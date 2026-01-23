SAY MY NAME¤¬¡Ú2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert ¡ÉATTI GIRL¡É in JAPAN¡Û³«ºÅ¡ª¥Á¥±¥Ã¥È³Æ¼ïÀè¹Ô¼õÉÕ¤â¼Â»ÜÃæ¡ª
8¿ÍÁÈK-POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖSAY MY NAME(¥»¥¤¥Þ¥¤¥Íー¥à)¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËKT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ¡Ú2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert ¡ÉATTI GIRL¡É in JAPAN¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤è¤ê¡¢LEncoreÀè¹Ô¡¢¥íー¥Á¥±HMV¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷Àè¹Ô¡¢¥×¥ì¥ê¥¯ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert ¡ÉATTI GIRL¡É in JAPAN¡Û¥Ý¥¹¥¿ー²èÁü
SAY MY NAME¤Ï2026Ç¯1·î9ÆüÊüÁ÷¤Î´Ú¹ñ²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖUFO¡ÊATTENT!ON¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¸å½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
½é¤Î²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¸ø±é³µÍ×
2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert ¡ÉATTI GIRL¡É in JAPAN
¡ÚÆüÄø¡Û
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ò£±Éô¡Ó ³«¾ì13:00 / ³«±é14:00
¡Ò£²Éô¡Ó ³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û
KT Zepp Yokohama¡Ê²£ÉÍ¡Ë
¢¨³«¾ì¡¢³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
Á´ÀÊ»ØÄê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼çºÅ¡§iNKODE JAPAN
´ë²è¡§iNKODE¡¿iNKODE JAPAN
¡ãLEncoreÀè¹Ô¡¢¥íー¥Á¥±HMV¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷Àè¹Ô¡¢¥×¥ì¥ê¥¯ÃêÁªÀè¹Ô¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
ÅöÍî¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00 ～
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¡ÊÊ£¿ô¸ø±é¿½¹þ²ÄÇ½¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://l-tike.com/saymyname/
¢¡SAY MY NAME
SAY MY NAME(¥»¥¤¥Þ¥¤¥Íー¥à)
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
8¿ÍÁÈK-POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖSAY MY NAME(¥»¥¤¥Þ¥¤¥Íー¥à)¡×¤Ï´Ú¹ñ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦JAEJOONG(¥¸¥§¥¸¥å¥ó)¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2024Ç¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£
AKB48¤ª¤è¤ÓIZ¡öONE¤È¤·¤Æ³èÆ°·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥êー¥ÀーHITOMI(¥Ò¥È¥ß)¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ½Ð¿ÈMEI(¥á¥¤)¡¢¥¿¥¤½Ð¿ÈKANNY(¥«¥Ëー)¡¢´Ú¹ñ½Ð¿ÈSOHA(¥½¥Ï)¡¢DOHEE(¥É¥Ò)¡¢JUNHWI(¥¸¥å¥Ë)¡¢SEUNGJOO(¥¹¥ó¥¸¥å)¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ½Ð¿ÈSHUIE(¥·¥å¥¤)¤Î8Ì¾¤Ç¹½À®¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://saymyname.jp/
X(JAPAN)¡§https://x.com/sa2m2nam3_JP
X¡§https://x.com/sa2m2nam3
Instagram¡§https://www.instagram.com/sa2m2nam3/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sa2m2nam3
YouTube¡§https://www.youtube.com/@sa2m2nam3