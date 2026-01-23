¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¤è¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥àー¥Ó¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÊÁÈÎ©¼°¶îÆ°´á¶ñ¡Ë¡Ö¥¾¥¤¥É¡ÊZOIDS¡Ë¡×¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë¤Î½éÂå¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDREAMING¡¡PRINCESS¡×¤ª¤è¤Ó¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÇÅö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤Ç1·î23Æü(¶â)¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¤È¤·¤Æ½é¤Î¹á¿å
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ï¥¤¥È¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ð¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢Èà¤ÎËÁ¸±¿´¤ä¾¯Ç¯¤é¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥È¥é¥¹¥Îー¥È¤Ï¡¢¥Ð¥ó¤ÎÌÀ¤ë¤¯Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ï¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀµµÁ´¶¤ò»ý¤Ä¸Î¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥ó¤Î¿´¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¡£
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Î¥à¥¹¥ー¥Îー¥È¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ä¥¾¥¤¥É¤¿¤Á¤È¤ÎÎ¹¤ò·Ð¤Æ¾¯Ç¯¤«¤éÀÄÇ¯¤ØÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥ó¤Îí÷¤·¤µ¤äÍê¤â¤·¤µ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥·¥È¥é¥¹¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¡¢¥«¥·¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¥êー¥Õ
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥íー¥º¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¡¢¥Ñ¥Á¥ç¥ê¡¢¥à¥¹¥¯
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥Õ¥£ー¥Í¡¦¥¨¥ì¥·ー¥Ì¡¦¥ê¥Í¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥Õ¥£ー¥Í¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀ¶¤é¤«¤µ¤È²ÄÎù¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¿ÀÈëÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬½Å¤Ê¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Î¥é¥¤¥Á¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥Õ¥êー¥¸¥¢¤Î½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤¬¡¢¥Õ¥£ー¥Í¤ÎÌµ¹¤¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¾¯½÷¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤Î¥íー¥º¡¢¥¹¥º¥é¥ó¤¬²Ã¤ï¤ë¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥Í¤ÎÃç´Ö¤òÁÛ¤¦Í¥¤·¤¤¿´¤ÈÌþ¤·¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤ÎÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¯¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Î¥¢¥ó¥Ðー¤È¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥Í¤Î½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¥é¥ë
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥Ô¥ª¥Ëー¡¢¥é¥¤¥Á¡¢¥Õ¥êー¥¸¥¢
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥íー¥º¡¢¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡¢¥¹¥º¥é¥ó
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢Èà¤Î¥¯ー¥ë¤Ç°ìÉ¤ÏµÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¥·¥È¥é¥¹¥Îー¥È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÈà¤ÎÀ³Ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¹á¤ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ï¡¢É½Î©¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤Ë¤ÏÉ½¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤ÏÃç´Ö¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¤ÎÆóÌÌÀ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤È½À¤é¤«¤¤¥à¥¹¥ー¥Îー¥È¤¬Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¤Î¸É¹â¤Î¥¾¥¤¥É¾è¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎäÀÅ¤µ¤È¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤ë¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥·¥È¥é¥¹¡¢¥Ú¥Ã¥Ñー¡¢¥ß¥ó¥È
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¡¢¥ªー¥¯¥â¥¹¡¢¥à¥¹¥¯
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥à¥ó¥Ù¥¤¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥à¥ó¥Ù¥¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢¥à¥ó¥Ù¥¤¤Î¾¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤ä¡¢¤É¤³¤«¿Í²û¤Ã¤³¤¯°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß´¶¤ò»×¤ï¤»¤ë´Å¤¤¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Î¥Ó¥¿ー¤Ç¥¹¥âー¥ー¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢¥à¥ó¥Ù¥¤¤Î¾¦Çä¿Íµ¤¼Á¤ÇÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¤Î©¤Á²ó¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ë²Ã¤ï¤ë¥Ð¥Ë¥é¤ä¥«¥«¥ª¤Î´ÅÈþ¤Ê¹á¤ê¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥¤¤ÊÍ¾±¤¤Ï¡¢¹ÓÌî¤Î±¿¤Ó²°¤È¤·¤ÆÀ¸¤È´¤¯¥à¥ó¥Ù¥¤¤Î¶¯¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥·ー
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥¿¥Ð¥³¥¢¥³ー¥É
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥È¥ó¥«¥Óー¥ó¡¢¥Ð¥Ë¥é¡¢¥«¥«¥ª
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¢¥É¥é¥¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥ì¥¤¥ô¥ó¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥ì¥¤¥ô¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢Èà¤Î¸É¹â¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Î±Ô¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Îー¥È¤Ï¥ì¥¤¥ô¥ó¤ÎÄë¹ñºÇ¶¯¤Î¥¾¥¤¥É¾è¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ÈÎäÅ°Îä¹ó¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥É¥ë¤Ë²Ã¤ï¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤Ï¥ì¥¤¥ô¥ó¤Î¿´¤Î°Ç¤Ë±£¤ì¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ä¡¢Èà¤Î²áµî¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
½Å¸ü¤Ç¥É¥é¥¤¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥¾¥¤¥É¤ÎÁà½Äµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±»þ¤Ë¥¾¥¤¥É
¤ËÂÐ¤·¤Æºª¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥ô¥ó¤ÎÊ£»¨¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¹áÄ´¡§¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¼¥¢¥¦¥Ã¥Ç¥£
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥Ú¥Ã¥Ñー
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥¢¥ó¥Ö¥í¥¯¥µ¥ó¡¢¥·¥Àー¡¢¥é¥Ö¥À¥Ê¥à
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥«ー¥ë¡¦¥ê¥Ò¥Æ¥ó¡¦¥·¥å¥Ð¥ë¥Ä¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥·¥å¥Ð¥ë¥Ä¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤ÇÃÎÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ëËë³«¤±¤Î¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Ï¡¢¥·¥å¥Ð¥ë¥Ä¤ÎÃÎÅª¤ÇÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¡¢»Ø´ø´±¤é¤·¤¤¿®Ç°¤Î¶¯¤µ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ë¸½¤ì¤ë¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ê½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ï¡¢¥·¥å¥Ð¥ë¥Ä¤¬»ý¤ÄÆ²¡¹¤È¤·¤¿É÷³Ê¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ðー¤ä¥à¥¹¥¯¤Î²¹¤«¤ß¤ò¤Û¤Î¤«¤ËÉº¤ï¤»¤ë¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Ï¡¢¥·¥å¥Ð¥ë¥Ä¤Î»ý¤Ä¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤ä¡¢¥Èー¥Þ¤Î·»¤È¤·¤ÆÄï¤òÁÛ¤¦Í¥¤·¤¤°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥«¥ë¥À¥â¥ó¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É¡¢¥Ù¥Á¥Ðー¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥¢¥ó¥Ðー¡¢¥à¥¹¥¯¡¢¥Ð¥Ë¥é
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥®¥å¥ó¥¿ー¡¦¥×¥í¥¤¥Ä¥§¥ó¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥×¥í¥¤¥Ä¥§¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢¥¬¥¤¥í¥¹Äë¹ñ¤ÇíåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦ÀÝÀ¯¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤Ï¡¢¹ÄÄë¤Ë»Å¤¨¤ëÃé¼Â¤Ê·³¿Í¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì©¤«¤ËÏÇÀ±ZiÀ¬Éþ¤òÌÜÏÀ¤àÌî¿´¤Ë°î¤ì¤¿¥×¥í¥¤¥Ä¥§¥ó¤òÉ½¸½¡£
¥Ñ¥¦¥À¥êー¤Ê¹á¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äµ¤ÉÊ¤¹¤é¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¶¯¤¤»ÙÇÛÍß¤È»Ä¹ó¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Ï¹âµé´¶Éº¤¦¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤¬¡¢¥×¥í¥¤¥Ä¥§¥ó¤ÎÁÔÂç¤ÊÌîË¾¤ò³Ê¼°¹â¤¯±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Õ¥íー¥é¥ë¥à¥¹¥¯
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥»ー¥¸¡¢¥«¥ë¥À¥â¥ó
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥«¥«¥ª¡¢¥¢¥ó¥Ðー
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥Ù¥Á¥Ðー¡¢¥Ñ¥Á¥ç¥ê¡¢¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥¸ー¥¯¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥¸ー¥¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢¥Ð¥ó¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥à¥¹¥ー¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤Ï¡¢½ã¿¿¤Ê¿´¤ò¤â¤Ä¥¸ー¥¯¤Î¡¢¥Ð¥ó¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¡¦Í§¾ð¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ë²Ã¤ï¤ë¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¤ä¥íー¥º¤Î½À¤é¤«¤Ê¹á¤ê¤Ï¡¢¥¸ー¥¯¤Î¥ªー¥¬¥Î¥¤¥É¤é¤·¤«¤é¤ÌÉ½¾ð¤ÎË¤«¤µ¤È°¦ÕÈ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤ÎÍ¾±¤¤¬°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÎ¹¤ÎºÇÃæ¤Ç¥¸ー¥¯¤¬¥Ð¥ó¡¢¥Õ¥£ー¥Í¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È·ë¤ó¤À¿¼¤¤å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¹áÄ´¡§¥Õ¥íー¥é¥ë¥à¥¹¥ー¥Îー¥È
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥ê¥êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ð¥ìー¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¡¢ÍÎÍü
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥íー¥º¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¡¢¥Ñ¥Á¥ç¥ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥Ã¥É
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥·¥ã¥Éー¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥·¥ã¥Éー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¿å¤Ï¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¤Î½Å¸ü¤µ¤È¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¤ÎÇ»¸ü¤Ê²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¥·¥ã¥Éー¤Î´í¸±¤Êµ¤ÇÛ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
ÍÅ±ð¤Ê¥ªー¥¥Ã¥ÉÅù¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¥Îー¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¤Ï¡¢¶§Ë½À¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ªー¥¬¥Î¥¤¥É¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¥·¥ã¥Éー¤Î»Ñ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥È¤Ë»Ä¤ë´Å¤µ¤Ï¥·¥ã¥Éー¤È¥ì¥¤¥ô¥ó¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤¿¼ÔÆ±»Î¤·¤«·ë¤Ó¤¨¤Ê¤¤Ñ³¤¯¤â³Î¤«¤Êå«¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÄ´¡§¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Õ¥íー¥é¥ë
¡ã¹á¤ê¥¤¥áー¥¸¡ä
¥È¥Ã¥×¥Îー¥È¡§¥È¥ê¥å¥Õ¡¢¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¥ó¥È
¥ß¥É¥ë¥Îー¥È¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ªー¥¥Ã¥É¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢¥íー¥¿¥¹¥¦¥Ã¥É
¥é¥¹¥È¥Îー¥È¡§¥Ñ¥Á¥ç¥ê¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¡¢¥Ð¥ë¥µ¥à¡¢¥«¥«¥ª¡¢¥Ð¥Ë¥é
¢£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡³Æ5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ï¥¤¥È¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ ¡§50ml ¡¡¡¡
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡
À®Ê¬ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å¡¡¡¡
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥Õ¥£ー¥Í¡¦¥¨¥ì¥·ー¥Ì¡¦¥ê¥Í¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§50ml
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
À®Ê¬¡¡ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§50ml
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
À®Ê¬¡¡ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥à¥ó¥Ù¥¤¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§50ml
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
À®Ê¬¡¡ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥ì¥¤¥ô¥ó¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§50ml
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
À®Ê¬¡¡ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥«ー¥ë¡¦¥ê¥Ò¥Æ¥ó¡¦¥·¥å¥Ð¥ë¥Ä¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§50ml
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
À®Ê¬¡¡ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥®¥å¥ó¥¿ー¡¦¥×¥í¥¤¥Ä¥§¥ó¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§50ml
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
À®Ê¬¡¡ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥¸ー¥¯¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§75ml
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
À®Ê¬¡¡ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¾¥¤¥É -ZOIDS-¡Ù¡¡¥·¥ã¥Éー¡¡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§75ml
¸¶»º¹ñ ¡§ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
À®Ê¬¡¡ ¡§¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢¿å
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¾¥¤¥É¡¡¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://fairytail.jp/products/zoids/parfum/
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡X¡§https://x.com/fairytailparfum
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¾¥¤¥É¡ÊZOIDS¡Ë¤È¤Ï
¡Ö¥¾¥¤¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬1983Ç¯¤«¤é´á¶ñÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÂç·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¶²Îµ¤äÆ°Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¡È¥á¥«À¸Ì¿ÂÎ¡É¤Ç¡¢¡Ö¥¾¥¤¥É¡ÊZOIDS¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï¡ÈZoic¡ÊÆ°Êª¤Î¡¦À¸Êª¤Î¡Ë¡É¤È¡ÈAndroid¡Ê¿ÍÂ¤¿Í´Ö¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´á¶ñ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¥àー¥Ó¥ó¥°¥¥Ã¥È¡ÊÁÈÎ©¼°¶îÆ°´á¶ñ¡Ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥âー¥¿ー¤â¤·¤¯¤Ï¥¼¥ó¥Þ¥¤¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ´°Î»¸å¤Ë¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ZOIDS ¥¾¥¤¥É¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.takaratomy.co.jp/products/zoids/
¥¾¥¤¥É¡¡¸ø¼°X¡§https://x.com/zoids_official
(C) £Ô£Ï£Í£Ù¡¡(C)ShoPro
ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd. and used under license.
¡Ú¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢ÆÃ»£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤Î¹á¿å¤Î´ë²èÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¹á¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ä¸Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿®Ç°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·§Ã«Í¦´õ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä7ÃúÌÜ11-7 »°¶¦ÀÖºä¥Ó¥ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¡§https://fairytail.jp/