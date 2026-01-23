¡ÚFigma¡ÛÀ¤³¦¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¤À¤±¤ÇFigmaÁàºî¤ËÄ©Àï!? 2/6¡Ê¶â¡ËÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Ö¥¥ã¥·¤µ¤ó¤ÎFigma¹ÖºÂ ～¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤·¤Ð¤ê¥Ç¥â²ñ～¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Figma¤ò¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤ÊýÉ¬¸«¡ª¥¥ã¥·¤µ¤ó¤ÎFigma¹ÖºÂ ～¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤·¤Ð¤ê¥Ç¥â²ñ～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170749/?rls)¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFigma¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¡È¤·¤Ð¤ê¡É¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ³Ð¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¤Ï¤³¤ì¡ª¡×¡Ö±£¤ì¤ªÌòÎ©¤Á¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ー¤Ï¤³¤ì¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥Ö¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー²þÁ±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÈ¯¸«¡É¤¬ËþºÜ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¡¢¤³¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Öµ»¡×¤âÂçÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¥ã¥·¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÈ¿±þ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä
¢¨»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÁàºî¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Figma´Ä¶¤Î½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ºî¶ÈÍÑP£Ã¤ÎÂ¾¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom²èÌÌ¡Ë»ëÄ°ÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¡ÊPC¤ä±Õ¾½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤ò¤´½àÈ÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹ÖºÂ¤ÏFigma¤ò¶ÈÌ³¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÖµÁÃæ¤ÎÀ©ºî¡¦Áàºî»Ù±ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á>
¡¦Figma¤òËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¡¦ºî¶È¥¹¥Ôー¥É¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤¤¡¦»þÃ»¥Æ¥¯¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦¼«Ê¬¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥Èµ»¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¥Áー¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¥êー¥Àー¡¦±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤ÊýÉ¬¸«¡ª ¥¥ã¥·¤µ¤ó¤ÎFigma¹ÖºÂ ～¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤·¤Ð¤ê¥Ç¥â²ñ～
¢£Æü»þ
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë 19¡§00～20¡§30
¢£¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢£»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô
¡¦¶ÈÌ³¤ÇFigma¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæµé¼Ô¤ÎÊý
¡¦Figma¤Î´ðËÜ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¥¥ã¥· »á
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¿Friends of Figma London Group Leader
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¼ÂÌ³¤ò½Å¤Í¤Ä¤ÄUX/UI¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£Friends of Figma London Group Leader¤È¤·¤ÆFigma¤ò³èÍÑ¤·¤¿UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ØÆ³¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£Ä¹Ç¯¤Î³¤³°À¸³è¤òÄÌ¤·¤¿°ÛÊ¸²½Íý²òÎÏ¤ÈIELTS 8.0¥ì¥Ù¥ë¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò¶¯¤ß¤ËNotion¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê»ØÆ³¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¡£¥³ー¥Òー¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë³¹³Ñ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
X:@uialchemistjp(https://x.com/UIAlchemistJP)
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£Äê°÷
100Ì¾
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170749/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170749/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë 20¡§30
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò PEC»öÌ³¶É
¡Ö¥¥ã¥·¤µ¤ó¤ÎFigma¹ÖºÂ¡×¥»¥ß¥ÊーÃ´Åö
Email¡§pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R¼Ò¤Ï1990Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¡ä
¢§FigmaÆþÌç¹ÖºÂ¡Êe¥éー¥Ë¥ó¥°¡¿Á´21²ó¡Ë
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/?rls)
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡ÖC&R¼Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥á¥ë¥Þ¥¬¡×¤Î¤´ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)
¢§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)
¢§¡ÖCREATIVE VILLAGE¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
iOS¡§https://apple.co/3qLDNbT
Android¡§https://bit.ly/3dkO2AS
¡Ú¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤È¤Ï¡Û
¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥¢¥¹¥êー¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹CXO¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤ÇÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢XR¤äNFT¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯Åù¤Ø¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£º£¸å¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î±ÃÃÒ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.cri.co.jp/
X¡§https://twitter.com/creekcrv
Facebook¡§https://www.facebook.com/creekandriver
note¡§https://note.com/creek
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
¢§¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ñ¼Ò¾Ò²ð±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]
https://youtu.be/2YRqMPcsv3o
¢§C&R¼Ò¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡Ä¡©¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÖGo Beyond the Limit¡×
https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)