¤Î¡ÖBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎGiGO3Å¹ÊÞ¡¢Ãæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡ÖChugaionline¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ðÊó
¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù4th¥·ー¥º¥ó ÀÄ³Ø(¤»¤¤¤¬¤¯)vs»ÍÅ·Êõ»û POP UP SHOP¡×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡https://campaign.gendagigo.jp/2601/tennimu/
¢£GiGOÁíËÜÅ¹
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～2·î15Æü(Æü)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00～21:00
¢£GiGOÂçºåÆ»ÆÜËÙËÜÅ¹
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)～3·î8Æü(Æü)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00～21:00
¢£GiGOÃÓÂÞ3¹æ´Û
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)～3·î29Æü(Æü)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00～21:00
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¾ðÊó
¡ãÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤´¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
Å¹Æ¬¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþËè¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨¥·ー¥ë(Á´27¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
Å¹Æ¬¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþËè¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë±þÊç¥Ï¥¬¥¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å¡¢ÀÚ¼ê¤òÅ½¤Ã¤Æ¤´ÅêÈ¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡Ö½Ð±é¥¥ã¥¹¥ÈÍÍ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÄÌÈÎ¤Ç¤ÏÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
¢£¥Û¥í¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´27¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,760±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡¢¼êÄÍ¹ñ¸÷¡¢ÂçÀÐ½¨°ìÏº¡¢ÉÔÆó¼þ½õ¡¢´¥ Äç¼£¡¢µÆ´Ý±ÑÆó¡¢²ÏÂ¼ Î´¡¢Åí¾ë Éð¡¢³¤Æ² ·°¡¢¥È¥ê¥ª¡¢ÇòÀÐÂ¢¥Î²ð¡¢¾®ÀÐÀî·òÆóÏº¡¢ÀéºÐÀéÎ¤¡¢¶â¿§¾®½Õ¡¢°ì»á¥æ¥¦¥¸¡¢Ç¦Â¸¬Ìé¡¢ÀÐÅÄ ¶ä¡¢ºâÁ° ¸÷¡¢±ó»³¶âÂÀÏº¡¢µÌ µËÊ¿¡¢¿ÀÈø¥¢¥¥é¡¢°ËÉð¿¼»Ê¡¢ÀÐÅÄ Å´¡¢ºù°æ²íÌé¡¢ÆâÂ¼µþ²ð¡¢¿¹ Ã¤ÆÁ¡¢°¡µ×ÄÅ ¿Î¡ÊÁ´27¼ï¡Ë
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡ÀÄ³Ø(¤»¤¤¤¬¤¯)¡õ°¡µ×ÄÅ¡ÊÁ´11¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 550±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡»ÍÅ·Êõ»û¡õÉÔÆ°Êö¡ÊÁ´16¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 550±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡ÀÄ³Ø(¤»¤¤¤¬¤¯)¡õ°¡µ×ÄÅ¡ÊÁ´11¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 440±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡»ÍÅ·Êõ»û¡õÉÔÆ°Êö¡ÊÁ´16¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 440±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤¦¤Á¤ï¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡ÀÄ³Ø(¤»¤¤¤¬¤¯)¡õ°¡µ×ÄÅ¡ÊÁ´11¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 880±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤¦¤Á¤ï¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡»ÍÅ·Êõ»û¡õÉÔÆ°Êö¡ÊÁ´16¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 880±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤¦¤Á¤ï¡ÊÁ´27¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Æ¥Ë¥ß¥å´Ñ·àÊó¹ð¥¯¥ê¥Ã¥×¡ÊÁ´27¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥í¥´¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¢£»ÍÅ·Êõ»ûÃæ³Ø¹»¤ª¤¹¤¹¤á¼êÅÚ»º¡¡¤¢¤¿¤êÁ°ÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥«ー(¥¹¥¯¥¨¥¢¥«ー¥ÉÉÕ¤)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,620±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÆÃÅµ¥¹¥¯¥¨¥¢¥«ー¥É¡ÊÁ´14¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÈÎ¾¦ÉÊ
¢£BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´27¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,520±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¿â¤ìËë¡ÊÁ´27¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¿â¤ìËë¡¡³Ø¹»½¸¹çver.¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ó¥Ã¥°¤Î¤Ü¤ê¡ÊÁ´27¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿â¤ìËë³Æ¼ï¤Ï¡¢²áµî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯ÇäºÑ¤Î¾¦ÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
WebÈÎÇä
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/tennimu_shitenhoji/
Í½Ìó´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)10:00～3·î29Æü(Æü)23:59
È¯Á÷Æü¡§2026Ç¯6·î°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¢ÍøÉ½µ¡¦´ØÏ¢¾ðÊó
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)µöÈå ¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥Ë¥ß¥åÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù4th¥·ー¥º¥ó ÀÄ³Ø(¤»¤¤¤¬¤¯)vs»ÍÅ·Êõ»û ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tennimu.com/4th_2026shitenhoji/
¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¥·¥êー¥º¡×¸ø¼°X
https://x.com/tennimunews
GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹ ¸ø¼°Twitter
https://x.com/GENDA_GiGO
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô±¿±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/
Ãæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô ¸ø¼°X(µìTwitter)
https://x.com/chugaionline