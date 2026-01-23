¡ÚDOPA¥ª¥ê¥Ñ¡ÛDOPA!»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥ª¥ê¥Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ªÀäÈÇBOX¡¦¥«ー¥È¥ó¤Î¥ª¥ê¥Ñ¤â¡ª3¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè3ÃÆ¡ÖDOPAº×!Week¡×³«Ëë
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ôNo.1¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ª¥ê¥Ñ¥µー¥Ó¥¹¢¨¤Î¡ÖDOPA!¥ª¥ê¥Ñ¡×¡Êhttps://dopa-game.jp/¡Ë¤Ï¡ÖDOPA!3¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¸½ºß³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Âè3ÃÆ¡Ö3¼þÇ¯DOPAº×!Week¡×¤È¤·¤Æ°Ê²¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê´ë²è¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
- Ä¶¹ë²Ú¡ª3¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥ª¥ê¥Ñ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
- YouTubeµÇ°Æ°²è¸ø³«¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥ÉÉõÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
3¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¤¤¤è¤¤¤èÂè3ÃÆ¡ª
Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢DOPA!»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÅö¤¿¤ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥ª¥ê¥Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀäÈÇBOX¡¦¥«ー¥È¥ó¤Î3¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥ª¥ê¥Ñ¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ê¤É¡¢Ä¶¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï3¼þÇ¯ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DOPA!3¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://dopa-game.jp/lp/dopa_3rd
¤Þ¤¿3¼þÇ¯¤ÎÂè1ÃÆ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö1pt¥¬¥Á¥ã¡×¤ä¡ÖÇú¥¢¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×¤â°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë3¼þÇ¯¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨sensor towerÄ´¤Ù¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯11·î30Æü¡£
Ä¶¹ë²Ú¡ª3¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥ª¥ê¥Ñ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö3¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥ª¥ê¥Ñ¡×¤ò½ç¼¡¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯ÉõÆþ¥»¥Ã¥È¤ä¡¢º£¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤ÊÀäÈÇÌ¤³«ÉõBOX¡¦¥«ー¥È¥ó¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤Ï2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)18:00¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.DOPA!»Ë¾åºÇ¶¯¡ª¥ª¥ê¥ÑÅÐ¾ì¡ª
À¤³¦¤Ç11Ëç¤·¤«¤Ê¤¤¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¥¬ー¥ë(Âæ»æ&ÇòÉõÅûÉÕ¤)¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È(PSA10)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¶¿Íµ¤¤Î¡Ö¥êー¥ê¥¨3Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥³¥ß¥Ñ¥é27Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢DOPA!»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÅö¤¿¤ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥ª¥ê¥Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
£².¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È
¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¥²ー¥à¤Î¡ÖÂè1ÃÆ³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤«¤é¡ÖMEGA¥É¥êー¥àex¡×¤Î¹ç·×182¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Åö¤¿¤ë¥ª¥ê¥Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
£³.2023Ç¯~2025Ç¯È¯Çä¥«ー¥È¥ó¥»¥Ã¥È
2023Ç¯～2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿´õ¾¯¤Ê¡ÖÌ¤³«Éõ¥«ー¥È¥ó¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥ª¥ê¥Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
£´. 2023Ç¯~2025Ç¯È¯ÇäBOX¥»¥Ã¥È
2023Ç¯～2025Ç¯È¯Çä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸·Áª¤·¤¿¡ÖÌ´¤ÎBOX¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÆÃ¤Ë2023Ç¯¥¬¥Á¥ã¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀäÈÇ¤È¤Ê¤ê»Ô¾ì¤Ç¤âÆþ¼êº¤Æñ¤Êµ®½Å¤ÊÌ¤³«ÉõBOX¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
º£¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡¢Ì¤³«Éõ¤Î¾õÂÖ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÀäÈÇBOX¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://dopa-game.notion.site/3-3-DOPA-Week-2ce6b90eeb89801a9dbfc55dfdc04f9a
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦È¯Çä´ü´Ö
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～½ç¼¡È¯Çä
¡¦È¯ÇäÆâÍÆ
£±. DOPA!»Ë¾åºÇ¶¯¡ª¥ª¥ê¥ÑÅÐ¾ì¡ª
£².¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È
£³. 2023Ç¯~2025Ç¯È¯Çä¥«ー¥È¥ó¥»¥Ã¥È
£´. 2023Ç¯~2025Ç¯È¯ÇäBOX¥»¥Ã¥È
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨È¯Çä»þ¹ï¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾Ü¤·¤¤È¯Çä¾ðÊó¤ÏX DOPA!¥Ý¥±¥â¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¬¥Á¥ã¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DOPA3¼þÇ¯µÇ°YouTubeÆ°²è¸ø³«¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢DOPA!¥µー¥Ó¥¹³«»Ï3¼þÇ¯¤òµÇ°¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤¥Òー¥íー¥º ¥¤ー¥Ö¥¤¥º¥»¥Ã¥È¡×¤ò³«Éõ¤·¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¥«ー¥ÉÁ´¤Æ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ë²Ú´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢³«Éõ¤·¤¿Åö¤¿¤ê¥«ー¥É°ì¼°¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤É¤ó¤Ê¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ±þÊçÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°²èÆâ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.youtube.com/watch?v=-WVpKE372Xs
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦±þÊç´ü´Ö
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë17:59
¡¦±þÊçÊýË¡
¾ÜºÙ¤ÏYouTubeÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
Æ°²èÆâ¤Ç³«Éõ¤·¤¿¡Ö¥¤ー¥Ö¥¤¥Òー¥íー¥º ¥¤ー¥Ö¥¤¥º¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÅö¤¿¤ê¥«ー¥É°ì¼°
¡¦ÅöÁª¿Í¿ô
ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ
DOPA!¥ª¥ê¥Ñ 3¼þÇ¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥ÉÉõÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
DOPA!¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖDOPA!¥ª¥ê¥Ñ 3¼þÇ¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥ÉÉõÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿È¯Á÷1²ó¤Ë¤Ä¤¡¢DOPA!¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤ò1Ëç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤Ï¡¢AR(¥¢ー¥È¥ì¥¢)7¼ïÎà¡¢SAR(¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢ー¥È¥ì¥¢)3¼ïÎà¤ÎÁ´10¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£DOPA!¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖDOPA¤¯¤ó¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎµÇ°¥«ー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¼þÇ¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸ÂÄê¥«ー¥É¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦ÇÛÉÛ³«»ÏÆü
2026Ç¯1·î23Æü(ÌÚ)¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥«ー¥ÉÆâÍÆ
Á´10¼ïÎà
AR(¥¢ー¥È¥ì¥¢)¡§7¼ïÎà
SAR(¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢ー¥È¥ì¥¢)¡§3¼ïÎà
¡¦ÂÐ¾Ý¾ò·ï
50,000PT～299,999PT°Ê²¼¤Î¥«ー¥É¤òÈ¯Á÷¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷
¢¨ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿È¯Á÷1²ó¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤ò1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃí°Õ»ö¹à
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÊÀ¼Òµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤Á÷ÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½ý¤ä±ø¤ìÅù¤Ë¤è¤ëÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨Åö¼Ò¾¦ÉÊ¤ÎÅ¾Çä¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¤Î½ÐÉÊ¡¦ÈÎÇäÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¡¦¸Ä¿Í¤Î¥µ¥¤¥ÈÅù¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹õÈ¢¤Ï¡¢ ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ Åö¼Ò¤È¤·¤Æ°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò±Ä¶È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë°¼Á¤Ê½ÐÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Òµ¬ÄêÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
DOPA¥ª¥ê¥Ñ¤È¤Ï
¡ÖDOPA!¥ª¥ê¥Ñ¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥Ñ¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥È¥ì¥«¥¢¥×¥ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥«ー¥É¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¼ê·Ú¤Ë°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¬¥Á¥ã´¶³Ð¤Ç³«Éõ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶È³¦No.1¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¢¨¤ò¸Ø¤ê¡¢Éý¹¤¤¥æー¥¶ーÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÆü¡¹À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dopa-game.jp/
iOS¥¢¥×¥ê¡§App Store(https://apps.apple.com/jp/app/dopa-%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%91-%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%91-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6472909249)
Android¥¢¥×¥ê¡§Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sinsa.dopa&pcampaignid=web_share)
¸ø¼°X¡§
https://x.com/DOPA_Oripa
https://x.com/DOPA_0124
¸ø¼°YouTube¡§
https://www.youtube.com/@dopaoripa
Copyright (C) sinsa.Inc All rights reserved.
¢¨sensor towerÄ´¤Ù¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯11·î30Æü¡£
¢¨iOS¤Ï¡¢Cisco Systems, Inc.¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨App Store¤Ï¡¢Apple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¨Android¡¢Google Play¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Òsinsa
ÀßÎ©¡§ 2022Ç¯7·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ Ä¹Ã«ÀîÎË
½êºßÃÏ¡§ ¢©252-0801 ¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄ¹¸å675-1 ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×Ä¹¸å3F
»ñËÜ¶â¡§ 1,000,000±ß
URL¡§ https://sinsa.jp/