FEIDIAS¡¢¡È¤Þ¤ë¤Ç¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ¡É¤òAI¥¢¥Ð¥¿ー¤È¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖNEUVOX¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¡£¥ª¥×¥Æー¥¸¤ÈGMI Cloud¤ÎAI¿äÏÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ
AI¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÂó¤¯³ô¼°²ñ¼ÒFEIDIAS(°Ê²¼¡¢FEIDIAS)¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸(°Ê²¼¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸)¡¢GPU¥¯¥é¥¦¥É¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÎGMI Cloud(°Ê²¼¡¢GMI Cloud)¤Ï¡¢FEIDIAS¤ÎÁÐÊý¸þÂÐÏÃ·¿¤Î¼¡À¤ÂåAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖNEUVOX(¥Ë¥åー¥Ü¥Ã¥¯¥¹)¡×¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²»À¼¡¦Æ°²èÀ¸À®¤Î¹âÅÙ²½¡¦¹âÂ®²½¤È¡¢³ÈÄ¥À(¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£)¤Î³ÎÊÝ¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È´Ö¤Ç¡¢¡Ö¿©¤¤µ¤Ì£¤Î±þÅú¡×¤ä¡Ö¥¹¥àー¥º¤Ê³ä¤ê¹þ¤ß¡×¤Ê¤É¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤ÁÐÊý¸þÂÐÏÃ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤ÈGMI Cloud¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×(2025Ç¯4·îÈ¯É½)¤Ë´ð¤Å¤¯Í½þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÂè1¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤¬Äó¶¡¤¹¤ëNVIDIA B200ÅëºÜGPU¥µー¥Ð¤äÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ÎAI¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¾å¤Ç¡¢GMI Cloud¤ÎGMI Cluster Engine(¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥Èµ»½Ñ)¡¦GMI Inference Engine(AI¿äÏÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à)¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
～ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª～
¶áÇ¯¡¢AI¤ÏÊ¸»ú¤ä²èÁüÇ§¼±¤«¤é¡¢²»À¼¤äÆ°²è¤ÎÀ¸À®¤Ø¤ÈµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢Æ°²èÀ¸À®¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óºîÀ®¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Î¸úÎ¨²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤¿ÁÐÊý¸þÂÐÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¼«Á³¤ÊÈ¯ÏÃ¤äÊ¸Ì®¤ÎÍý²òÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤ÎÁÐÊý¸þÂÐÏÃ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÈôÌöÅª¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë¾®Çä¤ê¤äÀÜµÒ¶È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁë¸ý¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
～FEIDIAS¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖNEUVOX¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
¡ÖNEUVOX¡×¤Ï¡¢FEIDIAS¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼«Á³¤ÊÈ¯À¼¡¦É½¾ð¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼¡À¤ÂåAI¥¢¥Ð¥¿ー¡ÖAGENTIA(¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥¢)¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡¢ÁÐÊý¸þÂÐÏÃ·¿¤Î¼¡À¤ÂåAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¤È¹âÅÙ¤ÊÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ²»À¼À¸À®µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÈ¼«¤Î¿·µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤ÎÂ¿¤¯¤ÎAI²»À¼¥µー¥Ó¥¹¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÂÐÏÃ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃµö½Ð´êÃæ¤Î¿·µ»½Ñ¡ÖNEUVOX¡×¤Ç²ò·èºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½¡×¤òÇÓ½ü¤·¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÇ§¼±(ÆÃµö½Ð´êÃæ)
½¾Íè¤Î²ÝÂê¡§
²»À¼¤òÊ¬³ä(¥Á¥ã¥ó¥¯²½)¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¯Ã±°Ì¤Ç¥Æ¥¥¹¥ÈÊÑ´¹(Speech to Text)¤¹¤ë¹©Äø¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢ ¿ôÉÃ¤ÎÂÔµ¡»þ´Ö¤¬È¯À¸
NEUVOX¤Î³×¿·¡§
²»À¼¤ò¿¿¤ËÏ¢Â³Åª¤ËÆþÎÏ¤·¡¢²»À¼¤ò¥Á¥ã¥ó¥¯²½¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÊÑ´¹¤»¤º¤ËÄ¾ÀÜÇ§¼±¡¦½èÍý¤¹¤ëFEIDIAS¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò¼ÂÁõ¡£Ãæ´Ö½èÍý¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¿©¤¤µ¤Ì£¤Î±þÅú¡×¤ä¡Ö¥¹¥àー¥º¤Ê³ä¤ê¹þ¤ß¡×¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È´Ö¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Î¤Ê¤¤ÁÐÊý¸þÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆüËÜ¸ìÆÃÍ¤Î¡Ö¼«Á³¤Ê¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎºÆ¸½
»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¡§
¸½ºßÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëAI¥¢¥Ð¥¿ー¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¢¥¯¥»¥ó¥È(¹âÄã)¤Ë¼å¤¯¡¢ µ¡³£Åª¤ÊÆÉ¤ß¾å¤²¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEUVOX¤ÎÍ¥°ÌÀ¡§
²»À¼À¸À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¼«Á³¤Ê¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£¥Æ¥¥¹¥È²½¤ò·Ð¤Ê¤¤ÆþÎÏ½èÍý¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ê¸Ì®¤ä´¶¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÏÃ¤·Êý¡×¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
～¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î³µÍ×¡¦ÌÜÅª～
£³¼Ò¤Ï¡¢FEIDIAS¤ÎÁÐÊý¸þÂÐÏÃ·¿¤Î¼¡À¤ÂåAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖNEUVOX¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤¬Äó¶¡¤¹¤ëNVIDIA B200ÅëºÜGPU¥µー¥Ð¤äÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ÎAI¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤ÈGMI Cloud ¤ÎGMI Cluster Engine(¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥Èµ»½Ñ)¡¦GMI Inference Engine(AI¿äÏÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à) ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Æ°²èÀ¸À®¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ²½¡¦¹âÂ®²½¡¦³ÈÄ¥À¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹âÀºÅÙ¡¦ÄãÃÙ±ä¤ÊAI¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖNEUVOX¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
～º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾～
FEIDIAS¤Î¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¤ÊÆ°²èÀ¸À®¡¦²»À¼½èÍýµ»½Ñ¡×¡¢¥ª¥×¥Æー¥¸¤Î¡ÖAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Äó¶¡ÎÏ¡×¡¢GMI Cloud ¤Î¡ÖAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛµ»½Ñ¡×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡££³¼Ò¤Ï¡ÖNEUVOX¡×¤ò¡¢¼õÉÕ¡¢Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ¡¢±ó³ÖÀÜµÒ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÜÅÀ¤ËÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ëAI¡×¤«¤é¡Ö¿Í´Ö¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ëAI¡×¤Ø¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖNEUVOX¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê²»À¼À¸À®µ»½Ñ¤Ï¡¢GMI Inference Engine¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëSaaS¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¢¶µ°é¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¤Îµ»½ÑÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
～³Æ¼Ò³µÍ×～
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒFEIDIAS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒFEIDIAS¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÉ½¸½ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÂ°¿Í²½¤ä¹â¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëAI¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÈÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤ÎºÇÅ¬²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£AI¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFEIDIAS
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¼¯Ìî ÃÒÍµ
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ1-9-11 GROWTH BY IOQ 1302
Àß¡¡Î©¡§2022Ç¯
U R L¡§https://feidias.jp/
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÈ¼«¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¾ðÊó¤ÈÄÌ¿®¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¹âÂ®¡¦¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡Öeo(¥¤¥ª)¸÷¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ±þ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¡Ömineo(¥Þ¥¤¥Í¥ª)¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀ¾ÅÅÎÏ100%½Ð»ñ¤ÎÁí¹ç¾ðÊóÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸(´ØÀ¾ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ì¾Éô ÀµÉ§
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¾ë¸«2ÃúÌÜ1ÈÖ5¹æ
Àß¡¡Î©¡§1988Ç¯
U R L¡§https://optage.co.jp/
¢¡ GMI Cloud ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GMI Cloud ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ó¥åー¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î GPU ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È AI ¿äÏÀ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤ï¤º¤« 7 ¼Ò¤Î ¡ÖNVIDIA Reference Platform Partner¡× ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿· GPU ¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë AI ¥â¥Ç¥ë¤ä¿äÏÀ¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÅù¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¼«¼Ò¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÌÖ¤òÄÌ¤¸¤Æ·×»»¥ê¥½ー¥¹¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ê¼¡À¤Âå AI ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
GMI Cloud
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡Alex Yeh
Mountain View, California, USA
Àß¡¡Î©¡§2023 Ç¯
£Õ£Ò£Ì¡§https://www.gmicloud.ai/
¢¨¥ª¥×¥Æー¥¸¤ÈGMI Cloud¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Í½þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡§²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¡§µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
