TV¥¢¥Ë¥á¡Ö³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý¡× POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS STORE -white-¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý¡× POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-¤ò2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS STORE -white-¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý¡× POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¤è¤ê¡ÖAMNIBUS STORE -white-¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ö³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý¡× POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý¡×¤è¤ê¡Ö¥«¥¸¥Î¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿²áµîÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢AMNIBUS STORE -white-¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö³ûÇµ¶¶¥í¥ó¤Î¶ØÃÇ¿äÍý¡× POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -white-
³«ºÅ´ü´Ö:2026Ç¯2·î6Æü(¶â)～2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)
³«ºÅ¾ì½ê: ½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¡¡4F¡¿AMNIBUS STORE -white-
¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-21-3
±Ä¶È»þ´Ö:11:00～20:00
―――――――――――――――
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡Û
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥«¥¸¥Îver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§605±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§3,025±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥«¥¸¥Îver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥«¥¸¥Îver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§7,150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥«¥¸¥Îver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥«¥¸¥Îver. BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥«¥¸¥Îver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥«¥¸¥Îver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥«¥¸¥Îver. ÆÃÂç¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ7,678±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊªÈÎ¾¦ÉÊ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÆü¤è¤ê¡¢EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤â³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»ÍâÆü¤«¤é¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¤ÎÍøÍÑ¤â¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¤Î¼õÃí¤¬ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¡¡¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨À©¸Â¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯²ò½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤ËÄÉ²ÃÆþ²Ù¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
―――――――――――――――
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêBOX¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈEC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢¼¡¤Î¾¦ÉÊ¤òBOX¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤ÇÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥«¥¸¥Îver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
1BOX¹ØÆþ¤Ç¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ³ûÇµ¶¶¥í¥ó ¥«¥¸¥Îver. ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È¡õAMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· °ì¿§ÅÔ¡¹´Ý ¥«¥¸¥Îver. ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ç¶¦ÄÌ¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»ÍâÆü¤«¤é¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
―――――――――――――――
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¹ØÆþÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¹ØÆþ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÄÌÈÎ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
―――――――――――――――
¡Ú¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
½éÆü¤è¤ê¥Õ¥êーÆþ¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¬À©Æþ¾ì¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¾ì¼þ¤ê¤Î¤´°ÆÆâ¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È:https://store.amnibus.com/kamonohashiron-shibuyamodi/
AMNIBUS STORE ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È:https://x.com/AMNIBUS_STORE
―――――――――――――――
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
―――――――――――――――
¢§¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤
¢¨°Ê²¼¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ö½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¡×´ÛÆâ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¸ò´¹¡¦¶âÁ¬¤òÍÑ¤¤¤¿¾ùÅÏ
¡¦Êª¤ò¾²¤Ë¹¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù
¡¦ÄÌÏ©¾å¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Ç¤Î¤ªÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»
―――――――――――――――
¢§Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾:AMNIBUS STORE -white-
½»½ê:¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-21-3¡¡½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¡¡4F
±Ä¶ÈÆü:·îÍËÆü～ÆüÍËÆü
±Ä¶È»þ´Ö:11:00～20:00
¢§AMNIBUS STORE -white-(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥È¥¢¥Û¥ï¥¤¥È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê: ¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë3F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://armabianca.com/contact¡Ë¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö: óîÆ£Ä¾¼ù
Mail: pr@armabianca.com
