³ô²Á·ÁÀ®¤Î¡Ö¹½Â¤¡×¤ò¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¡ÖIshare ¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡×¥íー¥ó¥Á

¡¡2026Ç¯1·î23Æü¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Î¥ê¥µー¥Á¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖIshare¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò£É£ó£è£á£ò£å¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹Ã«ÀîæÆÊ¿¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³ô¤Î¥ê¥µー¥Á¡¦¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡ÖIshare¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢£Î©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê¡§¾ðÊó¤ÏÁý¤¨¤¿¤¬¡¢È½ÃÇ¤Î¡Ö·¿¡×¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Ishare¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¸ÄÊÌÌÃÊÁÊ¬ÀÏ¡¦·è»»»ñÎÁ¤ÎÆÉ¤ß²ò¤Êý¡¦»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÂª¤¨Êý¡¦¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤äÊ¬ÀÏ¼êË¡¤½¤Î¤â¤Î¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÆüËÜ³ô¥ê¥µー¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¹²òÀâ¤ä»Ô¶·¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Î¿ô»ú¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Ç»Ô¾ì¤È¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³ô²ÁÉ¾²Á¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÏÀÅÀ¤ò¹½Â¤Åª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Åì¾Ú»Ô¾ì²þ³×¤ò·Àµ¡¤Ë´ë¶È³«¼¨¤Ï¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤ËÂç¤¤¯³È½¼¤·¡¢Åê»ñ²È¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¾ðÊóÎÌ¤ÏÈôÌöÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢³«¼¨¤µ¤ì¤¿¿ôÃÍ¤äKPI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¡¢³ô²Á¤ä´ë¶È²ÁÃÍÉ¾²Á¤Ë¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¡ÖÈ½ÃÇ¤Î·¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢É½ÌÌÅª¤Ê»ØÉ¸¤ä¥Æー¥ÞÀ¤Î¤ß¤¬Àè¹Ô¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¼ý±×ÎÏ¤ä¹½Â¤ÊÑ²½¤¬»Ô¾ì¤Ë½½Ê¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ishare ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢²ñ·×¡¦ºâÌ³¡¦»ö¶È¹½Â¤¡¦»Ô¾ìÉ¾²Á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹¥ê¥µー¥Á¡¦¥á¥½¥Ã¥É¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë·Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ishare¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌÌÃÊÁ¥ê¥µー¥Á¤äµÄÏÀ¤¬½¸ÀÑ¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥µー¥Á¤äµÄÏÀ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÊ¬ÀÏ»ëÅÀ¤ä²ò¼á¥Õ¥ìー¥à¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ishare¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ishare¾å¤Ç¤Î¥ê¥µー¥Á¼ÂÁ©¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö»×¹Í¤ÎÅÚÂæ¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³Ø¤ó¤ÀÊ¬ÀÏ»ëÅÀ¤òIshare¾å¤Î´ë¶È¥ê¥µー¥Á¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö³Ø¤Ö ¢ª Ä´¤Ù¤ë ¢ª µÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê»ñ¥ê¥µー¥Á¤Î½Û´Ä¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£Ishare¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÄ§¡§ÉáÊ×Åª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤òÄó¶¡
- Åê»ñÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÏÀÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¥Æー¥ÞÀß·×
²ñ·×¡¦ÀïÎ¬¡¦»Ô¾ì¹½Â¤¤Ê¤É¡¢¶ÈÀÓ¤ä³ô²Á¤ÎÊÑÆ°Í×°ø¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÂÌ³¤Ç»È¤ï¤ì¤ë»×¹Í¥Õ¥ìー¥à¤ò¡¢ÆüËÜ³ô¤Î»öÎã¤ËÂ¨¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î»ØÉ¸¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÉ¾²Á¤¬ÏÄ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢È½ÃÇ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ëÏÀÅÀ¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÌÃÊÁ²òÀâ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹Í¤¨Êý¤Î²òÀâ¡×¤ËÃíÎÏ
ÆÃÄê´ë¶È¤Î¾Ò²ð¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Ê£¿ô¤Î»öÎã¤ä¶¦ÄÌ¹½Â¤¤ò¤â¤È¤ËÉáÊ×Åª¤Ê¼¨º¶¤òÆ³¤¯¹½À®¤òºÎÍÑ¡£ÆÉ¸å¤Ë¡¢Â¾ÌÃÊÁ¤äÂ¾¶È³¦¤ØÊ¬ÀÏ»ëÅÀ¤ò±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëIshareÏ¢Æ°Àß·×
µ»ö¤Ç°·¤¦Ê¬ÀÏ»ëÅÀ¤Ï¡¢Ishare¾å¤Î¸ÄÊÌ´ë¶È¥ê¥µー¥Á¤äÅê»ñ¥¢¥¤¥Ç¥¢¸¡¾Ú¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ²ÄÇ½¡£ÃÎ¼±¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¥×¥í¥»¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë·Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤äÃ»´üÅª¤Ê»Ô¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸«Íî¤È¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤²ñ·×½èÍý¡¦ºâÌ³¹½Â¤¡¦»Ô¾ìÉ¾²Á¤ÎÏÄ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÀÅÀ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿µ»ö¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Ishare ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Åê»ñ²È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ³ô»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥µー¥Á¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÎÄì¾å¤²¤È¡¢¤è¤ê·òÁ´¤Ê²Á³Ê·ÁÀ®¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ Ishare ¥á¥Ç¥£¥¢
https://ishare-emh.com/media
£É£ó£è£á£ò£å¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
Purpose ¡§Åê»ñ¾ðÊó»Ô¾ì¤ò¿¼²½¤¹¤ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò£É£ó£è£á£ò£å
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-7-2 Åìµþ¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë27F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2021Ç¯9·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§Ä¹Ã«Àî æÆÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ
- ¥ê¥µー¥Á¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖIshare¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
- ¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¤Î¼¹É®¡¦¸ø³«
²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://corporate.ishare-emh.com/
