¶áÆ£Àé¿Ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAJUGA.¡Ê¥¢¥¸¥å¥¬¡Ë¡×2026 SPRING COLLECTION¤ò1/23¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFFON¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Â¼ ·òÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖSHIFFON¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAJUGA.¡Ê¥¢¥¸¥å¥¬¡Ë¡×¤¬¡¢2026 SPRING COLLECTION¤ò¸ø³«¡£
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤è¤ê¸ø¼°WEB¥¹¥È¥¢¡Êhttps://ajuga-official.jp/¡Ë¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢°ìÉô¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¢£ºÙ¤«¤Ê¥Õ¥ê¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¤¿¡¢AJUGA.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢¡¥Ç¥Ë¥à¥é¥¤¥¯ ¥·¥çー¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡²Á³Ê︓21,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¡¿¥µ¥¤¥º︓FREE
¢¡¥ì¥¶ー¥é¥¤¥¯ ¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡²Á³Ê︓16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥µ¥¤¥º︓FREE
¢£±ð¤ä¤«¤Ê¥Á¥ó¥ÄÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¢¡¥ì¥¶ー¥é¥¤¥¯ ¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡²Á³Ê︓16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥µ¥¤¥º︓FREE
¢¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥·¥¢ー¥ìー¥¹Ä¹Âµ¥È¥Ã¥×¥¹¡¡²Á³Ê︓12,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥µ¥¤¥º︓FREE
¢£Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤¤ì¤¤¤á¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈMA-1
¢¡¥í¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È MA-1¥Ö¥ë¥¾¥ó¡¡²Á³Ê︓24,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥«ー¥¡¿¥µ¥¤¥º︓FREE
¢¡¥·¥¢ー¥É¥Ã¥È ¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¡²Á³Ê︓24,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥µ¥¤¥º︓FREE
¢£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¾®²ÖÊÁ¤Î¥·¥¢ー¥¸¥ã¥¬ー¥ÉÁÇºà¤Ë¡¢Æ±¿§¥Á¥åー¥ë¤ò½Å¤Í¤¿2Ëç»ÅÎ©¤Æ¥«¥Ã¥È¥½ー
¢¡¥·¥¢ー¥¸¥ã¥¬ー¥É¥Õ¥é¥ïー¥«¥Ã¥È¥½ー¡¡²Á³Ê︓9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥µ¥¤¥º︓S¡¦M
¢¡¥ì¥¶ー¥é¥¤¥¯ ¥Á¥ó¥Ä¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä¡¡²Á³Ê︓12,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥µ¥¤¥º¡§FREE
¢£¥Ú¥×¥é¥à¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥¯¥í¥·¥§ÊÔ¤ß¤Î¥·¥¢ー¥Ë¥Ã¥È
¢¡¥Ú¥×¥é¥à¥¯¥í¥·¥§ ¥·¥¢ー¥Ë¥Ã¥È¡¡²Á³Ê︓12,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥íー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥µ¥¤¥º︓FREE
¢¡Çó¥×¥ê¥ó¥È¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡¡²Á³Ê︓16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¥«¥éー︓¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥íー¡¿¥µ¥¤¥º¡§FREE
¢¢AJUGA.¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë
²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Â¸ºß´¶
¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢Ãå¤ë¤¿¤Ó¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë
¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò
ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â
ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¥Ö¥ì¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ò¡£
AJUGA.¤Ï¡¢ËèÆü¤Ç¤â¡¢ËèÇ¯¤Ç¤â
¿´ÃÏ¤è¤¯Å»¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢
ÁÇºà¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÃúÇ«¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ
¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÃå¤Ç´°·ë¤¹¤ë´°À®ÅÙ
Ãå¤ë¿Í¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¥é¥¤¥ó
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Öº£Æü¤Î¼«Ê¬¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ëÉþ¡×¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¸ì¤é¤º¤È¤âÅÁ¤ï¤ëÂ¸ºß´¶¡£
»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë
»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÀöÎý¡É¤È¡È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡É¤ò¡£
¢¢¶áÆ£Àé¿Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1989 Ç¯ 12 ·î 15 ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£ SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô 360 Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡£ ºòÇ¯ 8 ·î¤ËÂè»°»Ò¤ò½Ð»º¡£¸½ºß¤Ï 3 »ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤«¤é¥Þ¥Þ»¨»ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSHIFFON¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SHIFFON¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Îà»÷´ë¶È¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥«¥¹¥í¥ó´ë¶È¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Æー¥ë»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈOEM/ODM »ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥µ¥×¥é¥¤»ö¶È¡¢¥Ûー¥ë¥»ー¥ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¢¥¹¥ー/¥¹¥Îー¥Üー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÅ¸³«¤·¡¢Á´Êý°Ì¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥¹¥¯ー¥ë¥µ¥×¥é¥¤¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥¢¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPHENIX¡×¤ä¡¢
¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÖDIESEL¡×¤ä¡ÖPAUL & JOE¡× ¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î´ë²è¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¦Î®¡¦´·½¬¤ÎÌÌ¤Ç¤â¶È³¦¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSHIFFON
½êºßÃÏ¡§¢©107-6118 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5ÃúÌÜ2ÈÖ20¹æ ÀÖºä¥Ñー¥¯¥Ó¥ë18³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¾Â¼ ·òÂÀ
ÀßÎ©¡§2004Ç¯6·î16Æü