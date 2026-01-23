¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡Û
1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¥Ý¥¹¥È¤ò¾ïÀß¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¡ÖÃÏ°è¤Î»ñ¸»¡×¤ØÊÑ¤¨¤ë¥Õー¥É¥ì¥¹¥¥åー¤ò²ÃÂ®¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¿²²°Àî»ÔÌ±¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¤Î²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½Íý»ö¡¡¸åÆ£²í»Ò¡¢ÃæÌ³ÈôÄ»¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥íー¡ÊËÜÉô¡§´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ð¥íー¡×¿²²°Àî»ÔÆâ2Å¹ÊÞ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄí¤ÎÍ¾¾ê¿©ÉÊ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡Ö¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¥Ý¥¹¥È¡×¤ò¾ïÀßÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Ï¡¢Åö²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¿²²°Àî¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¥Ã¥¸¡Ê¸ø¶¦¤ÎÎäÂ¢¸Ë¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ê¤É¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¥É¥¤¥Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¿²²°Àî¤Ø¡£¹¤¬¤ë¡Ö¥Õー¥É¥ì¥¹¥¥åー¡×¤ÎÎØ
Åö²ñ¤Ï2021Ç¯¤è¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¥Õー¥É¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤È¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄíÅù¤Ø¤Î¿©ÎÁ»Ù±ç¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¿²²°Àî¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¥Ã¥¸¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´ë¶È¤«¤é´óÉÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥íー¡×ÍÍ¤ÈÏ¢·È¡£Å¹ÊÞ¤ËÆÈ¼«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¥Ý¥¹¥È¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤ËÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¡Ö¥Õー¥É¥ì¥¹¥¥åー¡Ê¿©ÉÊµß½Ð¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¤Ò¤í¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼Â»Ü³µÍ×
³«»ÏÆü¡§ 2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¾ïÀß
ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¡§
¥¹ー¥Ñー¥Ð¥íー ¹áÎ¤±àÅ¹¡Ê¿²²°Àî»ÔÆü¿·Ä®5-5¡Ë
¥¹ー¥Ñー¥Ð¥íー ¿²²°ÀîÅ¹¡Ê¿²²°Àî»Ô¿²²°Æî£²ÃúÌÜ£²£±－£²£µ¡Ë
´óÂ£Àè¡§ ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¿²²°Àî»ÔÌ±¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¤Î²ñ
²ó¼ýÂÐ¾Ý¡§ ¾ï²¹ÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ç¡¢Ì¤³«Éõ¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬1¥ö·î°Ê¾å»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ
¢£ 1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë11:00～ ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë 11:00～
¾ì½ê¡§ ¥¹ー¥Ñー¥Ð¥íー ¹áÎ¤±àÅ¹ ¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹
½ÐÀÊ¼Ô¡§ ¿²²°Àî»ÔÌ±¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¤Î²ñ ¥á¥ó¥Ðー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥íー Ã´Åö¼Ô
ÆâÍÆ¡§ ÆÈ¼«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¥Ý¥¹¥È¤ªÈäÏªÌÜ¡¢³èÆ°³«»Ï¤ÎµÇ°»£±Æ
¢£ ¿²²°Àî»ÔÌ±¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö²ñ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹NPOË¡¿Í¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡Ö¿²²°Àî¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ï¡¢24»þ´Ö¡¦ÈóÂÐÌÌ¤Ç¿©ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸½ºß100À¤ÂÓ°Ê¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¾ÜºÙ¡§https://neyagawatasukeai.org
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥íー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ôÉì¸©¤òÃæ¿´¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅù¤òÅ¸³«¡£SDGs¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¿²²°Àî»ÔÆâ¤Ç¤Î»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥íー¡¡¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡¡¸ø¼°¹ðÃÎ¡§https://valor.jp/pickup/18913/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¡Û
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ¿²²°Àî»ÔÌ±¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¤Î²ñ
»öÌ³¶É¡§ÉÚÅÄ
ÅÅÏÃ¡§072-826-4655
E-mail¡§nc4@nifty.com
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»ÔÄ¹±É»ûÄ®5-1