¡ØSTEINS;GATE¡Ù¥·¥êー¥º½é¡ª¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¡ØSTEINS;GATE °ø²ÌÀûÎ§¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡Ù2026Ç¯5·î31Æü³«ºÅ·èÄê¡ª°ì¼¡Àè¹Ô¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡ª
2009Ç¯¤ËXbox 360ÍÑ¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎåÌÌ©¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿²Ê³Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Î¶â»úÅã¡ØSTEINS;GATE¡Ê¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥º¡¦¥²ー¥È¡Ë¡Ù¡£È¯Çä¤«¤é15Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î15¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿¹¤Î¥Ûー¥ë21 Âç¥Ûー¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡Ë¡×¤Ç2026Ç¯5·î31Æü(Æü)¤ËËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¡ØSTEINS;GATE¡Ù¤ÎÊª¸ì¤òºÌ¤ë¼î¶Ì¤ÎBGM¤ä³Ú¶Ê¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥±¥¹¥È¥é²»³Ú¤ÇÃ©¤ë¡ØSTEINS;GATE¡Ù¤Îµ°À×¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÖÂ¼·ò°ì»á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥í¥·¥¢¹ñÎ©¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥°¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¿ô¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤ò½Å¤Í¡¢¡ÖGAME SYMPHONY JAPAN¡×¡ÖANIMATION SYMPHONY JAPAN¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç200¸ø±é°Ê¾å¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëµ¤±Ô¤Î»Ø´ø¼Ô¡£Æ±»á¤¬2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÆüËÜ¶¶¸ò¶Á³ÚÃÄ¤¬±éÁÕ¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØSTEINS;GATE¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¼î¶Ì¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é±éÁÕ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
»Ø´ø¡§»ÖÂ¼·ò°ì
±éÁÕ¡§ÆüËÜ¶¶¸ò¶Á³ÚÃÄ
¸ø±é¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¹ë²Ú¤ÊÀ¼Í¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£ËÒÀ¥¹Èè½À´¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëº£°æËãÈþ¤ÏËÜ¸ø±é¤ÎMC¤È¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSTEINS;GATE¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖHacking to the Gate¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢¤¤¤È¤¦¤«¤Ê¤³¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²ー¥à¡ØSTEINS;GATE 0¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¥é¥¤¥¢¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿Ayumu¡ÊZwei¡Ë¤¬¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚMC¡Ûº£°æËãÈþ
À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¡ØSTEINS;GATE¡ÙËÒÀ¥¹Èè½À´Ìò¡¢¡ØTHE IDOLM@STER¡ÙÇ¡·îÀéÁáÌò¡¢¡ØÄ¶¼¡¸µ¥²¥¤¥à¥Í¥×¥Æ¥åー¥Ì¡Ù¥Î¥ïー¥ë¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ïー¥È¡¢¡Ø¥³ー¥×¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー ¥·¥êー¥º¡Ù¼Äºê¤¢¤æ¤ßÌò¡¢Åù¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¼«¤éºî»ì¤â¼ê³Ý¤±¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿¤Ó¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ï¡¢²Î¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß´¶¾ð¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤¹²Î¤¤Êý¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡Û¤¤¤È¤¦¤«¤Ê¤³
2002Ç¯9·î¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¤Î¥²ー¥à¼çÂê²Î¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£¿ô¡¹¤Î¥²ー¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò²Î¾§¤·¡¢Ã´Åö¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤Ï160¶Ê°Ê¾å¡£ ¤Þ¤¿¡¢¡ØCHAOS;HEAD¡Ù¡ØSTEINS;GATE¡Ù¡ØROBOTICS;NOTES¡Ù¡ØCHAOS;CHILD¡Ù¡ØOCCULTIC;NINE¡Ù¡ØANONYMOUS;CODE¡Ù¤Ê¤É²Ê³Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥·¥êー¥º6ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥·¥êー¥º¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÎÉ±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡ÛAyumu¡ÊZwei¡Ë
²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖZwei¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢ ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥²ー¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤òÃ´Åö¡£ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Î·ã¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¤«¤é¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ð¥éー¥É¤Þ¤Ç ÍÍ¡¹¤Ê¶¯ÅÙ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¡£¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡ØSTEINS;GATE0¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥é¥¤¥¢¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¼çÍ×¤Ê³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Î°Ù¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ØSTEINS;GATE¡Ù¤Î¥é¥Ü¥á¥ó8Ì¾¡Ê²¬ÉôÎÑÂÀÏº¡¢ÄÇÌ¾¤Þ¤æ¤ê¡¢¶¶ÅÄ»ê¡¢ËÒÀ¥¹Èè½À´¡¢¶ÍÀ¸Ë¨°ê¡¢¼¿¸¶¤ë¤«¡¢¥Õ¥§¥¤¥ê¥¹¡¦¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡¢°¤Ëü²»Îë±©¡Ë¤Î¿·µ¬¥¤¥é¥¹¥È¤ò½àÈ÷Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://steinsgate-orchestra2026.com/matsudo/
¡Ú¸ø±éÌ¾¡Û
STEINS;GATE °ø²ÌÀûÎ§¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー
¡ÚÆü»þ¡Û
2026Ç¯5·î31Æü(Æü)
¡Ú¦Â¸ø±é¡¿Ãë¤ÎÉô¡ÛOPEN13:00¡¿START14:00¡Ê½ª±éÍ½Äê16:00¡Ë
¡Ú¦Á¸ø±é¡¿Ìë¤ÎÉô¡ÛOPEN17:00¡¿START18:00¡Ê½ª±éÍ½Äê20:00¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¿¹¤Î¥Ûー¥ë21¡Ê¾¾¸Í»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Ë
¡Ú½Ð±é¡Û
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
ÆÃÅµÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦SÀÊ\19,800
SÀÊ\14,800
AÀÊ\12,000
BÀÊ\10,000
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê(ÀÇ¹þ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¡ã°ì¼¡Àè¹ÔÃêÁª¡ä¢¨¥¤ー¥×¥é¥¹¤Î¤ß
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ãÆó¼¡Àè¹ÔÃêÁª¡ä
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡¡
¡ã°ìÈÌÈÎÇä¡ä¡¡
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～
¡ã¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡ä
¢¡¥¤ー¥×¥é¥¹
https://eplus.jp/(https://eplus.jp/steinsgate/)
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡ÊP¥³ー¥É¡§317070¡Ë
https://t.pia.jp/(https://w.pia.jp/t/steinsgate-symphony/)
¢¡¥íー¥Á¥±(L¥³ー¥É¡§91546¡Ê¥×¥ì¥ê¥¯Àè¹Ô¡Ë¡¿33477(°ìÈÌ))
https://l-tike.com/(https://l-tike.com/steinsgate/)
¡Ú¼çºÅ¡Û
¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥º¡¦¥²ー¥È¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ú¶¨ÎÏ¡¦´Æ½¤¡Û
MAGES.
(C)MAGES./NITRO PLUS (C)MAGES./Chiyo St. Inc. (C)MAGES./NITRO PLUS