ÇÐÍ¥¡Ö¿¿º½¹ë¡×YouTube¤Ç¤ÎÀÚ¤êÈ´¤­¤È¼ý±×²½¤òµöÂú¤¹¤ëÀÚ¤êÈ´¤­¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÈ¯É½¡ª～KADOKAWA CSP¤òÄÌ¤·¤ÆËÜ¿Í¤Ë¤â¼ý±×´Ô¸µ～

¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¿º½¹ë¡Ê¤Þ¤µ¤´ ¤¿¤±¤·¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ê¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆó¼¡ÍøÍÑ¤Î´ÉÍý¡¦¼ý±×Ê¬ÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡ØCSP¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ÆÉ¤ß¡§¥·ー¥¨¥¹¥Ôー¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ú¡Ö¿¿º½¹ë¡×ÀÚ¤êÈ´¤¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Û¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿¿º½¹ë¤Î¸ø³«¤¹¤ëYouTubeµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾SNSÅê¹Æ¤òÆó¼¡ÍøÍÑ¤·¤¿ÀÚ¤êÈ´¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ±¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤Ç¸ø³«¡¦¼ý±×²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡Ö¿¿º½¹ë¡×ÀÚ¤êÈ´¤¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡§http://bit.ly/4sSbXJD(http://bit.ly/4sSbXJD)¡¡¡Û
¢£¿¿º½¹ë»á¤è¤êÀÚ¤êÈ´¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÀìÍÑ¥«ー¥Ê¥Ó¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¤Î³§¤µ¤ó
¤Þ¤À¡¢YouTube¤ò½é¤á¤Æ1¥ö·î¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀÚ¤êÈ´¤¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¥«ー¥Ê¥Ó¤Î¿·µ¡Ç½¤Ç¡¢³È»¶¤È¹âÉ¾²Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª
¢£¿¿º½¹ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿¿º½¹ë
Ì¾Á°¡§¿¿º½¹ë
¤è¤ß¡§¤Þ¤µ¤´ ¤¿¤±¤·
À¸Ç¯·îÆü¡§1972Ç¯08·î19Æü
½Ð¿È¡§²¬»³¸©
¿ÈÄ¹¡§180cm
¼ñÌ£¡§ÆÉ½ñ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡ÊÌîµå¡¢¥¹¥ー¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ó¥ê¥äー¥É¡Ë
ÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë
ÌÈµö¡§ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¡¦¼«Æ°ÆóÎØÌÈµö¡Ê¸ÂÄê²ò½ü¡Ë¡¦¾®·¿Á¥ÇõÌÈµö(2µé)
2025Ç¯12·î¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¡ÖSILENT HILL f ¡×¤Î¤ªÉã¤µ¤ó(¿¼¿å´²ÂÀÌò)¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¥²ー¥à¼Â¶·¤äÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢µÞÂ®¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡§¥«ー¥Ê¥Ó¡Ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚYouTube¡Ûhttps://www.youtube.com/channel//UCtCprfKCIwTQ5PhrTRaVu3g?sub_confirmation=1
¡ÚX¡Ûhttps://x.com/masa5takeshi
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/masagotakeshi
¡ÚFacebook¡Ûhttps://www.facebook.com/takeshi.masago
¡ÚTikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@takeshi_masago
¢£¡ÖCSP¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤È¤Ï
KADOKAWA CSP¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤È¤Ï
¡¡¡ÖCSP¡×¤È¤Ï¡¢YouTube¤¬Äó¶¡¤¹¤ëMCN(*1)µ¡Ç½¤È¡¢KADOKAWA¤¬ÆÈ¼«¤Ç³«È¯¤·¤¿Æó¼¡ÍøÍÑ¤Î´ÉÍý¡¦¼ý±×Ê¬ÇÛ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¸¢Íø¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×¤äPR¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡Ê2022Ç¯3·îÄó¶¡³«»Ï¡Ë¡£
KADOKAWA¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎºÍÇ½¤È¡¢´¶Æ°¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢CSP¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ê°ìÉô¡Ë¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¡¢ÃøºîÊª¡ÊIP¡Ë¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤òµöÂú¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖÁÏºî¤ÎÏ¢º¿¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢VTuber¡¦¥¹¥È¥êー¥Þー¤é¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¤äÀÚ¤êÈ´¤¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬CSP¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô¤Ï600¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë°Ê¾å¡¢Îß·×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï6,000Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê*2¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
CSP¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¸¢Íø¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(*1)MCN¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈÄó·È¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³«Âó¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃøºî¸¢´ÉÍý¡¢¼ý±×²½¡¢±Ä¶È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Ç¤¹¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Ø¥ë¥×¡Êhttps://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja¡Ë
(*2)2024Ç¯12·îËö»þÅÀ